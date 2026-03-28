95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Nagy-Britannia

A Hamász támogatására szólított fel egy brit orvos

Bíróság elé állították Dr. Rahmeh Aladwant brit orvost, akit azzal vádolnak, hogy több esetben is palesztin terrorszervezetek támogatására szólította fel követőit az interneten. Az egyik ilyen megnevezett szervezet volt a Hamász, a nő azonban a bíróságon tagadta az ellene felhozott vádakat.
Nagy-BritanniawestminsterbíróságHamász

Dr. Rahmeh Aladwant brit orvost azzal vádolják a hatóságok, hogy radikális szervezetek támogatására szólította fel követőit a közösségi médiában. A megnevezett szervezetek között a Hamász is feltűnik, azonban a nő határozottan tagadta a vádakat – írja a Telegraph

Az orvos a Hamász támogatására szólított fel, amiért most a bíróság előtt kell felelnie
A 31 éves nő a westminsteri bíróságon tagadta a négy vádpontban elhangzott vádakat, valamint a korábbi letartóztatásaihoz kapcsolódó faji gyűlöletkeltés két vádpontját is. A londoni rendőrség közlése Aladwant ellen a 2000-es terrorizmus elleni törvény alapján emeltek vádat, mert a jelenlegi információk alapján támogatást kért egy tiltott szervezetnek, nevezetesen a Hamásznak, négy különböző időpontban, tavaly július és december között.

Carl Kelvin ügyész elmondta, hogy a vádlott „július és december között nagy mennyiségű anyagot tett közzé a közösségi médiában, és számos Izrael elleni, valamint a gázai embereket támogató tüntetésen vett részt”. Egyik bejegyzésében Ephraim Mirvist főrabbit „népirtó gyilkosnak” nevezte.  

A tárgyalást megelőzően a bíróság hangsúlyozta, hogy fontos közérdek fűződik az ügyhöz, miután az elmúlt időszakban megszaporodtak az országban az antiszemita megnyilvánulások és az erőszak is. Tavaly novemberben az Orvosok Bírósága 15 hónapra eltiltotta a nőt az orvosi gyakorlattól, amíg az Általános Orvosi Tanács teljes körű vizsgálatot nem folytat.

A testület arra a következtetésre jutott, hogy hosszú távú tilalomra van szükség „miután mérlegelték a lakosság védelmének kockázatát, a közérdeket és az orvos érdekeit”.

Dr. Rahmeh Aladwant azért állt bíróság elé, mert egy korábbi letartóztatását követően megszegte a rendőrségi óvadék feltételeit. Ezek között szerepelt, hogy nem használhat egynél több elektronikus eszközt, és nem tarthat fenn egynél több közösségimédia-profilt. A szabályokat azonban megszegte, így várhatóan őrizetben marad.

