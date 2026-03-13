Hírlevél
cenzúra

A gyűlöletbeszédre hivatkozva figyelné a közösségi médiát a spanyol kormány – kritikusok szerint ez már cenzúra

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A spanyol baloldali kormány új eszközt vezet be az úgynevezett „gyűlöletbeszéd” monitorozására, amely sokak szerint valójában az online vélemények fokozott ellenőrzését és korlátozását szolgálhatja. Pedro Sánchez miniszterelnök HODIO névre keresztelt rendszere a közösségi médiában megjelenő tartalmakat figyeli és elemzi, de a módszertan és az algoritmusok működése homályos. A bírálók attól tartanak, hogy a baloldali kormány a „gyűlöletbeszéd” fogalmát politikai fegyverként használhatja az ellenzéki hangok visszaszorítására.
cenzúraspanyol kormánygyűlöletbeszédközösségi médiaPedro Sanchez

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette egy új kormányzati eszköz elindítását, amelynek célja a digitális platformokon megjelenő úgynevezett gyűlöletbeszéd monitorozása. A kezdeményezés a spanyol kormány online tartalmak szabályozására irányuló törekvéseinek része. Támogatói szerint a társadalmi feszültségek csökkentését szolgálja, kritikusai viszont cenzúrát látnak benne – írja a Brussels Signal.

A spanyol baloldali kormány új eszközt vezet be az úgynevezett „gyűlöletbeszéd” monitorozására
A spanyol baloldali kormány új eszközt vezet be az úgynevezett „gyűlöletbeszéd” monitorozására Fotó: AFP

A gyűlöletbeszédre hivatkozva figyelnék a közösségi médiát

A madridi sajtótájékoztatón bemutatott rendszer a HODIO nevet kapta, amely a „Huella del Odio y la Polarización”, vagyis „A gyűlölet és a polarizáció lábnyoma” kifejezés rövidítése. Az eszköz célja, hogy figyelje, mennyire van jelen az úgynevezett gyűlöletbeszéd, hogyan terjed és mennyire erősödik fel a közösségi médiában az online platformokon. A miniszterelnök a rendszert a környezeti monitorozáshoz hasonlította. Mint fogalmazott: 

A gyűlölet hatásáról akarunk beszélni. Amikor valamit megmérünk, az megszűnik láthatatlan lenni.

Sánchez szerint a HODIO eredményeit nyilvánosságra hozzák, így a polgárok is láthatják majd, hogyan reagálnak az online platformok a káros tartalmakra.

Láthatjuk majd, hogy ki blokkolja ezt a tartalmat, ki néz félre, és ki profitál belőle

– fogalmazott a kormányfő.

A spanyol miniszterelnök a „gyűlölet lábnyomát” a karbonlábnyomhoz hasonlította. Mint mondta, ahogyan a környezeti hatásokat ma már mérik és számszerűsítik, úgy az online gyűlöletkeltés társadalmi következményeit is láthatóvá kell tenni. „A cél világos: előhozni a gyűlöletet az árnyékból, láthatóvá tenni, és felelősségre vonni azokat, akik nem cselekszenek” – mondta. A HODIO bevezetése egy szélesebb kormányzati stratégia része. 

A spanyol kabinet februárban már bejelentette, hogy szigorítaná a közösségi média szabályozását. 

A javaslatok között szerepel a 16 év alatti kiskorúak hozzáférésének korlátozása, valamint az is, hogy a platformok vezetőit személyesen is felelősségre lehessen vonni az illegális vagy gyűlöletkeltő tartalmak miatt. Az új eszközt a spanyol Rasszizmus és Idegengyűlölet Elleni Megfigyelőközpont felügyeli majd. A kormányzati szerv adatelemzést és szakértői értékelést is felhasznál a rendszer működtetéséhez. A HODIO technikai részletei egyelőre nem nyilvánosak. Nem ismert például, hogy pontosan milyen algoritmusokkal vagy adatforrásokkal dolgozik majd a rendszer, az viszont biztos, hogy mesterséges intelligenciát is alkalmazhat a valós idejű megfigyeléshez. A bejelentés heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában. 

Több kritikus szerint az eszköz a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását jelentheti. 

Az X platformon többen „Nagy Testvér”-jellegű megfigyelőrendszernek nevezték a HODIO-t, és azzal vádolták Sánchez baloldali kormányát, hogy a rendszerrel a másként gondolkodókat próbálja elhallgattatni. Nem véletlen, hogy ezek a kritikák megjelentek, hiszen a spanyol baloldali kormány gyakran „fasisztának”, „rasszistának” vagy „gyűlöletkeltőnek” nevezi a konzervatív ellenzéket, főleg a bevándorlásról szóló vitákban.

 

