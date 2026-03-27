Harkiv

Hirtelen jött támadás rázta meg az ukrán várost

Orosz erők március 27-re virradó éjszaka rakétákkal és drónokkal támadták az ukrajnai Harkivot. A támadás során egy kilencemeletes lakóépület is találatot kapott, több civil megsérült. Az ukrán várost ért csapások egy nappal egy korábbi dróntámadást követően történtek.
Harkivban egy orosz rakéta becsapódott egy kilencemeletes épületbe, ezt követően pedig drónok támadták a várost – írta a ZN.UA.

Március 27-re virradó éjszaka az oroszok rakétákkal és drónokkal támadták Harkivot.

A támadás következtében hat ember sérült meg a városban, akiknél akut stresszreakciót állapítottak meg – közölte Ihor Terehov polgármester. A város Kijevszkij kerülete került támadás alá. Terehov kezdetben arról számolt be, hogy egy orosz rakéta egy kilencemeletes épületbe csapódott ott. Később hozzátette, hogy Oroszország drónokkal is támadta a Kijevszkij kerületet.

Hat ember megsérült a kilencemeletes épületben – mindannyian akut stresszreakcióban szenvednek. Minden illetékes szolgálat a helyszínen dolgozik

– tette hozzá Terehov.

Március 26-án reggel az oroszok kamikaze drónokkal támadták Harkiv Szlobidszka kerületét. A támadó drónok egy magas épület és egy étterem közelében csapódtak be. A dróntámadás következtében egy 65 éves férfi robbanás okozta sérüléseket szenvedett és kórházba szállították. Eközben egy 58 éves nő akut stresszreakciót szenvedett el.

Ukrán drónok Szevasztopol felett

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy robbanások rázták meg a megszállt Krím-félszigetet, miután ukrán drónok támadhatták Szevasztopolt. A jelentések szerint katonai célpont is érintett lehetett. A beszámolók szerint a támadás egyik lehetséges célpontja az orosz hadsereg 3. rádiótechnikai légvédelmi ezredének otthont adó objektum lehetett. Mihail Razvozsajev, az oroszok által kinevezett helyi vezető azt állította, hogy a légvédelem összesen 27 drónt semmisített meg, mielőtt azok elérték volna a várost.

 

 

