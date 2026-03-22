Irán terrorista szövetségese Izraelt bombázza – videó

A Hezbollah vasárnap reggel rakétazáport zúdított Észak-Izraelre. Mindeközben a Hormuzi-szoros körül is éleződik a helyzet: Irán korlátozza az áthaladást, Trump pedig azzal fenyegetőzik, hogy megtámadja az iráni erőműveket, ha a szoros 48 órán belül nem nyílik meg.
A The Times of Israel beszámolója szerint vasárnap Libanon felől újabb rakétatámadás érte Észak-Izraelt. Az eset előzménye, hogy február végén Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére, majd március elején a Hezbollah is becsatlakozott Irán oldalán a konfliktusba.

Irán szövetségese, a Hezbollah Izraelt bombázta
Fotó: AFP

A Hezbollah magára vállalta a vasárnap reggeli légicsapást, azt állítva, hogy izraeli csapatokat vett célba – számolt be róla a The Times of Israel egy másik cikke. A terrorszervezet közleménye azt írta, hogy helyi idő szerint reggel 8 órakor 

rakétazáporral vette célba az izraeli ellenséges hadsereg katonáinak egy csoportosulását a Misgav Am településen.

Az IDF közölte, hogy a támadás következtében több jármű is kigyulladt, egy férfi pedig életét vesztette. Videófelvételek tanúsága szerint izraeli tűzoltók küzdöttek a lángokkal, a felvételek hitelességét az Al Jazeera is megerősítette. 

A Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalálódik

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az „Irán ellenségeihez” kapcsolódó hajókat

– jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője. Ali Muszavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében.

A diplomácia továbbra is Irán prioritása. Azonban az agresszió teljes beszüntetése, valamint a kölcsönös bizalom és biztonság még fontosabbak

– jelentette ki Muszavi. Hozzátette egyben: az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított támadások állnak a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet hátterében. Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, megtámadják Irán erőműveit, ha a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja alatt az iráni támadásokkal való fenyegetőzés a legtöbb hajót visszatartotta attól, hogy áthaladjon a szűk szoroson, amely a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás körülbelül egyötödének csatornája.

 

