I. Patrióta Nagygyűlés: Magyarország a szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává vált

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője is felszólalt a Millenárison az első Patrióta Nagygyűlés színpadán – mégpedig részben magyarul.
Kedves magyar barátaim, magyar patrióták tisztelgek előttetek!
– indította beszédét Wilders, akinek a felesége egy korábbi magyar diplomata.
„Kiváltság számomra, hogy itt lehetek és támogathatom a kiváló vezetőt és kedves barátomat, Orbán Viktort” – mondta a holland politikus.
A miniszterelnökötök egy oroszlán. Egy juhok vezette kontinensen Orbán Viktor megmutatta, mit jelent emelt fővel állni. Tudja, hogy a vezető elsőként a népe felé tartozik kötelezettséggel. Nem a távoli elitek és nem a kinevezett bürokraták felé
– fogalmazott Geert Wilders.
Az elmúlt 16 év során Magyarország valami rendkívüli dologgá vált, szimbólummá. A szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává. Pontosan ez az, amiért a brüsszeli eurokraták azt akarják, hogy más miniszterelnököt válasszatok. Olyat, aki meghajol, aki engedelmeskedik, és akinek nem a magyarok az elsők
– hívta fel a figyelmet.
De Magyarország nem hajol meg. Magyarország soha nem hajol meg. Tudom, mert ismerlek benneteket. Ismerem a történelmeteket. Magyarok vagytok, hősök leszármazottai, az egri asszonyok gyermekei – emelte ki Wilders.
Éljen magyarok!, Éljen Magyarország!
– tette hozzá magyarul.
1956-ban Magyarország újra megmutatta a világnak, mit jelent a bátorság. Fellázadtatok a zsarnokság ellen. És bár forradalmat szétzúzták, a szelleme fennmaradt. Itt él a mai napig, itt él bennetek! – hangsúlyozta a holland politikus.
Ugyanaz a nép vagytok. Merész, bátor, megtörhetetlen. Egy nép, amely nem adja meg magát, egy nép, amely nem adja fel az identitását, amely nem hajlandó belefulladni a bevándorlás és az iszlamizálódás cunamijába. Biztonságos utcákat akartok, erős családokat akartok, azt akarjátok, hogy a gyermekeitek olyan országban nőjenek fel, amely hű a keresztény gyökereihez. A szuverenitásotokat Budapesten akarjátok tartani, és nem Brüsszelnek akarjátok átadni – sorolta Wilders.
És pontosan ez az, amit Orbán Viktor adott nektek. A vezetésével garantált, hogy a közösségeitek virágozzanak, a kulturális örökségetek fennmaradjon, és Magyarország továbbra is szabad és szuverén nemzetként boldoguljon.
Magyarországnak szüksége van Orbán Viktorra
– hangsúlyozta, ismét magyarul.
Hadd mondjak valamit! Nem csak nektek, Európának is szüksége van Orbánra
– hívta fel a figyelmet.
Az egész kontinensen több millió ember figyel most Magyarországra. Azt akarják, ami nektek már megvan, hogy erős nemzetetek, a népét védő vezetőtök az embereket az illegális migrációtól megvédő vezetőtök legyen.
Magyarország világítótorony milliók számára Európában
– húzta alá.
Magyarország világítótorony, mert azt jelzi, igen, lehetséges megvédeni a nemzetünket és lezárni a határainkat az illegális migráció és az iszlamizálódás előtt. Igen, lehetséges legyőzni a multikultúra képviselőit és megőrizni az identitásunkat. Igen lehetséges, hogy ne szégyelljük a múltunkat és mi legyünk az urai a jövőnknek.
Barátaim! Magyarország immár tizenhat éve az európai ellenállás dobogó szíve. Magyarország immár tizenhat éve inspirál minket. Kérlek benneteket, inspiráljatok tovább bennünket, juttassátok Orbán Viktort fényes győzelemre április 12-én.
Tegyétek büszkévé őt, tegyétek büszkévé Magyarországot és Európát!
– kérte az egybegyűltektől.
Isten áldja Magyarországot! Köszönöm szépen!
– zárta beszédét magyarul Geert Wilders.