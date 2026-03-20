A beszámolók szerint a harcok súlypontja a Donyecki területen van, ahol az orosz csapatok elfoglalták Pavlovkát és Fjodorovka Vtoraját. Az előrenyomulás célja a stratégiai jelentőségű Szlavjanszk–Kramatorszk térség megközelítése lehet, amely továbbra is kulcsfontosságú az ukrán védelem szempontjából, írta a Life.ru.

Az orosz hadsereg visszafoglalta a Druzskovka és Szlavjanszk közelében lévő falvakat (Fotó: TASZSZ)

A jelentések szerint az orosz erők már alig pár kilométerre lehetnek egyes fontos csomópontoktól, ami újabb nyomást helyezhet az ukrán állásokra.

Harcok több fronton

Nemcsak a Donbaszban, hanem a Szumi területen és a Zaporizzsjai területen is intenzív összecsapásokról érkeztek hírek. Orosz közlések szerint egyes ukrán egységek kutyaszorítóba kerültek, vagyis több irányból bekerített helyzetbe jutottak.

A zaporizzsjai irányban az orosz csapatok állítólag egyre közelebb kerülnek a régió központjához, miközben folyamatosan támadják az ukrán állásokat.

A fronton Ukrajna hátrál

Az orosz csapatok visszaszorítják az ukrán fegyveres erőket a Kurszki régióból. A 114. Területvédelmi Dandár katonáit fogták el a Szumi régió Hluhiv járásában. Kijev azt tervezte, hogy fegyvereseket küld az orosz fegyveres erők által elfoglalt falu felé.

Az orosz források súlyos vádakat is megfogalmaztak, többek között civil áldozatokról és állítólagos kivégzésekről beszéltek egyes településeken.

Ezeket az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg, így azok hitelessége nem ellenőrizhető.

Feszültség Washingtonban, amerikai lőszerhiány Ukrajna miatt

Közben az Egyesült Államokban is egyre élesebb vita bontakozik ki az ukrajnai támogatások miatt. Egyes amerikai politikai szereplők szerint a korábbi fegyverszállítások jelentősen csökkentették a készleteket, különösen úgy, hogy a Közel-Keleten is fokozódik a katonai jelenlét.

A kritikák szerint Washingtonnak mérlegelnie kell, milyen mértékben képes tovább támogatni Ukrajnát anélkül, hogy saját biztonsági érdekeit veszélyeztetné.

A brutális háború árnyékában Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

Miközben Magyarország szomszédjában továbbra is súlyos harcok zajlanak és a konfliktus egyre több áldozatot követel, a háborúpárti Európai Unió továbbra is elkötelezetten támogatja Ukrajnát, ami meghatározza a tagállamok politikai irányvonalát is.