Irán bosszúhadjáratba kezdett – videók

Izrael és az Egyesült Államok közös offenzíva keretén belül hajtott végre megelőző csapást iráni katonai létesítmények és a legfelső vezetés tagjai ellen. Az akciót követően Donald Trump közösségi média platformján erősítette meg a hírt, miszerint a támadások következtében meghalt Ali Hamenei ajatollah, a perzsa állam legfelsőbb vezetője. Ezt követően a Teherán megtorló csapásokat jelentett be.
Dubajban folyamatos légitámadásokról érkeztek jelentések. A város híres szigetét a felvételen látható Palm Jumeirah nyugalmát is egy becsapódó drón felrobbanása tette tönkre. Az események következtében tűz ütött ki a környéken.
Bahreinben egy helyi civil telefonjával rögzítette a pillanatot, amikor egy iráni Shahed típusú drón a lakóépület felső szintjébe csapódik.
Szaúd-Arábiából is érkezett felvétel. Az iráni dróntámadásoknak köszönhetően a térségben hatalmas terület kapott lángra.
Trump előre figyelmeztette Teheránt
Donald Trump vasárnap figyelmeztette Iránt, hogy az izraeli–amerikai művelet után tartózkodjon bármiféle megtorló támadástól.
Az amerikai elnök a Truth Social felületén arról számolt be, hogy Teherán bosszú hadjáratot tervez. Trump egyúttal azt üzente az iráni vezetésnek, hogy jobban teszik, ha nem lépnek, mert ellenkező esetben az Egyesült Államok példátlan erejű csapást mér az országra.