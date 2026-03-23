I. Patrióta Nagygyűlés: Magyarország a szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává vált

Az I. Patrióta Nagygyűlésen Európa vezető jobboldali, nemzeti elkötelezettségű politikusai sorakoznak fel Orbán Viktor mellett, hogy egy emberként üzenjék meg a világnak: nem kérünk a birodalmi diktátumokból, a nemzetek Európáját akarjuk! Geert Wilders, a holland PVV elnöke szerint Magyarország a szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává vált.
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője is felszólalt a Millenárison az első Patrióta Nagygyűlés színpadán – mégpedig részben magyarul.

Geert Wilders a magyar történelmet és Orbán Viktor sikereit méltatta (Fotó: AFP)

Kedves magyar barátaim, magyar patrióták tisztelgek előttetek!

– indította beszédét Wilders, akinek a felesége egy korábbi magyar diplomata.

„Kiváltság számomra, hogy itt lehetek és támogathatom a kiváló vezetőt és kedves barátomat, Orbán Viktort” – mondta a holland politikus.

A miniszterelnökötök egy oroszlán. Egy juhok vezette kontinensen Orbán Viktor megmutatta, mit jelent emelt fővel állni. Tudja, hogy a vezető elsőként a népe felé tartozik kötelezettséggel. Nem a távoli elitek és nem a kinevezett bürokraták felé

– fogalmazott Geert Wilders.

Az elmúlt 16 év során Magyarország valami rendkívüli dologgá vált, szimbólummá. A szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává. Pontosan ez az, amiért a brüsszeli eurokraták azt akarják, hogy más miniszterelnököt válasszatok. Olyat, aki meghajol, aki engedelmeskedik, és akinek nem a magyarok az elsők

– hívta fel a figyelmet.

De Magyarország nem hajol meg. Magyarország soha nem hajol meg. Tudom, mert ismerlek benneteket. Ismerem a történelmeteket. Magyarok vagytok, hősök leszármazottai, az egri asszonyok gyermekei – emelte ki Wilders.

Éljen magyarok!, Éljen Magyarország!

– tette hozzá magyarul.

1956-ban Magyarország újra megmutatta a világnak, mit jelent a bátorság. Fellázadtatok a zsarnokság ellen. És bár forradalmat szétzúzták, a szelleme fennmaradt. Itt él a mai napig, itt él bennetek! – hangsúlyozta a holland politikus.

Ugyanaz a nép vagytok. Merész, bátor, megtörhetetlen. Egy nép, amely nem adja meg magát, egy nép, amely nem adja fel az identitását, amely nem hajlandó belefulladni a bevándorlás és az iszlamizálódás cunamijába. Biztonságos utcákat akartok, erős családokat akartok, azt akarjátok, hogy a gyermekeitek olyan országban nőjenek fel, amely hű a keresztény gyökereihez. A szuverenitásotokat Budapesten akarjátok tartani, és nem Brüsszelnek akarjátok átadni – sorolta Wilders.

És pontosan ez az, amit Orbán Viktor adott nektek. A vezetésével garantált, hogy a közösségeitek virágozzanak, a kulturális örökségetek fennmaradjon, és Magyarország továbbra is szabad és szuverén nemzetként boldoguljon.

Magyarországnak szüksége van Orbán Viktorra

– hangsúlyozta, ismét magyarul.

Hadd mondjak valamit! Nem csak nektek, Európának is szüksége van Orbánra

– hívta fel a figyelmet.

Az egész kontinensen több millió ember figyel most Magyarországra. Azt akarják, ami nektek már megvan, hogy erős nemzetetek, a népét védő vezetőtök az embereket az illegális migrációtól megvédő vezetőtök legyen.

Magyarország világítótorony milliók számára Európában

– húzta alá.

Magyarország világítótorony, mert azt jelzi, igen, lehetséges megvédeni a nemzetünket és lezárni a határainkat az illegális migráció és az iszlamizálódás előtt. Igen, lehetséges legyőzni a multikultúra képviselőit és megőrizni az identitásunkat. Igen lehetséges, hogy ne szégyelljük a múltunkat és mi legyünk az urai a jövőnknek.

Barátaim! Magyarország immár tizenhat éve az európai ellenállás dobogó szíve. Magyarország immár tizenhat éve inspirál minket. Kérlek benneteket, inspiráljatok tovább bennünket, juttassátok Orbán Viktort fényes győzelemre április 12-én.

Tegyétek büszkévé őt, tegyétek büszkévé Magyarországot és Európát!

– kérte az egybegyűltektől.

Isten áldja Magyarországot! Köszönöm szépen!

– zárta beszédét magyarul Geert Wilders.

Első Patrióta Nagygyűlés, ElsőPatriótaNagygyűlés, Millenáris, 2026.03.23. Orbán Viktor, OrbánViktor
