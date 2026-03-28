A Hamász támogatására szólított fel egy brit orvos

Dr. Rahmeh Aladwant brit orvost azzal vádolják a hatóságok, hogy radikális szervezetek támogatására szólította fel követőit a közösségi médiában. A megnevezett szervezetek között a Hamász is feltűnik, azonban a nő határozottan tagadta a vádakat – írja a Telegraph.

Az orvos a Hamász támogatására szólított fel, amiért most a bíróság előtt kell felelnie

A 31 éves nő a westminsteri bíróságon tagadta a négy vádpontban elhangzott vádakat, valamint a korábbi letartóztatásaihoz kapcsolódó faji gyűlöletkeltés két vádpontját is. A londoni rendőrség közlése Aladwant ellen a 2000-es terrorizmus elleni törvény alapján emeltek vádat, mert a jelenlegi információk alapján támogatást kért egy tiltott szervezetnek, nevezetesen a Hamásznak, négy különböző időpontban, tavaly július és december között.

Carl Kelvin ügyész elmondta, hogy a vádlott „július és december között nagy mennyiségű anyagot tett közzé a közösségi médiában, és számos Izrael elleni, valamint a gázai embereket támogató tüntetésen vett részt”. Egyik bejegyzésében Ephraim Mirvist főrabbit „népirtó gyilkosnak” nevezte.

A tárgyalást megelőzően a bíróság hangsúlyozta, hogy fontos közérdek fűződik az ügyhöz, miután az elmúlt időszakban megszaporodtak az országban az antiszemita megnyilvánulások és az erőszak is. Tavaly novemberben az Orvosok Bírósága 15 hónapra eltiltotta a nőt az orvosi gyakorlattól, amíg az Általános Orvosi Tanács teljes körű vizsgálatot nem folytat.

A testület arra a következtetésre jutott, hogy hosszú távú tilalomra van szükség „miután mérlegelték a lakosság védelmének kockázatát, a közérdeket és az orvos érdekeit”.

Dr. Rahmeh Aladwant azért állt bíróság elé, mert egy korábbi letartóztatását követően megszegte a rendőrségi óvadék feltételeit. Ezek között szerepelt, hogy nem használhat egynél több elektronikus eszközt, és nem tarthat fenn egynél több közösségimédia-profilt. A szabályokat azonban megszegte, így várhatóan őrizetben marad.