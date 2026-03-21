A CPAC 2026 Hungary rendezvényén felszólal a holland PVV elnöke. Geert Wilders felszólalása elején elmondta, a CPAC résztvevői többek, mint szimpla szövetségesek, ők egyfajta testvériség. A kapcsolatunkat az a tudás kovácsolja össze, hogy a civilizációnk fenyegetés alatt áll, és hogy kötelességünknek eleget kell tennünk, mégpedig annak, hogy meg kell védenünk nemzetünket, otthonainkat és családjainkat – fogalmazott Wilders.

Geert Wilders: Európának ki kell mondania a problémáit

Hozzátette, Európa-szerte ugyanazzal a három fenyegetéssel kell szembenéznünk:

Elsőként a tömeges bevándorlással és az iszlamizációval. Másodsorban a woke-ideológiával és harmadsorban pedig az európai föderalizmussal. És ideje cselekedni, gyorsan kell cselekedni, mert az idő nagyon gyorsan fogy, már majdhogynem túl késő

– fogalmazott.

Wilders arról beszélt, hogy szerinte az iszlamizáció Nyugat-Európát már felismerhetetlenné változtatta. Úgy fogalmazott, fejkendőt viselő emberekkel teli városokat látni, megjelentek az iszlám vásárlóknak szóló üzletek, politikusok a muszlim szavazatokért igyekeznek kedvezni, miközben nő a nem muszlimok megfélemlítése, az antiszemitizmus és a terrorizmus, és a hatóságok egy része szerinte alkalmazkodik a saría követelményeihez.

Sőt, és nem szeretnék túlozni, az iszlám lassan, de biztosan átveszi az irányítást

– mondta.

Wilders felvetette a kérdést:

Ez az a jövő, amit a gyermekeinknek akarunk? Hogyha a válaszunk nem, akkor fel kell állnunk, és fel kell lépnünk, és meg kell szabadítanunk társadalmainkat az iszlámtól – fogalmazott.

A holland politikus szerint a második fenyegetést a woke-szemlélet jelenti. „A woke az a méreg, ami azt sugallja a gyermekeinknek, hogy a fiúk lányokká, a lányok pedig fiúkká válhatnak, hogy szégyellnünk kell őseinket, azokat a hősöket, akik az emberiség történelmének legsikeresebb civilizációját építették föl, hogy az iszlám a béke vallása, és hogy az intoleránsok tolerálása a helyes cselekedet” – jelentette ki, majd megjegyezte:

A woke idiótává teszi az embereket.

Wilders szerint fel kell számolni a woke-ideológiát, és büszkének kell lenni arra, hogy kik vagyunk és honnan jövünk, anélkül hogy ezért valaha bocsánatot kellene kérni.