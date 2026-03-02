Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Izrael és Amerika egy közös katonai akcióit indított Irán ellen. Benjámín Netanjáhú az Oroszlán Üvöltése hadművelet céljának az iráni rezsim megdöntését nevezte. Vasárnap megerősítették Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a halálát, ami után elszabadult a pokol a Közel-Keleten. Irán példátlan megtorlásba kezdett, amelynek már többek között izraeli és amerikai áldozatai is vannak. Éjal Zamír izraeli vezérkari főnök hétfő reggel figyelmeztetett, hogy „sok-sok harcra kell felkészülnünk”, „többnapos harcra” , de az Irán elleni háború várható időtartamát nem határozta meg.

Irán már mindenkit támad: olyanokat is, akiknek semmi közük a konfliktushoz

Fotó: AFP

Izrael és a libanoni Hezbollah csapásokat váltott egymással, miközben az Irán körüli konfliktus egyre szélesedik.

A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint az izraeli támadások Bejrútban és Dél-Libanonban legalább 31 ember halálát okozták, 149-en pedig megsérültek.

A térségben folytatódnak a feltételezett iráni csapások – robbanásokról érkeztek jelentések Bahreinből és Dubajból, Kuvaitban pedig füstöt láttak az amerikai nagykövetség közelében.

A kuvaiti hadsereg közlése szerint több amerikai vadászgép lezuhant Kuvaitban, a személyzet nem sérült meg. A baleset okát vizsgálják.

Vasárnap egy iráni rakétacsapás kilenc ember halálát okozta az izraeli Beit Semes városában.

Cipruson egy brit RAF-bázist feltételezett dróntámadás ért.

Az Egyesült Államok közölte, hogy három amerikai katona elesett a harcokban – számolt be róla a BBC.

Iránból rakétákat indítottak Izrael felé

A vasárnap esti támadás előtt az izraeli hatóságok figyelmeztetést küldtek az érintett területeken élő mobiltelefonjaira, felszólítva az embereket, hogy vonuljanak védett helyre, és maradjanak ott további értesítésig. Körülbelül tíz perccel később az IDF újabb közleményben közölte, hogy az ország egész területén elhagyhatók a védett helyek, de az emberek maradjanak azok közelében.

Vasárnap legalább kilenc ember meghalt és több tucatnyian megsérültek, amikor egy iráni rakéta becsapódott az izraeli Beit Shemesh városában. Ez volt a háború kezdete óta a legtöbb halálos áldozatot követelő iráni csapás Izraelben.