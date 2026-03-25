A háború árnyékában a mindennapi tragédiákkal küzdenek az ukrán nők

A háború nem válogat, és kegyetlen logikája szerint éppen azokat sújtja leginkább, akik a békés hétköznapok megteremtésén fáradoztak. Vira története, aki a Kijev melletti Borogyankában élt férjével, fájdalmasan ismerős lehet sokaknak, akik látták már, hogyan foszlik semmivé egy élet munkája pillanatok alatt. A házaspár éppen a házfelújítás végére ért volna, amikor a totális invázió mindent megváltoztatott. Egyetlen becsapódó lövedék elég volt ahhoz, hogy otthonuk lakhatatlanná váljon, ők pedig menekülni kényszerüljenek, hátrahagyva mindazt, amit két kezükkel, verejtékes munkával építettek fel.
Azt, hogy egyáltalán visszatérhettek saját közösségükbe, és nem az ország (vagy épp a világ) túlsó felé kellett mindent a nulláról kezdeniük, az ENSZ-nek köszönhetik. A nemzetközi szervezet programja keretében telküket megtisztították a törmeléktől és a robbanóanyagoktól, és kaptak egy előregyártott házat. Bár ez aligha tudja pótolni az elvesztett otthonukat, mégis szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen fedél van a fejük fölött.
A háború sebei azonban nem gyógyulnak be nyomtalanul sem a falakon, sem a lelkekben.
A szomszédunkban zajló háború közelsége, a menekültek érkezése és a gazdasági nehézségek Magyarország számára is intő jelek. A határ túloldalán nem statisztikai adatok, hanem hús-vér emberek küzdenek a talpon maradásért.
Jana Ljubimova története talán még megrázóbb, hiszen őt a sors kétszer is nincstelenné tette. Az elmúlt évtizedben milliókat kényszerített lakóhelyük elhagyására a konfliktus, és a 41 éves Jana sorsa jól példázza ezt a tragédiát. 2014-ben Kadijivkából, majd 2022-ben Sztarobilszkból kellett elmenekülnie. Kétszer veszítette el otthonát, kétszer kellett a nulláról újrakezdenie mindent. De ahelyett, hogy összeroppant volna a teher alatt, a személyes csapást mások szolgálatába állította.
Társalapítója lett a „Hatékony Közösség” nevű szervezetnek, amely a hozzá hasonlóan otthonukat vesztett embereket segíti, 2020-ban pedig a Luhanszki régió belső menekültekkel foglalkozó tanácsának vezetőjévé vált, hidat képezve a kiszolgáltatottak és a hatóságok között. Szavai, melyekkel visszatekint kálváriájára, mindenki számára tanulságosak lehetnek a kitartásról és az emberségről.
Csinálnék-e valamit másképp, ha tudnám, hogy 10 év alatt kétszer is elveszítem az otthonomat? Nem, sőt, még többet próbálnék segíteni. Azokban a pillanatokban, amikor úgy érzem, nem bírom tovább, azokra gondolok, akik nem tudnak segíteni magukon. Úgy döntöttem, hogy felelősséget vállalok értük. És nem engedhetem meg magamnak, hogy megálljak
– mondja.
Jana és Vira példája mutatja, hogy a háború poklában a nők gyakran láthatatlan pillérei a társadalomnak. Miközben a férfiak a fronton harcolnak, ők azok, akik a hátországban, sokszor a romok között próbálják fenntartani az élet normális kereteit. A háború nem ért véget, és a hatásai még évtizedekig érezhetőek lesznek – nemcsak Ukrajnában, hanem egész Közép-Európában. A béke iránti vágy soha nem volt még ennyire égető, mint most, amikor látjuk, hogy a pusztítás milyen közel van hozzánk, és hogyan tesz tönkre emberi sorsokat egyik napról a másikra.