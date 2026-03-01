Teherán által támogatott terrorizmus és az antiszemitizmus soha nem látott méreteket öltött a nyugati világban

Nem véletlenül emelte meg a magyar kormány az Irán elleni szombati támadás hatására a terrorkészültséget. Bár a tavaly júniusi Irán elleni tizenkét napos háború a hírekből hamar kikerült, hatása nem állt meg a Közel-Kelet határainál: a nyugati nagyvárosokban alvósejtek aktivizálódtak, iráni hátterű ügynökök kémkedtek, és brutális kegyetlenséggel hajtottak végre támadásokat zsidó és Izrael-párti célpontok ellen.

A tavalyi iráni háború árnyékában Európában és az Egyesült Államokban is megszaporodtak a terrorcselekmények (Fotó: Getty Images via AFP)

Az Egyesült Államokban a tavalyi év a félelem éve volt a zsidó közösségek számára. Az FBI és a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) kénytelen volt riasztást kiadni, mivel érezhetően megnőtt a terrorcselekmények száma.

Coloradóban, Boulder városában egyiptomi származású férfi hajtott végre vérfagyasztó támadást. A 45 éves, az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó Mohamed Sabry Soliman egy Izrael mellett kiálló, békés rendezvényre támadt rá. A férfi Molotov-koktélokkal és egy rögtönzött lángszóróval próbálta felgyújtani a résztvevőket, miközben azt üvöltötte: „Szabad Palesztinát!”. A támadásban többen súlyos sérüléseket szenvedtek. A helyi hatóságok és az FBI azonnal terrorcselekménynek minősítették az esetet, a férfit gyűlöletbűncselekménnyel vádolták meg.

Nem ez volt az egyetlen eset: Washingtonban, közvetlenül a főváros szívében, egy Elias Rodriguez nevű férfi hidegvérrel kivégzett két izraeli nagykövetségi alkalmazottat egy zsidó múzeumnál tartott rendezvény után. Az áldozatok, a 30 éves Yaron Lischinsky és a 26 éves Sarah Lynn Milgrim éppen eljegyzésükre készültek. A gyilkos, aki mintegy 20 lövést adott le rájuk, letartóztatásakor azt kiabálta: „Gázáért tettem!”. Az ügyészség gyűlölet-bűncselekmény miatt emelt vádat.

The U.S. Justice Department has charged Elias Rodriguez with hate crimes for the killing of two Israeli embassy staffers, Yaron Lischinsky and Sarah Lynn Milgrim, in Washington, D.C. The suspect followed them after a Jewish event and shot them multiple times. Prosecutors say he… pic.twitter.com/aceBLoGMoh — ILTV Israel News (@ILTVNews) August 6, 2025

Európában az iráni titkosszolgálatok csendesebb, de nem kevésbé veszélyes módszerekkel dolgoztak. Németországban és Dániában kiterjedt kémhálózatot lepleztek le, amelynek célja kifejezetten zsidó intézmények elleni merényletek előkészítése volt.

Dániában, Aarhusban a hatóságok egy dán állampolgárt tartóztattak le, aki bizonyítottan az iráni rezsimnek kémkedett. A férfi feladata az volt, hogy Berlinben térképezzen fel zsidó célpontokat, köztük a Német–Izraeli Társaság székházát. A német szövetségi ügyészség szerint az akciót az Iráni Forradalmi Gárda egy elit alakulata irányította, és a kémkedés „egyértelműen későbbi terrorcselekmények előkészítését szolgálta”.