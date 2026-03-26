Hatalmas támogatás érkezett Orbán Viktornak

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója arról számolt be, hogy a CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára világszerte. Hozzátette: mindezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be Dallasban.

Szánthó Miklós közölte, hogy Matt Schlapp nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor mellett Fotó: MTI Fotószerkesztőség

Elmondta, hogy az egyhangúlag elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását.

Szánthó Miklós úgy fogalmazott: a szervezet szerint Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban.

Hangsúlyozta, hogy a CPAC szerint a „Tegyük újra naggyá a Nyugatot” („Make the West Great Again”) mozgalom alapköve az „Isten, haza, család” hármasegysége, amely gátat szab a woke ideológiának és a globális progresszivizmusnak.

Végül kiemelte: a dokumentum szerint a CPAC Hungary – amelyet múlt szombaton rendeztek meg Budapesten – a józan ész és a keresztény szabadság fellegvárává vált Európában.