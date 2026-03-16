valerij geraszimov

Geraszimov: Fokozódik a nyomás az ukránokon

Az orosz haderő vezérkari főnöke szerint a különleges katonai művelet legintenzívebb harcai jelenleg a központi hadseregcsoport felelősségi területén zajlanak. Valerij Geraszimov beszámolója alapján az orosz erők jelentős előrehaladást értek el Dobropolje irányában, miközben az ukrán fél rekordméretű drón- és rakétatámadásokkal próbálja lassítani az offenzívát.
Újabb stratégiai jelentőségű területek kerülhetnek hamarosan orosz ellenőrzés alá a Donyec-medencében – derül ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének legfrissebb helyzetjelentéséből.

Geraszimov szerint fokozódik a nyomás az ukránokon (Illusztráció, forrás: AFP)

A tábornok arról tájékoztatott, hogy a frontvonal legkeményebb összecsapásai most a központi hadseregcsoport működési zónájára koncentrálódnak, ahol az egységek folyamatosan őrlik fel az ukrán védelmi vonalakat – írja a Life.ru orosz hírportál.

Geraszimov szerint az orosz alakulatok sikeres támadó hadműveleteket folytatnak Dobropolje irányába. A jelentés szerint a hadtestcsoport egysége Grisino és Novij Donbassz települések elfoglalásának végéhez közeledik, ezzel is szűkítve az ukrán hadsereg mozgásterét a térségben.

Ezzel párhuzamosan heves harcok dúlnak Belickoje birtoklásáért is.

A szárazföldi sikerek mellett azonban az orosz hadvezetésnek komoly légi fenyegetéssel is szembe kellett néznie az elmúlt napokban. A vezérkari főnök elismerte, hogy az orosz légvédelemre háruló terhelés rekordméreteket öltött. Az ukrán fegyveres erők taktikát váltottak, és masszív, kombinált támadássorozatot indítottak a központi és déli régió ellen. A támadások során drónrajokat és rakétákat vetettek be, hogy túlterheljék az elhárító rendszereket.

A támadások technikai hátteréről Makszim Kondratyev, a pilóta nélküli légi járművek kiképzőközpontjának vezetője osztott meg részleteket. A szakértő szerint a mostani hullámban döntő szerepet játszottak azok a sugárhajtású drónok, amelyeket az ukrán erők a Harkivi területről indítottak. 

Egy orosz parancsnok beszámolója szerint az orosz–ukrán háború során több ukrán katonai gépet is sikerült megsemmisítenie, köztük vadászgépeket és helikoptereket. Az első ukrán katonai helikoptert még 2022 őszén lőtte le, napokig tartó megfigyelés után. A parancsnok elmondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők sokszor ugyanazt a hibát követték el.

 

