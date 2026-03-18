A háború mindent felemészt: a magyarok nyakába szakad az ukrán teher, ha Zelenszkij és Magyar Péter sikerrel jár

Az ukrajnai háború árát az emberek a saját bőrükön érzik. Hiába látjuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy egyre félelmetesebb időket élünk, egyesek nem törődnek a veszéllyel. Az ukránok mellett egész Európa komoly terheket visel, a magyar családok is milliós veszteségeket szenvedtek el. Ennek ellenére Brüsszel nem a béke felé mozdul, hanem újabb pénzügyi és katonai támogatásokkal tartaná fenn a háborút. Ezt a magyar kormány következetesen ellenzi, ezért Zelenszkij és a brüsszeli elit egyre inkább Magyar Péterben látja azt a szereplőt, aki kész lenne jóváhagyni a további támogatásokat.
Jelentős külföldi segítségre van szükség
A kijevi vezetésnek létkérdés a pénzügyi stabilitás fenntartása. A háború után az újjáépítés költségei is hatalmasak lesznek. A becslések szerint az ország helyreállítása mintegy 588 milliárd dollárba kerülhet, ami a teljes ukrán gazdaság méretének közel két és félszerese. Ukrajna gazdaságának működéséhez jelentős külföldi segítségre van szükség.
A következő, 90 milliárd eurós uniós hitelt azonban Magyarország az ukrán olajblokád miatt blokkolja.
A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, miután azonban Ukrajna szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, hazánk nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához.
Kijevben és Brüsszelben is arra számítanak, hogyha Orbán Viktor elveszíti a választásokat, Magyar Péter hajlandó lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt.
A finanszírozás másik kulcsszereplője a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely nemrég 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot hagyott jóvá Ukrajna számára. Az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már folyósították.
Magyar Pétert juttatnák hatalomra
Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja februárban, az orosz–ukrán konfliktus 4.évfordulójához közeledve állásfoglalásra irányuló indítványt adott be.
A dokumentum több pontjában felfedezhető, az ukrajnai háború további támogatására tett hitvallás.
- 9. pont: 90 milliárd eurós hitel mielőbbi folyósítása Ukrajnának
- 11. pont: Ukrajna bevonása az EU katonai mobilitási folyosóiba, nyugatról keletre gyors csapat- és eszközmozgatás
- 12. pont: orosz földgázimport fokozatos megszüntetése, orosz kőolaj behozatalának leépítése.
Abban sincs semmi meglepő, hogy a tiszások március 15-én is ukrán zászlóval vonultak, hiszen a párt képviselői az Európai Parlamentben is „felhúzták az ukrán mezt”, Manfred Weber parancsára.
Zelenszkij és magyar csatlósai egy kottából játszanak
Daniel Freund március 15-én a tiszás rendezvényen azt is elmondta, hogy Magyar Péter minden pénzügyi és katonai segítséget megadna Ukrajnának. Ezt Hidvéghi Balázs sem hagyta szó nélkül, szerinte ez az összejátszás nagyon veszélyes, és sokba kerülhet a magyaroknak. A politikus szerint Zelenszkij és a brüsszeli elit azért támogatja Magyar Pétert, mert nekik egy báb kell, aki szépen azt teszi, amit parancsolnak neki.
Az ukránoknak és Brüsszelnek útjában áll Orbán Viktor és nemzeti kormánya, mert mi nemet mondunk arra, hogy háborúba rángassák Európát. Nemet mondunk arra, hogy elvegyék a magyarok pénzét, és elküldjék Ukrajnába, és nemet mondunk arra is, hogy a magyarok megemelt rezsijéből fizessék az oroszok elleni háborújuk árát
– jelentette ki Hidvéghi Balázs.
Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyar Péternek fel kell hagynia a színjátékkal, mert a Tisza Párt álláspontja már korábban is világos volt Ukrajna ügyében. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Anita korábban arról beszélt: a Tisza nem kíván „bot lenni a küllők között”, vagyis nem akadályozná az Ukrajnának szánt támogatásokat.
Így szurkol Zelenszkij propagandamédiája
Az ukrán politikai és médiakörök egy ideje látványosan foglalkoznak Magyar Péterrel. A Tisza Párt elnöke az elmúlt hónapokban rendszeresen szerepelt az ukrán médiában, ahol több megszólaló is kedvezően beszélt róla. Korábban például Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője párhuzamot vont Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedése között. Egy népszerű ukrán podcastműsorban is nyíltan dicsérték Magyar Pétert, és sok sikert kívántak neki a közelgő választásokra. A műsorvezetők szerint Zelenszkij oldalán áll.
Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt
Az ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy szerinte nem kellene helyreállítani az orosz olaj szállítását Magyarország felé. Szavaiban egyértelműen utalt arra, hogy az olajszállítás leállítása mögött tudatos politikai döntés áll.
Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
Magyar Péter és Brüsszel is hallgat
Mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik, s ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinkosa.
Brüsszel Ukrajna mellé állt
A háború kitörése után az Európai Unió és több nyugati ország átfogó támogatási programokat indított Ukrajna megsegítésére. Az EU katonai és pénzügyi hozzájárulása a háború kitörése óta folyamatos.
Németország a legnagyobb támogatók közé tartozik: több tízmilliárd euró értékben szállítottak különböző fegyverrendszereket, páncélozott járműveket és légvédelmi eszközöket Ukrajnának.
Elemzések szerint Európa összességében már több közvetlen támogatást nyújtott Ukrajnának, mint az Egyesült Államok.
Az Európai Bizottság 2026-ra/2027-re további nagy volumenű támogatási csomagot jelzett elő, és az EU összesített támogatása nagyságrendileg 195 milliárd euró körül jár.
Az Ursula von der Leyen vezette Európa Bizottság minden eszközzel azon dolgozik, hogy Ukrajnát segítse, akkor is, ha ez belesodorhatja Európát egy háborúba. A háborúpárti országokból álló „hajlandóak koalíciója” tervet dolgozott ki, amely már az európai csapatok és katonai létesítmények ukrajnai telepítésével számol. A Világbank–ENSZ–Európai Bizottság–ukrán kormány közös felmérése szerint a helyreállítás és újjáépítés becsült költsége 588 milliárd USD ami jelzi:
a háború nemcsak katonailag, hanem gazdaságilag is egyre nehezebben fenntartható.
Zelenszkij emberrablói az utcán vadásznak
A hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd, a kormány pedig minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik fenntartani a hadképességet. Egyre több civil számol be ellentmondásos, sőt nyíltan erőszakos kényszersorozási módszerekről.
Egyre több felvétel tanúskodik arról, hogy a sorozások erőszakba torkollnak, és a civil lakosság már az utcán sem érzi magát biztonságban.
Januárban például újabb kényszersorozásról érkezett hír Kárpátaljáról, az Ungvári járásból. A sorozók brutális akciójáról készült felvételeken az látható, hogy egy férfit a tiltakozó és síró családtagjai szeme láttára egy autóba tuszkolnak és elvisznek.
A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak
A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak.
Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbeteg volt.
A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.