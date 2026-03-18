Mi lesz az USA következő lépése Iránnal? Három veszélyes forgatókönyv

Az egyik legfontosabb opció a Kharg-sziget elleni fellépés. Ez a Perzsa-öbölben található sziget Irán olajexportjának központja, ahonnan az export mintegy 90 százaléka történik, napi több mint egymillió hordó mennyiségben – írja a Fox News.

A sziget gazdasági szempontból kulcsfontosságú, ezért elfoglalása vagy működésének megbénítása súlyos csapást mérne az iráni gazdaságra, jelentősen csökkentve az állami bevételeket.

Ugyanakkor egy ilyen lépés a globális olajpiacokat is megrázhatja, mivel akár napi több millió hordó kínálat eshet ki, ami áremelkedést és piaci instabilitást okozhat.

Alternatív megközelítésként felmerül a gazdasági nyomásgyakorlás nem katonai eszközökkel, például a tengeri szállítás és biztosítás korlátozásával, amely szintén akadályozhatja az iráni exportot.

A második lehetőség egy szárazföldi invázió, amelyet azonban a szakértők a legkevésbé valószínű forgatókönyvnek tartanak.

Irán földrajzi adottságai – kiterjedt hegységek és sivatagos területek – rendkívül megnehezítik egy nagyszabású hadművelet végrehajtását. Történelmi példák is azt mutatják, hogy az ilyen beavatkozások hosszú és költséges konfliktusokhoz vezethetnek. Ráadásul a jelenlegi helyzetben a rezsim nem omlott össze, sőt bizonyos jelek szerint megszilárdult, ami tovább csökkenti egy sikeres megszállás esélyét. Emiatt az amerikai stratégiai gondolkodásban ez az opció inkább elméleti lehetőségként jelenik meg.

A harmadik irány a célzott műveletek végrehajtása Irán nukleáris programja ellen.

Ez magában foglalhatja a dúsított uránkészletek és a mélyen a föld alatt elhelyezkedő létesítmények felkutatását és semlegesítését. Bár korábbi támadások jelentős károkat okoztak, elemzők szerint a program kulcselemei – különösen a könnyen mozgatható uránkészletek – továbbra is megmaradhattak. Ezek felszámolása technikailag nehéz, és nem garantálja a fenyegetés teljes megszüntetését, miközben növeli az eszkaláció kockázatát.

Összességében mindhárom stratégia komoly kompromisszumokat igényel. A Kharg-sziget elleni fellépés gazdasági nyomást gyakorolna, de globális következményekkel járhat. A szárazföldi invázió döntő katonai lépés lenne, ugyanakkor rendkívül költséges és kockázatos. A nukleáris célpontok elleni műveletek szűkebb, technikai megközelítést kínálnak, de nem biztosítanak végleges megoldást. A következő lépések attól függnek, hogy az Egyesült Államok melyik kockázatot tartja vállalhatónak, miközben célja Irán katonai képességeinek és nukleáris törekvéseinek korlátozása.