A háború árnyékában a mindennapi tragédiákkal küzdenek az ukrán nők

A háború nem válogat, és kegyetlen logikája szerint éppen azokat sújtja leginkább, akik a békés hétköznapok megteremtésén fáradoztak. Vira története, aki a Kijev melletti Borogyankában élt férjével, fájdalmasan ismerős lehet sokaknak, akik látták már, hogyan foszlik semmivé egy élet munkája pillanatok alatt. A házaspár éppen a házfelújítás végére ért volna, amikor a totális invázió mindent megváltoztatott. Egyetlen becsapódó lövedék elég volt ahhoz, hogy otthonuk lakhatatlanná váljon, ők pedig menekülni kényszerüljenek, hátrahagyva mindazt, amit két kezükkel, verejtékes munkával építettek fel.

A háború sebei nem gyógyulnak be nyomtalanul sem a falakon, sem a lelkekben (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Azt, hogy egyáltalán visszatérhettek saját közösségükbe, és nem az ország (vagy épp a világ) túlsó felé kellett mindent a nulláról kezdeniük, az ENSZ-nek köszönhetik. A nemzetközi szervezet programja keretében telküket megtisztították a törmeléktől és a robbanóanyagoktól, és kaptak egy előregyártott házat. Bár ez aligha tudja pótolni az elvesztett otthonukat, mégis szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen fedél van a fejük fölött.

A háború sebei azonban nem gyógyulnak be nyomtalanul sem a falakon, sem a lelkekben.

A szomszédunkban zajló háború közelsége, a menekültek érkezése és a gazdasági nehézségek Magyarország számára is intő jelek. A határ túloldalán nem statisztikai adatok, hanem hús-vér emberek küzdenek a talpon maradásért.

Jana Ljubimova története talán még megrázóbb, hiszen őt a sors kétszer is nincstelenné tette. Az elmúlt évtizedben milliókat kényszerített lakóhelyük elhagyására a konfliktus, és a 41 éves Jana sorsa jól példázza ezt a tragédiát. 2014-ben Kadijivkából, majd 2022-ben Sztarobilszkból kellett elmenekülnie. Kétszer veszítette el otthonát, kétszer kellett a nulláról újrakezdenie mindent. De ahelyett, hogy összeroppant volna a teher alatt, a személyes csapást mások szolgálatába állította.

Társalapítója lett a „Hatékony Közösség” nevű szervezetnek, amely a hozzá hasonlóan otthonukat vesztett embereket segíti, 2020-ban pedig a Luhanszki régió belső menekültekkel foglalkozó tanácsának vezetőjévé vált, hidat képezve a kiszolgáltatottak és a hatóságok között. Szavai, melyekkel visszatekint kálváriájára, mindenki számára tanulságosak lehetnek a kitartásról és az emberségről.

Csinálnék-e valamit másképp, ha tudnám, hogy 10 év alatt kétszer is elveszítem az otthonomat? Nem, sőt, még többet próbálnék segíteni. Azokban a pillanatokban, amikor úgy érzem, nem bírom tovább, azokra gondolok, akik nem tudnak segíteni magukon. Úgy döntöttem, hogy felelősséget vállalok értük. És nem engedhetem meg magamnak, hogy megálljak

– mondja.