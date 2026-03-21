Herbert Kickl: Magyarország egy jelzőtűz

A CPAC 2026 Hungary rendezvényének színpadán felszólalt az osztrák FPÖ elnöke. Felszólalásában elmondta, sok millió ember számára ezen a kontinensen Magyarország és Orbán Viktor valóban egy jelzőtűz, egy olyan jelzőtűz, mely valóban a szuverenitást, biztonságot, a bátorságot, a merészséget jelenti és valóban egy jelzőfény az az elhatározás, hogy nem adjuk fel a saját országunkat, hanem valóban szenvedélyesen küzdünk a saját önrendelkezési jogunkért.

Herbert Kickl szerint Magyarország nem hajol meg és kiáll az európai értékek mellett.

Számos európai kormány feladta a harcot, ezek jobboldali ideológiákkal szemben támogatják, ösztönzik, és ezáltal valóban a népeik, a saját hazájuk elárulásában segédkeznek. Orbán Viktor más utat választott. Védekezik, ellenkezik a rombolás ellen, és ezt valóban nagy sikerrel teszi. Orbán Viktor azt teszi, amit a nép, az emberek elvárnak tőle, és nem azt, amit a globalisták szeretnének. Védi a határait, megerősíti a családokat, megőrzi az identitást, és valóban kiáll a béke mellett, és nem engedi senkinek, hogy parancsolgasson neki. Orbán Viktor és Magyarország, nagy tisztelet"

– fogalmazott az osztrák politikus.

Kickl arról beszélt, hogy a patrióták feladata most az, hogy felismerjék: az európai politikai környezet alapjaiban változik meg, és ezt a folyamatot még tovább kell erősíteni.

Az a feladatunk, hogy a civilizációnkat megőrizzük, megvédjük, méghozzá egy olyan politikával szemben, mely Európát belülről rombolja szét. Méghozzá úgy teszi ezt, hogy mindent el akar venni az emberektől, ami fontos lenne az emberek számára, amit szeretnek, ami valóban közel áll a szívükhöz, ami tartást, biztonságot ad az embereknek"

– mondta.

A migrációval kapcsolatban arról beszélt, hogy az már túlzott terhet ró az ellátórendszerre, párhuzamos társadalmak jönnek létre, és emelkedik a bűnözés. Mint fogalmazott: