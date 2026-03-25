III. Károly király elvállalta egy zsidó szervezet védnökségét

III. Károly király lett a zsidók biztonságáért küzdő brit szervezet, a Community Security Trust (CST) fővédnöke – jelentették be a szervezet éves díszvacsoráján. Az uralkodó azután fogadta el a felkérést, hogy egy antiszemita indíttatású gyújtogatás során négy mentőautót semmisítettek meg egy londoni zsinagóga előtt – írja a The Telegraph brit napilap.

III. Károly király Ephraim Mirvis főrabbinak fejezte ki részvétét a manchesteri zsinagóga elleni támadás után

A támadás sokkolta a közvéleményt. A rendőrség terrorelhárító egységei és a titkosszolgálatok nagy erőkkel nyomoznak, mivel a gyanú szerint az akció mögött Irán állhat. Egy Iránhoz köthető iszlamista milícia az interneten már magára is vállalta a gyújtogatást.

A CST díszvacsoráján a brit politikai elit és a rendőrség vezetői is jelen voltak, köztük Shabana Mahmood belügyminiszter és Sir Mark Rowley, a londoni rendőrség főparancsnoka. Az uralkodót személyesen Johnny Thompson alezredes képviselte. A CST közleményében méltatta a király „hosszú ideje tartó elkötelezettségét a tolerancia, a befogadás és a vallásközi megértés előmozdítása mellett”.

III. Károly jó kapcsolata a zsidó közösséggel nem újkeletű. Októberben meglátogatta a Heaton Park zsinagógát, ahol Jom Kippur napján, a zsidó naptár legszentebb ünnepén két hívőt öltek meg egy antiszemita terrortámadásban. Az uralkodó akkor Ephraim Mirvis főrabbinak fejezte ki részvétét, és „szörnyű sokknak” nevezte a történteket.

A CST éves rendezvényén több mint ezerkétszáz vendég vett részt. Shabana Mahmood belügyminiszter beszédében figyelmeztetett: az antiszemitizmus továbbra is növekvő tendenciát mutat. Ígéretet tett arra, hogy az önkéntes mentőszolgálat elleni „elvetemült támadás” elkövetőit felelősségre vonják. A kormány tavaly 28 millió fonttal támogatta a szervezet munkáját, elismerve annak nélkülözhetetlen szerepét a zsidó közösség védelmében.

Az utcáinkon és az interneten tapasztalható zsidóellenes gyűlölet mértékét soha nem szabad elfogadnunk, és nem szabad hozzászoknunk. Az egyetemeinken és iskoláinkban tapasztalható antiszemitizmus mértéke már így is elég rossz. De most az a veszély fenyeget, hogy az antiszemitizmus mainstreammé válik. És ott van még a terrorizmus is, a hazai dzsihádistáktól és náciktól, és természetesen Iránból

– fogalmazott beszédében Sir Lloyd Dorfman, a CST alelnöke.