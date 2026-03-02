Elszabadult a pokol a Közel-Keleten

Az iráni állami média vasárnap hivatalosan is elismerte: a 86 éves Ali Hamenei ajatollah, aki 1989 óta vaskézzel irányította az iszlám köztársaságot, életét vesztette. A Fars hírügynökség jelentése szerint a legfelsőbb vezető teheráni rezidenciáján tartózkodott, amikor az izraeli légierő – az Egyesült Államok támogatásával – végrehajtotta az akciót.

Maszúd Peszeskján iráni elnök is megerősítette a legfelsőbb vezető halálát (Fotó: AFP)

A csapás brutális pontosságú volt: a hírek szerint nemcsak Hamenei, hanem lánya és unokája is életét vesztette a bombázásban.

Azonban nem csupán a legfelsőbb vezető esett a támadás áldozatául, a hatalmi elit tagjai sorra hullanak: iráni források szerint életét vesztette Mahmúd Ahmadinezsád, az ország korábbi, radikális elnöke, valamint Mohamed Pakpour, a Forradalmi Gárda parancsnoka és Abdolrahim Muszavi, a hadsereg vezérkari főnöke is.

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott nyilatkozatában azt állította, hogy összesen 48 iráni vezetővel végeztek a csapások során.

A válaszcsapás nem maradt el. Irán vasárnap több hullámban indított ballisztikus rakétákat és drónokat, de ezúttal nemcsak Izrael, hanem az Egyesült Államok térségbeli szövetségesei ellen is. Izraelben kilenc halálos áldozata van a támadásoknak.

A békés öböl-menti államok, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait és Omán, hirtelen a frontvonalban találták magukat.

Dubaj városát robbanások rázták meg, füst gomolygott a Dzsebel Ali kikötő felett, ahol amerikai haditengerészeti eszközök állomásoztak. Kuvaitban és az Emírségekben is voltak civil sérültek, és halálos áldozatokról is érkeztek jelentések.

Dubai International Airport



ईरान ने सब Luxry निकाल दी, pic.twitter.com/adIfzUYVx5 — ANIL (@AnilYadavmedia1) March 1, 2026

A világ több pontján váltak tiltakozások célpontjává az amerikai diplomáciai képviseletek. A pakisztáni több száz síita muszlim tüntető rohanta meg az amerikai konzulátust Karacsiban. Az incidensnek a jelenlegi hírek szerint kilenc halálos áldozata van. Az ománi amerikai nagykövetség arra kérte az országban tartózkodó amerikaiakat, hogy maradjanak otthon.

Az Egyesült Államok elsüllyesztett egy iráni hadihajót

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) megerősítette, hogy három amerikai katona meghalt, öt pedig súlyosan megsebesült az iráni ellencsapásokban. Ez pontosan az a vörös vonal, amelynek átlépése után Donald Trump még keményebb fellépést ígért. Az amerikai válasz azonnali volt: a haditengerészet elsüllyesztett egy iráni korvettet az Ománi-öbölben.