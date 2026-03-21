Geert Wilders: Európának ki kell mondania a problémáit

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén felszólal a holland PVV elnöke. Geert Wilders felszólalása elején elmondta, a CPAC résztvevői többek, mint szimpla szövetségesek, ők egyfajta testvériség. A kapcsolatunkat az a tudás kovácsolja össze, hogy a civilizációnk fenyegetés alatt áll, és hogy kötelességünknek eleget kell tennünk, mégpedig annak, hogy meg kell védenünk nemzetünket, otthonainkat és családjainkat – fogalmazott Wilders.
Hozzátette, Európa-szerte ugyanazzal a három fenyegetéssel kell szembenéznünk:
Elsőként a tömeges bevándorlással és az iszlamizációval. Másodsorban a woke-ideológiával és harmadsorban pedig az európai föderalizmussal. És ideje cselekedni, gyorsan kell cselekedni, mert az idő nagyon gyorsan fogy, már majdhogynem túl késő
– fogalmazott.
Wilders arról beszélt, hogy szerinte az iszlamizáció Nyugat-Európát már felismerhetetlenné változtatta. Úgy fogalmazott, fejkendőt viselő emberekkel teli városokat látni, megjelentek az iszlám vásárlóknak szóló üzletek, politikusok a muszlim szavazatokért igyekeznek kedvezni, miközben nő a nem muszlimok megfélemlítése, az antiszemitizmus és a terrorizmus, és a hatóságok egy része szerinte alkalmazkodik a saría követelményeihez.
Sőt, és nem szeretnék túlozni, az iszlám lassan, de biztosan átveszi az irányítást
– mondta.
Wilders felvetette a kérdést:
Ez az a jövő, amit a gyermekeinknek akarunk? Hogyha a válaszunk nem, akkor fel kell állnunk, és fel kell lépnünk, és meg kell szabadítanunk társadalmainkat az iszlámtól – fogalmazott.
A holland politikus szerint a második fenyegetést a woke-szemlélet jelenti. „A woke az a méreg, ami azt sugallja a gyermekeinknek, hogy a fiúk lányokká, a lányok pedig fiúkká válhatnak, hogy szégyellnünk kell őseinket, azokat a hősöket, akik az emberiség történelmének legsikeresebb civilizációját építették föl, hogy az iszlám a béke vallása, és hogy az intoleránsok tolerálása a helyes cselekedet” – jelentette ki, majd megjegyezte:
A woke idiótává teszi az embereket.
Wilders szerint fel kell számolni a woke-ideológiát, és büszkének kell lenni arra, hogy kik vagyunk és honnan jövünk, anélkül hogy ezért valaha bocsánatot kellene kérni.
A holland politikus szerint a harmadik veszélyt az európai föderalizmus jelenti.
Ez az az ideológia, hogy a brüsszeli nem megválasztott elit ideológiáját kell támogassuk, akik azt hiszik, hogy jobban tudják, mint a hétköznapi polgárok. És ha nem gondolkodunk úgy, mint ők, akkor megpróbálnak elhallgattatni minket, hiszen még az európai választási folyamatokba is beavatkoztak
– mutatott rá, hozzátette: az ő Európájuk, az a Szovjetunió 2.0. Mint fogalmazott, ami ma Amszterdam, Brüsszel, London, Párizs, Bécs és Berlin utcáin látható, az nem az erőt mutatja, hanem egy civilizáció hanyatlását. „A Trump-kormánynak ebben teljesen igaza van. Köszönjük Trump elnök úr, hogy kimondja az igazságot, miközben a mi vezetőink hazudnak nekünk” – mondta Wilders. Beszélt arról is, hogy ennek ellenére tudja, hogy a bátorság még mindig is nagyon él Európában.
És hogyha Magyarországra nézünk, akkor látjuk az élő példáját annak és bizonyítékát annak, hogy lehetséges az, hogy megvédjük a nemzeti határainkat, hogy megvédjük családjainkat, és hogy nemet mondjunk az emigrációnak, a bevándorlásnak és az iszlamizációnak, és hogy nemet mondjunk Brüsszel diktálásának, és igent a nemzeti identitásra. És mindez egy nagyszerű embernek, egy igazi vezetőnek, egy óriásnak köszönhető, akinek a neve Orbán Viktor
– jelentette ki. Hozzátette: Orbán Viktor inspirációként szolgál minden európai patriótának. Wilders szerint ma Európában az emberek békét és biztonságot akarnak, olyan békét és biztonságot, amiben a magyarok részesülnek.