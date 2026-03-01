Irán több ország ellen indított támadást, Dubajban óvóhelyre menekültek az emberek – videó

Izrael és az Egyesült Államok egy átfogó katonai hadművelet során megelőző csapássorozatot hajtott végre Irán ellen. Teherán ezt követően Izrael és a környező országok – amerikai katonai bázisai – ellen indított rakéta illetve dróntámadásokkal válaszolt. Az iráni nemzetbiztonsági tanács a főváros elhagyására szólította fel a lakosságot.
Teherán szombaton lezárta az ország légterét – számolt be róla a Taszním hírügynökség –, röviddel azután, hogy Izrael közölte: megelőző jellegű csapásokat hajtott végre a síita állam ellen. Az izraeli hadsereg tájékoztatása alapján Irán reagált az akcióra. Az IDF közlése szerint a válaszlépés során Teherán rakétákat indított. Az Izraeli Védelmi Erők arról is beszámoltak, hogy Irán területéről Izrael irányába kilőtt lövedékeket észleltek.
A környező országokban lévő amerikai bázis ellen támadás indult
Szombat délután több külföldi sajtóorgánum arról írt, hogy tűz keletkezett a dubaji Palm Jumeirah mesterséges szigetén álló Fairmont The Palm hotelben. A közösségi médiában terjedő felvételeken sűrű füst látszik az épületegyüttes felett. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai eleinte nem közöltek hivatalos információt. Szemtanúk beszámolói szerint a lángokat erőteljes detonáció előzte meg. A korai hírek egy esetleges rakétacsapást említettek, ám ezt eddig nem támasztották alá független források. A sérültek vagy áldozatok számáról egyelőre nincs hiteles adat.
Az iráni Press TV televízió azt közölte, hogy az ötödik amerikai flottát célzó rakétát Irán területéről indították. Tanúkra hivatkozó információk robbanásokról számoltak be az Egyesült Arab Emírségekben – Abu-Dzabiban és Dubajban –, továbbá a szaúdi fővárosban, Rijádban, valamint Katarban is. Az Egyesült Arab Emírségek részleges, ideiglenes légtérkorlátozást rendelt el, és hasonló intézkedést jelentett be Szíria, Kuvait és Katar is. Dohában is robbanásokat lehetett hallani, Katar közlése szerint több támadási kísérletet sikerült elhárítani. Vasárnap virradóra rakéta találat ért egy dubaji toronyházat is.
Katart robbanások rázták meg
A BBC beszámolója szerint robbanások és légitámadás-riadó szirénák hallatszottak Katar fővárosában, Dohában. Katar védelmi minisztériuma közölte, hogy sikeresen visszavert több, az ország területét célzó támadást. Egy katari tisztviselő az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy egy amerikai gyártmányú Patriot rakétavédelmi rendszer elfogott egy iráni rakétát. Katar ad otthont az Al Udeid légitámaszpontnak, a régió legnagyobb amerikai katonai létesítményének.
Ali Hamenei is meghalt a támadásokban
Donald Trump a Truth Social felületén washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében hivatalosan bejelentette, hogy Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője meghalt. Az amerikai elnök posztjában az iráni vallási-politikai vezetőt „a történelem leggonoszabb emberének” nevezte, és úgy fogalmazott: halála igazságot jelent Irán lakossága, az amerikaiak, valamint mindazok számára, akik az általa irányított rezsim miatt veszítették életüket. Korábban a Reuters arról számolt be, hogy egy magas rangú izraeli tisztségviselő tájékoztatása szerint Irán legfelsőbb vezetője az amerikai–izraeli légicsapások következtében hunyt el. A forrás szerint az 1989 óta hivatalban lévő ajatollah életét vesztette, és holttestét is megtalálták.
A beszámoló szerint Hamenei rezidenciája a legutóbbi támadások során jelentős károkat szenvedett. Ezzel szemben nem sokkal korábban az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy a legfelsőbb vezető „épségben és biztonságban” tartózkodik.
Szemtanúk a katari fővárosban, Dohában több erős robbanást hallottak vasárnap reggel. Az Al-Dzsazíra katari hírtelevízió legalább 11 detonációról számolt be. Robbanásokat jelentettek a bahreini fővárosból, Manamából is, ahol beszámolók szerint legalább négy hangos becsapódás történt. A közösségi médiában egy találatot kapott, megrongálódott manamai szállodáról készült felvételek is terjedtek, ezek hitelességét független forrásból egyelőre nem erősítették meg.
A jelentések szerint Teherán szombat óta több alkalommal is támadást indított a térségben állomásozó amerikai katonai bázisok ellen. A Perzsa(Arab)-öböl menti államokban összességében több ezer amerikai katona állomásozik. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vasárnap közölte, hogy "tucatnyi megtorló csapást" hajtott végre amerikai és izraeli célpontok ellen Hamenei halála miatt.
A félhivatalos, az IRGC-hez köthető Tasnim hírügynökség szerint 27 amerikai bázist a régióban, valamint az izraeli hadsereg tel-avivi főhadiszállását és egy fegyveripari létesítményt is célba vettek.
Az IRGC korábban bosszút ígért a legfőbb vezető haláláért. "A nemzet imámjának gyilkosai nem kerülik el a súlyos, határozott és elrettentő büntetést" - áll a közleményben, amelyet a libanoni Hezbollah milícia is közzétett. Abu-Dzabiban a lehulló törmelék egy ember halálát okozta.
Dubajban a kikötő környékén élők erős robbanásról és óvóhelyre menekülő emberekről számoltak be.