Az Egyesült Államok ideiglenes mentességet adott Újdelhinek, amely lehetővé teszi, hogy üzemanyagot vásároljon Moszkvától, miközben a közel-keleti háború korlátozza a globális olajkínálatot – számolt be az eseményről a The Kyiv Independent.

Orosz olaj vásárlására kapott mentességet India

Fotó: AFP

Annak érdekében, hogy az olaj továbbra is áramolhasson a globális piacra, a Pénzügyminisztérium egy ideiglenes, 30 napos mentességet ad ki, amely lehetővé teszi az indiai finomítók számára, hogy orosz olajat vásároljanak

– írta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy március 5-i közösségi médiabejegyzésben.

President Trump’s energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded.



To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026

Ez a szándékosan rövid távú intézkedés nem nyújt jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, mivel csak olyan tranzakciókat engedélyez, amelyek a már a tengeren rekedt olajra vonatkoznak

– tette hozzá.

„India az Egyesült Államok alapvető partnere” – írta Bessent, megjegyezve, hogy Washington azt várja Újdelhitől, hogy növelje az amerikai olaj vásárlását.

Ez az átmeneti intézkedés enyhíti az Irán kísérlete okozta nyomást, amely a globális energiaellátást próbálja túszul ejteni.

Az indiai finomítók több millió hordónyi, azonnali szállítású orosz nyersolaj-szállítmány vásárlását kezdték meg.

Bessent bejelentése hónapokkal azután érkezett, hogy Washington nyomást gyakorolt Újdelhire, hogy csökkentse az orosz olaj vásárlását, annak érdekében, hogy korlátozza Moszkva egyik kulcsfontosságú bevételi forrását az Ukrajna elleni háború finanszírozásában. India az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlójává vált Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója után, bár a finomítók a növekvő amerikai nyomás és a vámfenyegetések hatására elkezdték visszafogni a beszerzéseket.