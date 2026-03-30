Határkerítés épül a lengyel-ukrán határra

Lengyelország egy modern, elektronikus kerítésrendszer kiépítését tervezi a lengyel–ukrán határ mentén, amelynek célja a határbiztonság megerősítése és az ellenőrzés hatékonyságának növelése – áll a Unian beszámolójában.

Határkerítés épül a lengyel-ukrán határon

A projekt becsült költsége mintegy 450 millió zloty, azaz 121 millió dollár.

A tervezett rendszer technikai megoldásai közé tartozik a föld alatti kábelek lefektetése, amelyek a szeizmikus rezgések érzékelését szolgálják, továbbá optikai szálas kábelek az adatátvitel biztosítására, valamint elektromos kábelek az infrastruktúra működtetéséhez.

A rendszer részeként kültéri oszlopok telepítését is tervezik, amelyeket nappali megfigyelésre alkalmas eszközökkel és hőkamerákkal szerelnek fel annak érdekében, hogy a terület folyamatos, éjjel-nappali megfigyelése biztosított legyen. Az így gyűjtött adatokat közvetlenül az egység központjában működő megfigyelőközpontba továbbítják, ahol azokat a határőrök elemzik.

A projekt finanszírozását az Európai Unió SAFE programja biztosítaná, ugyanakkor a megvalósítás jelenleg akadályba ütközik, mivel Karol Nawrocki elnök vétót emelt. Ennek következtében intenzív egyeztetések zajlanak a szükséges fennmaradó források biztosítása érdekében.

Az elektronikus kerítésrendszer megépítéséről szóló döntést az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszióból fakadó fenyegetéssel indokolják.

Hangsúlyozzák továbbá, hogy a rendszer nem csupán az illegális határátlépések megakadályozását szolgálja, hanem hozzájárul az ország nemzetbiztonságát érintő esetleges incidensek hatékonyabb észleléséhez és kezeléséhez is.