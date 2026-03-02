Irán már mindenkit támad: olyanokat is, akiknek semmi közük a konfliktushoz

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Izrael és Amerika egy közös katonai akcióit indított Irán ellen. Benjámín Netanjáhú az Oroszlán Üvöltése hadművelet céljának az iráni rezsim megdöntését nevezte. Vasárnap megerősítették Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a halálát, ami után elszabadult a pokol a Közel-Keleten. Irán példátlan megtorlásba kezdett, amelynek már többek között izraeli és amerikai áldozatai is vannak. Éjal Zamír izraeli vezérkari főnök hétfő reggel figyelmeztetett, hogy „sok-sok harcra kell felkészülnünk”, „többnapos harcra” , de az Irán elleni háború várható időtartamát nem határozta meg.
- Izrael és a libanoni Hezbollah csapásokat váltott egymással, miközben az Irán körüli konfliktus egyre szélesedik.
- A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint az izraeli támadások Bejrútban és Dél-Libanonban legalább 31 ember halálát okozták, 149-en pedig megsérültek.
- A térségben folytatódnak a feltételezett iráni csapások – robbanásokról érkeztek jelentések Bahreinből és Dubajból, Kuvaitban pedig füstöt láttak az amerikai nagykövetség közelében.
- A kuvaiti hadsereg közlése szerint több amerikai vadászgép lezuhant Kuvaitban, a személyzet nem sérült meg. A baleset okát vizsgálják.
- Vasárnap egy iráni rakétacsapás kilenc ember halálát okozta az izraeli Beit Semes városában.
- Cipruson egy brit RAF-bázist feltételezett dróntámadás ért.
- Az Egyesült Államok közölte, hogy három amerikai katona elesett a harcokban – számolt be róla a BBC.
Iránból rakétákat indítottak Izrael felé
A vasárnap esti támadás előtt az izraeli hatóságok figyelmeztetést küldtek az érintett területeken élő mobiltelefonjaira, felszólítva az embereket, hogy vonuljanak védett helyre, és maradjanak ott további értesítésig. Körülbelül tíz perccel később az IDF újabb közleményben közölte, hogy az ország egész területén elhagyhatók a védett helyek, de az emberek maradjanak azok közelében.
Vasárnap legalább kilenc ember meghalt és több tucatnyian megsérültek, amikor egy iráni rakéta becsapódott az izraeli Beit Shemesh városában. Ez volt a háború kezdete óta a legtöbb halálos áldozatot követelő iráni csapás Izraelben.
Új front nyílt a Közel-Keleten terjedő háborúban
Vasárnap a Hezbollah rakétákat lőtt ki az izraeli Haifa városára, amire Izrael nagyszabású légicsapással válaszolt. Célba vették a Hezbollah bejrúti déli külvárosokban található erődjét, valamint a város repülőteréhez közeli területeket is. Az ország déli részén Izrael több mint 50 libanoni falu lakóit szólította fel evakuálásra, miközben ott is csapásokat hajtott végre.
A Hezbollah már nem olyan erős, mint 18 hónappal ezelőtt, amikor Izrael súlyos csapásokat mért rá a háború során. Ugyanakkor az Iránhoz fűződő erős ideológiai, vallási és pénzügyi kapcsolatai miatt – a szakértők szerint –
elkerülhetetlen volt, hogy a Hezbollah belesodródjon a konfliktusba, amelyben mára a Közel-Kelet szinte minden országa érintett.
Eszkalálódik a közel-keleti konfliktus
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) libanoni csapásokról számolt be, egy magas rangú izraeli katonai tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy a Hezbollah súlyos árat fog fizetni a támadásaiért.
A Hezbollah az iráni rezsimet választotta Libanon állama helyett, és támadást indított civileink ellen. Felkészültünk – és súlyos árat fognak fizetni
– mondta az IDF északi parancsnokságának vezetője. Hozzátette, hogy továbbra is védik Észak-Izrael lakóit, és nem fogják evakuálni őket. Ugyanakkor az IDF a további csapások előtt intézkedik a dél-libanoni civilek evakuálásáról.
A csapások folytatódnak – intenzitásuk növekedni fog
– jelezte a tisztviselő.
Amerika figyelmeztetést adott ki Kuvaitban
Az amerikai nagykövetség Kuvaitban arra szólította fel az embereket, hogy ne menjenek az épülethez, és maradjanak otthon.
Ne jöjjenek a nagykövetségre [...] Keressenek fedezéket lakóhelyük legalacsonyabb szintjén, az ablakoktól távol. Ne menjenek ki
– áll a honlapon. Az amerikai állampolgárokat arra is felszólították, hogy „maradjanak a helyükön, tekintsék át biztonsági terveiket egy esetleges támadás esetére, és maradjanak éberek további lehetséges támadások miatt”.
