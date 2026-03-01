Irán több ország ellen indított támadást, Dubajban óvóhelyre menekültek az emberek – videó

Izrael és az Egyesült Államok egy átfogó katonai hadművelet során megelőző csapássorozatot hajtott végre Irán ellen. Teherán ezt követően Izrael és a környező országok – amerikai katonai bázisai – ellen indított rakéta illetve dróntámadásokkal válaszolt. Az iráni nemzetbiztonsági tanács a főváros elhagyására szólította fel a lakosságot.

Irán több ország ellen indított támadást

Fotó: AFP

Teherán szombaton lezárta az ország légterét – számolt be róla a Taszním hírügynökség –, röviddel azután, hogy Izrael közölte: megelőző jellegű csapásokat hajtott végre a síita állam ellen. Az izraeli hadsereg tájékoztatása alapján Irán reagált az akcióra. Az IDF közlése szerint a válaszlépés során Teherán rakétákat indított. Az Izraeli Védelmi Erők arról is beszámoltak, hogy Irán területéről Izrael irányába kilőtt lövedékeket észleltek.

The Iranian attack on Israel resulted in:

Damage to 40 buildings from last night’s missile strike, and more than 200 residents were evacuated to hotels. pic.twitter.com/6sClFmpDxr — mrcourtesy (@mrcourtesyadani) March 1, 2026

A környező országokban lévő amerikai bázis ellen támadás indult

Szombat délután több külföldi sajtóorgánum arról írt, hogy tűz keletkezett a dubaji Palm Jumeirah mesterséges szigetén álló Fairmont The Palm hotelben. A közösségi médiában terjedő felvételeken sűrű füst látszik az épületegyüttes felett. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai eleinte nem közöltek hivatalos információt. Szemtanúk beszámolói szerint a lángokat erőteljes detonáció előzte meg. A korai hírek egy esetleges rakétacsapást említettek, ám ezt eddig nem támasztották alá független források. A sérültek vagy áldozatok számáról egyelőre nincs hiteles adat.

Iran has apparently managed to hit Dubai. pic.twitter.com/ymZC0TmEjt — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Az iráni Press TV televízió azt közölte, hogy az ötödik amerikai flottát célzó rakétát Irán területéről indították. Tanúkra hivatkozó információk robbanásokról számoltak be az Egyesült Arab Emírségekben – Abu-Dzabiban és Dubajban –, továbbá a szaúdi fővárosban, Rijádban, valamint Katarban is. Az Egyesült Arab Emírségek részleges, ideiglenes légtérkorlátozást rendelt el, és hasonló intézkedést jelentett be Szíria, Kuvait és Katar is. Dohában is robbanásokat lehetett hallani, Katar közlése szerint több támadási kísérletet sikerült elhárítani. Vasárnap virradóra rakéta találat ért egy dubaji toronyházat is.