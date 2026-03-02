Egy elrabolt magyar férfi mesélt a front borzalmairól – videó

„Orbán Viktorhoz illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni, azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki innen, mert orosz hadifogságba kerültem” – mondja egy felvételen az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi. Román Albert egyúttal arról is beszél, hogy Volodimir Zelenszkij emberrablói vitték el akarata ellenére a frontra.

A férfit a TCK emberei ragadták el, akik aztán a frontra szállították, ahol embertelen körülmények uralkodtak

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Mint mondta, a TCK toborzói vitték el, majd a frontra szállították, ahol azonban megsérült. Hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget.

Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt

– emelte ki a férfi. Román Albert szerint az orosz katonák segítettek rajta, ellátták a sebeit és jelenleg is fogva tartják. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra.

Zelenszkij emberrablói folyamatosan dolgoznak

Több drámai felvétel is igazolja, hogy kegyetlenül hurcolják el a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.

A jogellenes és erőszakos eljárásoknak pedig már magyar halálos áldozatai is vannak. A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg még a nyár folyamán.

Egy nyilvánosságra került videó szerint az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.

2026 februárjában újabb magyar áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás. Rebán Zsoltot, 41 éves, súlyos szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre.

Január 18-án halt meg a kárpátaljai férfi, akit annak ellenére vittek el, hogy igazolni tudta: gyermekkora óta súlyos szívbetegségben szenved. A toborzók azonban ezzel nem foglalkoztak, arra hivatkoztak, hogy bár a diagnózisok alapján alkalmatlan volt a frontszolgálatra, a kíméletlen kiképzésen részt kellett vennie. A súlyos szívbeteg férfi szervezete néhány nap után összeomlott, életét már nem tudták megmenteni.

A sor azonban, ahogy azt az alábbi videó is bizonyítja, folytatódni fog, egészen addig ameddig a háborút nem sikerül lezárni.

Az ukrajnai magyar közösséget mélyen megrázták a történtek, a feszültség pedig – az ország más térségeihez hasonlóan – Kárpátalján is érezhetően növekszik. A magyar kisebbség körében korábban is tapasztalható volt bizalmatlanság az ukrán hatóságokkal szemben, különösen a háborút megelőző, jogaikat érintő korlátozások miatt. A jelenlegi események tovább erősítik ezeket az aggodalmakat.