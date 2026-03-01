Meghalt Hamenei: Irán megtorlást ígért, Trump visszaüzent

Irán „pusztító” megtorlást helyezett kilátásba, miután az Egyesült Államok és Irán közötti csapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője. Az iráni állami televízió közlése szerint Hameneit az irodájában érte a halál. Az ország 40 napos nemzeti gyászt rendelt el a keményvonalas vallási vezető emlékére, aki 37 éven keresztül irányította Iránt – számolt be a BBC.
Hamenei halálhírére Iránban megosztott reakciók érkeztek:
egyesek ünnepelték, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásaiban életét vesztette, mások viszont gyászolták a legfőbb vezetőt.
A BBC perzsa szerkesztősége több városból származó, ellenőrzött felvételekről adott hírt, amelyeken ünneplő emberek láthatók. Iszfahánban az utcákon ujjongtak és autóik dudálásával fejezték ki örömüket, egy másik videón pedig emberek gyűltek össze egy máglya körül, miközben tűzijátékok világították meg az eget. Több, korábban megölt tüntető családja is az utcákon és otthonaikban ünnepelt. A Reuters beszámolója szerint a Teherán közelében fekvő Karadzsban is voltak ünneplések.
A BBC perzsa tudósítása ugyanakkor arról szólt, hogy a reggeli órákban inkább kormánypárti megemlékezések zajlottak az utcákon a legfőbb vezető halála miatt. Teheránban gyászoló emberek jelentek meg, közülük többen Hamenei arcképét tartották a kezükben.
Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette:
„pusztító támadó hadművelet” keretében izraeli és amerikai katonai bázisokat vesz célba.
Donald Trump erre reagálva figyelmeztette Teheránt, hogy ne hajtson végre megtorló lépést, és úgy fogalmazott:
Ha megteszik, olyan erővel csapunk le rájuk, amilyet a világ még nem látott.
Az amerikai elnök Hamenei halálával kapcsolatban azt is kijelentette, hogy az iráni vezető „a történelem egyik leggonoszabb embere volt”, és halála „soha vissza nem térő lehetőséget jelent az iráni nép számára, hogy visszaszerezze az országát”.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap telefonon egyeztet a G7-országok vezetőivel, miután Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: brit repülőgépek „a levegőben vannak” az összehangolt védelmi műveletek részeként. Irán a Közel-Kelet több pontján indított támadásokat amerikai szövetségesek és olyan helyszínek ellen, ahol az Egyesült Államok katonai bázisokat működtet, köztük Dubajban, Dohában, Bahreinben és Kuvaitban.
A dubaji nemzetközi repülőtéren történt incidensben négyen megsérültek, a városban készült friss felvételek pedig jelentős károkról tanúskodnak.
Az iráni Vörös Félhold tájékoztatása szerint a csapásokban több mint 200 ember vesztette életét, míg a BBC médiapartnere, a CBS News mintegy 40 halott iráni tisztségviselőről számolt be.
Irán alelnöke üzent
Az iráni állami hírügynökség, az IRNA közzétette Mohammad Reza Aref első alelnök üzenetét.
Ma az iszlám Irán gyászol, de ez nem a tétlenség gyásza
– fogalmazott. Hozzátette: az Egyesült Államok és Izrael azt gondolta, hogy a legfőbb vezető meggyilkolásával „megrendíthetik egy nemzet lelkét”.
Aref szerint azonban az iszlám forradalom „a mártíromság révén még erősebbé és mélyebben gyökerezővé válik”. Szavai szerint a jelenlegi stratégia középpontjában a nemzeti stabilitás és a belső egység megőrzése áll.