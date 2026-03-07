Indonézia korhatárhoz kötné a közösségi médiát

Az ázsiai ország nemrég bejelentette, hogy betiltja a közösségi média és más platformok használatát a tizenhat év alattiak számára. Indonézia ezzel a második ország lesz, amely korlátozza a kiskorúak hozzáférését, azonban egyelőre még nem világos, milyen platformok, illetve oldalak esnek majd a korlátozás alá – írj a BBC.

Indonézia is korlátozza a kiskorúak hozzáférést

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Meutya Hafid, az ország kommunikációs és digitális ügyekért felelős minisztere bejelentette, hogy március 28-tól deaktiválják a 16 év alattiak fiókjait a „magas kockázatú” platformokon. A miniszter szerint ez elsősorban olyan oldalakat érint majd mint a YouTube, a TikTok, a Facebook, az Instagram, a Threads, az X, a Bigo Live és a Roblox. Tényleges lista azonban még egyelőre nincsen.

Gyermekeink egyre valósabb fenyegetésekkel néznek szembe – a pornográfiától, a kiberzaklatástól és az online csalásoktól kezdve a függőségig, ami a leginkább aggodalomra ad okot” – mondta Hafid.

Az UNICEF gyermekjótékonysági szervezet 2023-as jelentése szerint a megkérdezett 510 indonéz gyermek nagyjából fele szexuális tartalmú képekkel találkozott a közösségi médiában.

Az indonéz gyermekvédelmi ügynökség eközben közölte, hogy nem nyilatkozhat a kormány terveiről, amíg azokat nem tanulmányozta.

A bejelentés azután érkezett, hogy Ausztrália decemberben elsőként kényszerítette a közösségi média cégeket arra, hogy blokkolják a 16 év alatti felhasználók fiókjait platformjaikon. A kampányt, majd pedig a döntéshozatalt egyébként szorosan figyelemmel kísérte több kormány is. Spanyolország például már jelezte, hogy követni fogja Ausztrália példáját, Nagy-Britanniában pedig nemrég indult társadalmi egyeztetés a kérdést illetően.

A tiltás azonban nem száz százalékos. Míg a META által üzemeltetett platformok mindegyike beleesik az ausztrál tiltásba, addig több, veszélyesnek minősített oldal nem. A kritikusok ennek okán nemrég felszólították az ausztrál kormányt, hogy terjessze ki a tilalmat olyan online játékoldalakra is, mint a Roblox és a Discord, amelyek jelenleg nem tartoznak a tilalom hatálya alá, azonban tartalmukat tekintve hasonlóan károsak lehetnek.