Drónok támadtak egy iraki repülőteret
A Reuters hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy hétfőn a hadsereg három fegyveres drónt lőtt le az észak-iraki Kurdisztán régióban, az erbíli repülőtér felett. A repülőtéren amerikai katonák állomásoznak. Az AFP egyik újságírója korábban hangos robbanásokról számolt be a bázis közeléből. Az Egyesült Államok a hétvégén is elfogott drónokat a repülőtér felett.
Megszólalt az izraeli elnök
Jichák Hercog, izraeli elnöke a BBC Radio 4 Today című műsorában arról beszélt, hogy a Közel-Kelet jövője az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kimenetelétől függ. Hercog úgy fogalmazott:
Történelmi fordulópontnál vagyunk, ahol a Közel-Kelet jövője ennek a műveletnek a sikerétől függ.
Az Iráni Iszlám Köztársaságot „a gonosz birodalmának” nevezte, amely „le akar törölni minket a térképről”. Az izraeli támadások jogszerűségét firtató kérdésre azt mondta, Irán „a világ minden sarkából megpróbálta megtámadni Izraelt”. Hangsúlyozta:
Rengeteg bizonyítékunk van, amelyet természetesen megosztunk brit és más szövetségeseinkkel. Valódi változást akarunk elérni a térségben.
A brit külügyminiszter beszámolt a ciprusi dróntámadásról
Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Yvette Cooper a BBC Breakfast műsorában beszélt a ciprusi RAF Akrotiri elleni feltételezett iráni dróntámadásról. Elmondta, hogy Irán a Perzsa-öböl térségének több országát és más olyan helyszíneket is támadott, amelyek nem vettek részt az Irán elleni csapásokban. Ez szerinte
megmutatja, mennyire felelőtlen módon működik az iráni rezsim.
Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság nem vett részt Irán elleni támadásokban. Bár brit repülőgépek nem támadták Iránt, Keir Starmer miniszterelnök korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság engedélyezi az Egyesült Államok számára brit támaszpontok használatát „védelmi” jellegű csapásokhoz iráni rakétaállások ellen.
A ciprusi elnök, Níkosz Hrisztodulídisz további részleteket osztott meg a dél-ciprusi területen található brit katonai bázist ért dróntámadásról. Éjfél után nem sokkal „egy Sahed pilóta nélküli légi jármű” csapódott be a katonai létesítményekbe, kisebb anyagi kárt okozva – áll az X-en közzétett frissítésben. A Shahedek iráni drónok. Az elnök közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll Európa vezetőivel és más országok vezetőivel. Hozzátette:
Ciprus nem kíván részt venni semmilyen katonai műveletben.
Ez a brit védelmi minisztérium legutóbbi közleményét követi, amely szerint megkezdték a családtagok kimenekítését az akrotíri bázisról.
Amerikai katonai repülőgépek zuhantak le Kuvaitban
A kuvaiti védelmi minisztérium közlése alapján több amerikai vadászgép zuhant le hétfő reggel. A személyzet sértetlenül túlélte a balesetet, evakuálták őket, majd egészségügyi vizsgálatokra kórházba szállították. A minisztérium megerősítette, hogy állapotuk stabil. A tárca hozzátette, hogy Amerika a szövetségesekkel együttműködésben vizsgálják az incidens körülményeit, és folytatják a történtek okainak kivizsgálását.
A Hezbollahra is célkereszt került
Hétfőn, kora reggel kétszer is légiriadót rendeltek el az Iránból Izraelre kilőtt rakéták miatt szinte az egész ország területén, de csak kisebb sérülésekről érkezett jelentés a mentőszolgálattól.
Az Irán támogatását élvező Hezbollah* éjszaka csatlakozott az Izrael elleni támadásokhoz. Libanonból drónokat indítottak Haifa térségébe és az északi területekre. A támadásoknak nem volt áldozatuk, de a drónok elfogása károkat okozott. A Szilárd fény nevű lézerrendszert is bevetették a drónok ellen.
*A Hezbollah libanoni székhelyű, síita iszlamista politikai és katonai-ellenállási szervezet.
Válaszul Izrael rakétatámadásokat intézett a Hezbollah állásai, fegyverraktárak és a szervezet infrastruktúrája ellen.
Támadó hadjáratot indítottunk a Hezbollah ellen
– jelentette be Éjál Zamír vezérkari főnök hétfő reggel.
Nem csupán védekezünk, most támadásba lendülünk. Fel kell készülnünk több, rendkívül intenzív harci napra. Erős védelmi felkészülésre és folyamatos, hullámokban végrehajtott támadó hadműveletekre van szükség, valamint arra, hogy minden adódó lehetőséget kihasználjunk
– tette hozzá Zamír.