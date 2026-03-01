Irán bosszúhadjáratba kezdett – videók

Izrael és az Egyesült Államok közös offenzíva keretén belül hajtott végre megelőző csapást iráni katonai létesítmények és a legfelső vezetés tagjai ellen. Az akciót követően Donald Trump közösségi média platformján erősítette meg a hírt, miszerint a támadások következtében meghalt Ali Hamenei ajatollah, a perzsa állam legfelsőbb vezetője. Ezt követően a Teherán megtorló csapásokat jelentett be.

Trump fenyegetése ellenére Irán bosszúhadjáratba kezdett

Fotó:AFP

Dubajban folyamatos légitámadásokról érkeztek jelentések. A város híres szigetét a felvételen látható Palm Jumeirah nyugalmát is egy becsapódó drón felrobbanása tette tönkre. Az események következtében tűz ütött ki a környéken.

🚨breaking news🚨



Iran has carried out a missile attack on Dubai's Palm Jumeirah. After the attack, flames are visible everywhere and Burj Khalifa has also been evacuated. It seems that this war is not going to stop now.

"Palm Jumeirah"

"Dubai"#Israel pic.twitter.com/rXIFAPyiw5 — shivamm_.ox (@ShivamRafiganj) February 28, 2026

Bahreinben egy helyi civil telefonjával rögzítette a pillanatot, amikor egy iráni Shahed típusú drón a lakóépület felső szintjébe csapódik.

Cellphone footage showing an Iranian Shahed-136 striking a high-rise residential building earlier tonight in Bahrain. pic.twitter.com/wVxDq657nx — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Szaúd-Arábiából is érkezett felvétel. Az iráni dróntámadásoknak köszönhetően a térségben hatalmas terület kapott lángra.

Trump előre figyelmeztette Teheránt

Donald Trump vasárnap figyelmeztette Iránt, hogy az izraeli–amerikai művelet után tartózkodjon bármiféle megtorló támadástól.

Az amerikai elnök a Truth Social felületén arról számolt be, hogy Teherán bosszú hadjáratot tervez. Trump egyúttal azt üzente az iráni vezetésnek, hogy jobban teszik, ha nem lépnek, mert ellenkező esetben az Egyesült Államok példátlan erejű csapást mér az országra.