Meghalt Hamenei: Irán megtorlást ígért, Trump visszaüzent

Irán „pusztító” megtorlást helyezett kilátásba, miután az Egyesült Államok és Irán közötti csapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője. Az iráni állami televízió közlése szerint Hameneit az irodájában érte a halál. Az ország 40 napos nemzeti gyászt rendelt el a keményvonalas vallási vezető emlékére, aki 37 éven keresztül irányította Iránt – számolt be a BBC.

Az Egyesült Államok és Irán közötti csapásokban meghalt Ali Hamenei (Fotó: AFP)

Hamenei halálhírére Iránban megosztott reakciók érkeztek:

egyesek ünnepelték, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásaiban életét vesztette, mások viszont gyászolták a legfőbb vezetőt.

Crowds in Los Angeles erupted in celebration following the news of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's death. Among the voices echoing through the crowd was the call for Reza Pahlavi, the son of the shah, to return and lead a temporary government, with hopes of holding… pic.twitter.com/726sIW5KUY — CNN (@CNN) March 1, 2026

A BBC perzsa szerkesztősége több városból származó, ellenőrzött felvételekről adott hírt, amelyeken ünneplő emberek láthatók. Iszfahánban az utcákon ujjongtak és autóik dudálásával fejezték ki örömüket, egy másik videón pedig emberek gyűltek össze egy máglya körül, miközben tűzijátékok világították meg az eget. Több, korábban megölt tüntető családja is az utcákon és otthonaikban ünnepelt. A Reuters beszámolója szerint a Teherán közelében fekvő Karadzsban is voltak ünneplések.

🚨 JUST IN: Iranians just RIPPED DOWN a statute of the now-deceased Ayatollah Khamenei as celebrations SURGE into the streets of Iran



The more the news of Khamenei’s death spreads, the more people POUR into the streets! 🔥 pic.twitter.com/b9uFdLQCm4 — Nick Sortor (@nicksortor) February 28, 2026

A BBC perzsa tudósítása ugyanakkor arról szólt, hogy a reggeli órákban inkább kormánypárti megemlékezések zajlottak az utcákon a legfőbb vezető halála miatt. Teheránban gyászoló emberek jelentek meg, közülük többen Hamenei arcképét tartották a kezükben.

Massive crowds in Tehran mourning Khamenei’s death regime showing strength in grief, not collapse.

Reality on the ground looks very different from the victory laps some are taking online. pic.twitter.com/jN81CspoQC — nicholas (@nichnyati) March 1, 2026

Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette:

„pusztító támadó hadművelet” keretében izraeli és amerikai katonai bázisokat vesz célba.

Donald Trump erre reagálva figyelmeztette Teheránt, hogy ne hajtson végre megtorló lépést, és úgy fogalmazott:

Ha megteszik, olyan erővel csapunk le rájuk, amilyet a világ még nem látott.

Az amerikai elnök Hamenei halálával kapcsolatban azt is kijelentette, hogy az iráni vezető „a történelem egyik leggonoszabb embere volt”, és halála „soha vissza nem térő lehetőséget jelent az iráni nép számára, hogy visszaszerezze az országát”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap telefonon egyeztet a G7-országok vezetőivel, miután Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: brit repülőgépek „a levegőben vannak” az összehangolt védelmi műveletek részeként. Irán a Közel-Kelet több pontján indított támadásokat amerikai szövetségesek és olyan helyszínek ellen, ahol az Egyesült Államok katonai bázisokat működtet, köztük Dubajban, Dohában, Bahreinben és Kuvaitban.