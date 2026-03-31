Egyre közelebb a háború - sorra csapódnak be ukrán lövedékek Európában

Az orosz–ukrán háború hatásai már messze túlmutatnak a frontvonalakon: az elmúlt években több európai ország területére is drónok, illetve légvédelmi rakéták csapódtak be. Lengyelországban egy ilyen becsapódás két ember halálát okozta. Az esetek azt mutatják, hogy a konfliktus közvetlen veszélyt jelent a térség országaira, köztük Magyarországra is.
Az egyik legismertebb eset 2022-ben történt Lengyelországban, amikor a határ menti Przewodów közelében egy légvédelmi rakéta csapódott be, két ember halálát okozva. A vizsgálatok szerint nagy valószínűséggel egy ukrán légvédelmi rakéta tért le a pályájáról egy orosz támadás elhárítása közben. 

Orosz-ukrán háború – képünk illusztráció
Fotó: AFP

2025 augusztusában újabb incidens történt: egy katonai drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, amit Varsó orosz provokációnak minősített. 2026. január 28-án pedig egy ismeretlen eredetű drón csapódott be egy katonai bázisra a kelet-lengyelországi Przasnyszban.

A háború hatásai Romániában is rendszeresen érzékelhetők. 2024. október 17-én Konstanca megyében riasztást adtak ki, mert a határ közelében „tárgyak hullhattak le a levegőből”. 2025. szeptember 15-én a román védelmi minisztérium közölte, hogy 

2022 óta 52, a határ közelében végrehajtott dróntámadásból 38 esetben drónroncsok hullottak román területre, és tíz alkalommal a légtér megsértése is megtörtént. 

2026. március 26-án ismét román területre zuhant egy drón roncs, miután egy, az ukrán légvédelem által eltérített orosz eszköz több kilométer mélyen behatolt az ország légterébe.

A balti térségben is történtek hasonló esetek: 2026. március 25-én egy Oroszország felől érkező drón ért el egy észt erőművet, míg Litvániában szintén drónzuhanást jelentettek. 

A legfrissebb incidens vasárnap történt, amikor ukrán drónok zuhantak le Finnország területén. Kijev hivatalosan is bocsánatot kért az eset miatt, és jelezte, hogy a történtek hátterében feltehetően orosz elektronikai zavarás állhatott.

A finn hatóság azt közölte, hogy robbanófej volt a Finnország területén március 29-én lezuhant ukrán drónon.

A drón, amely Kouvolától északra zuhant le, a hatóságok előzetes értékelése szerint egy fel nem robbant robbanófejjel rendelkezett

– áll a rendőrség közleményében, amely a harceszközt egy 6,7 méter fesztávú ukrán AN196 drónként azonosította. 

A felsorolt esetek jól mutatják, hogy a háború következményei egyre több országot érnek el. Egy eltévedt drón vagy légvédelmi rakéta akár Magyarország területére is becsapódhat.

