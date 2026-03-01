Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

Ezt látnia kell!

Lángba borult Dubaj ikonikus luxusszállodája – döbbenetes felvételek

Irán

Irán bosszúhadjáratba kezdett – videók

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Izrael és az Egyesült Államok közös, megelőző csapást mért iráni katonai célpontokra és a legfelsőbb vezetés tagjaira, Donald Trump pedig a Truth Social oldalán erősítette meg, hogy a támadásban életét vesztette Ali Hamenei ajatollah. Teherán azonnali megtorlást jelentett be, miközben Dubajtól Bahreinig és Szaúd-Arábiáig csapódtak be iráni drónok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IránAli Hameneimegtorló légicsapás

Izrael és az Egyesült Államok közös offenzíva keretén belül hajtott végre megelőző csapást iráni katonai létesítmények és a legfelső vezetés tagjai ellen. Az akciót követően Donald Trump közösségi média platformján erősítette meg a hírt, miszerint a támadások következtében meghalt Ali Hamenei ajatollah, a perzsa állam legfelsőbb vezetője. Ezt követően a Teherán megtorló csapásokat jelentett be.

Trump fenyegetése ellenére Irán bosszúhadjáratba kezdett
Trump fenyegetése ellenére Irán bosszúhadjáratba kezdett
Fotó:AFP

Dubajban folyamatos légitámadásokról érkeztek jelentések. A város híres szigetét a felvételen látható Palm Jumeirah nyugalmát is egy becsapódó drón felrobbanása tette tönkre. Az események következtében tűz ütött ki a környéken.

 

Bahreinben egy helyi civil telefonjával rögzítette a pillanatot, amikor egy iráni Shahed típusú drón a lakóépület felső szintjébe csapódik.

Szaúd-Arábiából is érkezett felvétel. Az iráni dróntámadásoknak köszönhetően a térségben hatalmas terület kapott lángra.

Trump előre figyelmeztette Teheránt

Donald Trump vasárnap figyelmeztette Iránt, hogy az izraeli–amerikai művelet után tartózkodjon bármiféle megtorló támadástól.

Az amerikai elnök a Truth Social felületén arról számolt be, hogy Teherán bosszú hadjáratot tervez. Trump egyúttal azt üzente az iráni vezetésnek, hogy jobban teszik, ha nem lépnek, mert ellenkező esetben az Egyesült Államok példátlan erejű csapást mér az országra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!