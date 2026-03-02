Elszabadult a pokol a Közel-Keleten

Az iráni állami média vasárnap hivatalosan is elismerte: a 86 éves Ali Hamenei ajatollah, aki 1989 óta vaskézzel irányította az iszlám köztársaságot, életét vesztette. A Fars hírügynökség jelentése szerint a legfelsőbb vezető teheráni rezidenciáján tartózkodott, amikor az izraeli légierő – az Egyesült Államok támogatásával – végrehajtotta az akciót.
A csapás brutális pontosságú volt: a hírek szerint nemcsak Hamenei, hanem lánya és unokája is életét vesztette a bombázásban.
Azonban nem csupán a legfelsőbb vezető esett a támadás áldozatául, a hatalmi elit tagjai sorra hullanak: iráni források szerint életét vesztette Mahmúd Ahmadinezsád, az ország korábbi, radikális elnöke, valamint Mohamed Pakpour, a Forradalmi Gárda parancsnoka és Abdolrahim Muszavi, a hadsereg vezérkari főnöke is.
Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott nyilatkozatában azt állította, hogy összesen 48 iráni vezetővel végeztek a csapások során.
A válaszcsapás nem maradt el. Irán vasárnap több hullámban indított ballisztikus rakétákat és drónokat, de ezúttal nemcsak Izrael, hanem az Egyesült Államok térségbeli szövetségesei ellen is. Izraelben kilenc halálos áldozata van a támadásoknak.
A békés öböl-menti államok, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait és Omán, hirtelen a frontvonalban találták magukat.
Dubaj városát robbanások rázták meg, füst gomolygott a Dzsebel Ali kikötő felett, ahol amerikai haditengerészeti eszközök állomásoztak. Kuvaitban és az Emírségekben is voltak civil sérültek, és halálos áldozatokról is érkeztek jelentések.
A világ több pontján váltak tiltakozások célpontjává az amerikai diplomáciai képviseletek. A pakisztáni több száz síita muszlim tüntető rohanta meg az amerikai konzulátust Karacsiban. Az incidensnek a jelenlegi hírek szerint kilenc halálos áldozata van. Az ománi amerikai nagykövetség arra kérte az országban tartózkodó amerikaiakat, hogy maradjanak otthon.
Az Egyesült Államok elsüllyesztett egy iráni hadihajót
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) megerősítette, hogy három amerikai katona meghalt, öt pedig súlyosan megsebesült az iráni ellencsapásokban. Ez pontosan az a vörös vonal, amelynek átlépése után Donald Trump még keményebb fellépést ígért. Az amerikai válasz azonnali volt: a haditengerészet elsüllyesztett egy iráni korvettet az Ománi-öbölben.
A CENTCOM ugyanakkor cáfolta azt az iráni állítást, miszerint iráni találat érte volna a Licoln repülőgép-anyahajót. „A kilőtt rakéták még csak meg sem közelítették” – áll a CENTCOM közleményében.
Bár az iráni vezetést szinte lefejezték, ez nem jelenti azt, hogy maga a rezsim megbukott volna.
A Hamenei halálával keletkezett hatalmi vákuumot ideiglenes vezetői tanácsot felállításával igyekszik áthidalni Teherán. A testület tagja Maszúd Peszeskján elnök, a főbíró, valamint a vasárnap frissen kinevezett Alireza Arafi ajatollah. A kérdés az, hogy képesek-e egyben tartani az országot, miközben a lakosság egy része a híradások szerint az utcákon ünnepel, mások viszont bosszúért kiáltanak.
Reza Pahlavi, az 1979-ben elűzött sah fia, a „történelem szemétdombjának” nevezte a rezsimet, és az Iszlám Köztársaság végét jósolja. Ezzel szemben a Forradalmi Gárda maradéka a „valaha volt legintenzívebb offenzívát” ígéri.
A konfliktus hatása máris érezhető a világgazdaságban. Jelentések szerint legalább 150 olajszállító tanker vesztegel a Hormuzi-szoroson kívül, miután Irán gyakorlatilag lezárta a stratégiai fontosságú átjárót.
Az iráni helyzetre a világ számos pontjáról érkezett reakció: Kína azonnali tűzszünetre szólított fel, Vlagyimir Putyin orosz elnök Ali Hameneit méltatta, „kiemelkedő államférfinak” nevezte az elhunyt vezetőt, megölését pedig „merényletnek”.
Nagy-Britannia óvatosan lavírozik: bár nem vesznek részt a támadó műveletekben, a brit erők lelőttek egy iráni drónt Irak felett.
Vasárnap magyar idő szerint délután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az új iráni vezetés tárgyalni akar az Egyesült Államokkal.