Teherán által támogatott terrorizmus és az antiszemitizmus soha nem látott méreteket öltött a nyugati világban

Nem véletlenül emelte meg a magyar kormány az Irán elleni szombati támadás hatására a terrorkészültséget. Bár a tavaly júniusi Irán elleni tizenkét napos háború a hírekből hamar kikerült, hatása nem állt meg a Közel-Kelet határainál: a nyugati nagyvárosokban alvósejtek aktivizálódtak, iráni hátterű ügynökök kémkedtek, és brutális kegyetlenséggel hajtottak végre támadásokat zsidó és Izrael-párti célpontok ellen.
Az Egyesült Államokban a tavalyi év a félelem éve volt a zsidó közösségek számára. Az FBI és a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) kénytelen volt riasztást kiadni, mivel érezhetően megnőtt a terrorcselekmények száma.
Coloradóban, Boulder városában egyiptomi származású férfi hajtott végre vérfagyasztó támadást. A 45 éves, az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó Mohamed Sabry Soliman egy Izrael mellett kiálló, békés rendezvényre támadt rá. A férfi Molotov-koktélokkal és egy rögtönzött lángszóróval próbálta felgyújtani a résztvevőket, miközben azt üvöltötte: „Szabad Palesztinát!”. A támadásban többen súlyos sérüléseket szenvedtek. A helyi hatóságok és az FBI azonnal terrorcselekménynek minősítették az esetet, a férfit gyűlöletbűncselekménnyel vádolták meg.
Nem ez volt az egyetlen eset: Washingtonban, közvetlenül a főváros szívében, egy Elias Rodriguez nevű férfi hidegvérrel kivégzett két izraeli nagykövetségi alkalmazottat egy zsidó múzeumnál tartott rendezvény után. Az áldozatok, a 30 éves Yaron Lischinsky és a 26 éves Sarah Lynn Milgrim éppen eljegyzésükre készültek. A gyilkos, aki mintegy 20 lövést adott le rájuk, letartóztatásakor azt kiabálta: „Gázáért tettem!”. Az ügyészség gyűlölet-bűncselekmény miatt emelt vádat.
Európában az iráni titkosszolgálatok csendesebb, de nem kevésbé veszélyes módszerekkel dolgoztak. Németországban és Dániában kiterjedt kémhálózatot lepleztek le, amelynek célja kifejezetten zsidó intézmények elleni merényletek előkészítése volt.
Dániában, Aarhusban a hatóságok egy dán állampolgárt tartóztattak le, aki bizonyítottan az iráni rezsimnek kémkedett. A férfi feladata az volt, hogy Berlinben térképezzen fel zsidó célpontokat, köztük a Német–Izraeli Társaság székházát. A német szövetségi ügyészség szerint az akciót az Iráni Forradalmi Gárda egy elit alakulata irányította, és a kémkedés „egyértelműen későbbi terrorcselekmények előkészítését szolgálta”.
Felix Klein, a német kormány antiszemitizmus elleni biztosa figyelmeztetett: a közel-keleti feszültséget a szélsőségesek arra használják fel, hogy Európában élő zsidókon álljanak bosszút. Az Amadeu Antonio Alapítvány szerint a veszély „valós, akut és életveszélyes”, mivel iráni ügynökök évek óta kémkednek európai célpontok után.
Az izraeli kormány 2025-ös antiszemitizmus-jelentése sokkoló képet fest a tavalyi évről. Világszerte 815 súlyos antiszemita támadást regisztráltak, amelyek során húsz zsidó ember vesztette életét. A digitális térben pedig elszabadult a pokol: csak az X felületén 124 millió antiszemita bejegyzést azonosítottak egyetlen év alatt.