2 millió dollár egy áthaladásért? Irán új hajózási rendszere megrengeti a világgazdaságot

A szoros kulcsszerepet játszik a globális energiakereskedelemben: a konfliktus előtt a világ olajexportjának mintegy 20 százaléka haladt át rajta, napi körülbelül 135 hajóval. A harcok kezdete óta azonban a forgalom drasztikusan visszaesett, március első 25 napjában 97 százalékos csökkenést mértek. Az áthaladó hajók többsége kínai, indiai vagy öböl menti tulajdonban van, és több esetben szankcionált „sötét flottába” tartozik – számolt be a Financial Times.
Egyes beszámolók szerint hajók akár 2 millió dollárt is fizetnek a biztonságos áthaladásért, bár ezt nem minden érintett erősítette meg.
Az engedélyezési folyamat államközi egyeztetéseken alapul, majd a hajók egy azonosító kódot sugároznak, miközben Irán ellenőrzi a dokumentumaikat, a rakomány célállomását és a legénység adatait. Az útvonal teljes egészében iráni felségvizeken halad, ami lehetővé teszi a közvetlen felügyeletet.
A szoros földrajzi adottságai — keskenysége, kanyarulatai és az iráni oldalon húzódó hegyvidék — kedveznek az iráni katonai ellenőrzésnek. Az Egyesült Államok részéről Donald Trump is nyomást gyakorol a szoros megnyitására, miközben szövetségeseit is a hajóforgalom biztosítására próbálja ösztönözni.
Irán történelmi példákra hivatkozva indokolja a díjfizetési rendszer lehetőségét, és akár évi 70–80 milliárd dolláros bevételt is elképzelhetőnek tart. Ugyanakkor ez nemzetközi jogi kérdéseket vet fel, mivel bár egy part menti állam biztonsági okokból szabályozhatja a forgalmat, nem akadályozhatja az ártatlan áthaladást, és nem alkalmazhat megkülönböztetést különböző országok hajóival szemben.
A helyzetre reagálva az Egyesült Arab Emírségek egy többnemzetiségű tengeri erő létrehozását szorgalmazza a szoros újranyitására és a hajóforgalom biztosítására.
A kezdeményezés célja a hajók védelme és kísérete az iráni fenyegetésekkel szemben, különösen annak fényében, hogy a tengeri forgalom jelentősen visszaesett. Az Egyesült Arab Emírségek jelezte: saját haditengerészetével is részt venne a műveletben, és egy széles nemzetközi koalíció létrehozásán dolgozik.
A Financial Times cikke szerint a terv mögött az a felismerés áll, hogy haditengerészeti védelem nélkül nehéz helyreállítani a szabad áthaladást. Az Emirátusok Bahreinnel együtt ENSZ-felhatalmazást is próbál szerezni, bár Oroszország és Kína ezt akadályozhatja. Jelenleg Bahrein az egyetlen Öböl-menti állam, amely nyíltan támogatja a kezdeményezést, miközben más országok álláspontja még nem egységes.
Az Öböl-menti államok megosztottak:
egyszerre próbálják elkerülni a további eszkalációt és nyomást gyakorolni Iránra, miközben attól is tartanak, hogy az Egyesült Államok hirtelen kivonulhat. Irán a szorost stratégiai eszközként használja, ezért kevés ösztönzője van annak megnyitására.
A kialakult helyzet hosszabb távon átalakíthatja a térség szállítási rendszereit. Az érintett országok alternatív útvonalak — például csővezetékek és vasúti összeköttetések — kiépítését fontolgatják, míg Omán a biztonságos áthaladás feltételeinek megteremtésén dolgozik.