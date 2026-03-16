Újabb stratégiai jelentőségű területek kerülhetnek hamarosan orosz ellenőrzés alá a Donyec-medencében – derül ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének legfrissebb helyzetjelentéséből.

A tábornok arról tájékoztatott, hogy a frontvonal legkeményebb összecsapásai most a központi hadseregcsoport működési zónájára koncentrálódnak, ahol az egységek folyamatosan őrlik fel az ukrán védelmi vonalakat – írja a Life.ru orosz hírportál.

Geraszimov szerint az orosz alakulatok sikeres támadó hadműveleteket folytatnak Dobropolje irányába. A jelentés szerint a hadtestcsoport egysége Grisino és Novij Donbassz települések elfoglalásának végéhez közeledik, ezzel is szűkítve az ukrán hadsereg mozgásterét a térségben.

Ezzel párhuzamosan heves harcok dúlnak Belickoje birtoklásáért is.

A szárazföldi sikerek mellett azonban az orosz hadvezetésnek komoly légi fenyegetéssel is szembe kellett néznie az elmúlt napokban. A vezérkari főnök elismerte, hogy az orosz légvédelemre háruló terhelés rekordméreteket öltött. Az ukrán fegyveres erők taktikát váltottak, és masszív, kombinált támadássorozatot indítottak a központi és déli régió ellen. A támadások során drónrajokat és rakétákat vetettek be, hogy túlterheljék az elhárító rendszereket.

A támadások technikai hátteréről Makszim Kondratyev, a pilóta nélküli légi járművek kiképzőközpontjának vezetője osztott meg részleteket. A szakértő szerint a mostani hullámban döntő szerepet játszottak azok a sugárhajtású drónok, amelyeket az ukrán erők a Harkivi területről indítottak.