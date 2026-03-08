A közel-keleti helyzet újabb lendületet adhat az „iszlám NATO” létrejöttének

A The Times of India arról számolt be, hogy a közel-keleti konfliktus közepette, a pakisztáni szárazföldi erők vezérkari főnöke, Asim Munir Szaúd-Arábia védelmi miniszterével, Khalid bin Salmannel találkozott. Az egyeztetés néhány nappal azt követően zajlott, hogy egy szaúdi Aramco olajfinomítót iráni támadás ért. Írtunk róla, hogy találat érte a világ egyik legnagyobb olajfinomítóját. A finomítót ért támadás után, Pakisztán határozottan kiállt Rijád mellett és szolidaritását fejezte ki más Öböl-menti államokat ért iráni rakétacsapások kapcsán is. A tárgyalások után a szaúdi védelmi miniszter figyelmeztette az iráni vezetést és reményét fejezte ki, „hogy az iráni fél bölcsességet tanúsít és elkerüli a félreértéseket”.

A szaúdi védelmi miniszter X-en tette közzé a találkozó részleteit. A közös fotóhoz azt írta:

Találkoztam Pakisztán hadseregének vezérkari főnökével, Asim Munir tábornokkal. Megvitattuk az iráni támadásokat az ország ellen, valamint a szükséges intézkedéseket, hogy ezeket megállítsuk a Közös Stratégiai Védelmi Megállapodás keretein belül. Hangsúlyoztuk, hogy az ilyen lépések aláássák a regionális biztonságot és stabilitást, és reményünket fejeztük ki, hogy az iráni fél bölcsességet tanúsít és elkerüli a félreértéseket.

Pakisztán és Szaúd-Arábia szeptemberben írt alá egy védelmi megállapodást, amely kimondja, hogy „bármilyen agresszió” az egyik tagállam ellen a másik ellen is támadásnak minősül, hasonlóan a NATO 5. cikkéhez. Törökország hónapokkal ezelőtt egyaránt védelmi szövetséget ajánlott a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztánnak és Szaúd-Arábiának, amely szövetséget „Iszlám NATO”-ként emlegetnek a szakértők és célja a régió biztonsági struktúráinak átalakítása. A Bloomberg forrásai szerint a Törökország csatlakozásáról szóló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak és hamarosan sor kerülhet a megállapodás aláírására.