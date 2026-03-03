Irán a hajókat fenyegeti: száz konténerszállító rekedt a Hormuzi-szorosban

Irán fenyeget. A mindössze 33 kilométer széles tengeri folyosó a nemzetközi olajkereskedelem ütőere: a világon forgalmazott kőolaj mintegy 20 százaléka itt halad át. Nem véletlen, hogy a fenyegetések hatására az olajárak azonnal kilőttek, a Brent jegyzése meredeken emelkedett, írja a Tagesschau.

A Brent nyersolaj elmúlt heti árgrafikonja (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Irán fenyeget

Sardar Dzsabbari iráni tábornok a Telegramon közzétett üzenetében arról beszélt, hogy a szoroson áthaladó hajók „el fognak égni”.

A Forradalmi Gárda már szombaton – az amerikai–izraeli csapások megindulása után – bejelentette a szoros lezárását. A tábornok szerint a lépés az olajárakat is az egekbe repíti, és akár 200 dolláros hordónkénti ár sem kizárt a következő napokban.

Sardar Dzsabbari iráni tábornok (Forrás: Facebook)

A fenyegetés nem maradt puszta szó: iparági beszámolók szerint mintegy száz konténerszállító hajó rekedt a térségben.

Jeremy Nixon, az Ocean Network Express (ONE) vezérigazgatója egy kaliforniai konferencián arról beszélt, hogy a globális konténerflotta körülbelül tíz százaléka vesztegel a szorosban. A biztosítók időközben felfüggesztették a fedezetet az áthaladó hajókra, ami tovább bénítja a forgalmat.

Lángoló tanker, növekvő pánik

Az iráni média egy égő tankhajóról is beszámolt. A hondurasi zászló alatt közlekedő „Athe Nova” állítólag dróntámadás következtében kapott lángra. A Forradalmi Gárda azzal vádolta a legénységet, hogy az „Amerikával összhangban” járt el, és üzemanyagot szállított amerikai hadihajóknak.

Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Szakértők szerint Irán tudatosan használja az energetikai infrastruktúra elleni akciókat eszközként. Alam Saleh közel-keleti elemző úgy fogalmazott: Teherán katonailag alulmarad az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, ezért „nem hagyományos módszerekkel” próbál nyomást gyakorolni – például az olajár felhajtásával.

Újabb energiaválság fenyeget

A helyzet már most kézzelfogható gazdasági következményekkel jár. Ha a Hormuzi-szoros tartósan lezárul, az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra nézve. A globális ellátási láncok újabb sokkot szenvednének el, az energiaárak pedig tovább száguldhatnának – ami Európában is komoly drágulást hozhat.



