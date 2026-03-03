Irán a hajókat fenyegeti: száz konténerszállító rekedt a Hormuzi-szorosban

Hírlevél
Drámai fenyegetést fogalmazott meg Irán a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán: a teheráni Forradalmi Gárda egyik tábornoka szerint „minden hajó el fog égni”, amely át akar haladni a Hormuzi-szoros vizein. A térségben pánik alakult ki, hajók tucatjai vesztegelnek az iráni háború miatt.
Irán fenyeget. A mindössze 33 kilométer széles tengeri folyosó a nemzetközi olajkereskedelem ütőere: a világon forgalmazott kőolaj mintegy 20 százaléka itt halad át. Nem véletlen, hogy a fenyegetések hatására az olajárak azonnal kilőttek, a Brent jegyzése meredeken emelkedett, írja a Tagesschau.

Irán
A Brent nyersolaj elmúlt heti árgrafikonja (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Irán fenyeget

Sardar Dzsabbari iráni tábornok a Telegramon közzétett üzenetében arról beszélt, hogy a szoroson áthaladó hajók „el fognak égni”.

A Forradalmi Gárda már szombaton – az amerikai–izraeli csapások megindulása után – bejelentette a szoros lezárását. A tábornok szerint a lépés az olajárakat is az egekbe repíti, és akár 200 dolláros hordónkénti ár sem kizárt a következő napokban.

Sardar Dzsabbari iráni tábornok (Forrás: Facebook)

A fenyegetés nem maradt puszta szó: iparági beszámolók szerint mintegy száz konténerszállító hajó rekedt a térségben. 

Jeremy Nixon, az Ocean Network Express (ONE) vezérigazgatója egy kaliforniai konferencián arról beszélt, hogy a globális konténerflotta körülbelül tíz százaléka vesztegel a szorosban. A biztosítók időközben felfüggesztették a fedezetet az áthaladó hajókra, ami tovább bénítja a forgalmat.

Lángoló tanker, növekvő pánik

Az iráni média egy égő tankhajóról is beszámolt. A hondurasi zászló alatt közlekedő „Athe Nova” állítólag dróntámadás következtében kapott lángra. A Forradalmi Gárda azzal vádolta a legénységet, hogy az „Amerikával összhangban” járt el, és üzemanyagot szállított amerikai hadihajóknak.

Smoke billows from an oil tanker under U.S. sanctions, that was hit off Oman's Musandam peninsula, in this screen grab from a video obtained by REUTERS on March 1, 2026. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY VERIFICATION Identity of the vessel confirmed as Skylight by its deck shape, paint, and signage, which matched file imagery Exact time not verified However, Oman's maritime security center said that Skylight was attacked about five nautical miles off Oman's Musandam on Sunday (March 1) Ship tracking data puts the vessel off the coast of Oman on Saturday (March 1)
Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Szakértők szerint Irán tudatosan használja az energetikai infrastruktúra elleni akciókat eszközként. Alam Saleh közel-keleti elemző úgy fogalmazott: Teherán katonailag alulmarad az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, ezért „nem hagyományos módszerekkel” próbál nyomást gyakorolni – például az olajár felhajtásával.

Újabb energiaválság fenyeget

A helyzet már most kézzelfogható gazdasági következményekkel jár. Ha a Hormuzi-szoros tartósan lezárul, az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra nézve. A globális ellátási láncok újabb sokkot szenvednének el, az energiaárak pedig tovább száguldhatnának – ami Európában is komoly drágulást hozhat.


 

 

