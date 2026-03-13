Európa bajban: hatalmas migrációs hullám készül

Az iráni helyzet továbbra is rendkívül feszült. Bár az utóbbi időben Izrael és az Egyesült Államok támadásai jelentős katonai nyomást helyeztek Teheránra, szakértők szerint az országot irányító teokratikus rendszer egyelőre stabil, írja a Merkur.

Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a fia Teheránban (Fotó: Middle East Images/AFP)

Az iráni kérdés egyik ismert szakértője, Ralph Ghadban korábban úgy fogalmazott: a mollák rezsimének jelenleg nincs valódi alternatívája, ezért várhatóan hatalmon marad.

A hatóságok és a Forradalmi Gárda továbbra is szigorúan ellenőrzik a lakosságot, miközben a tiltakozásokat keményen leverik. Mindeközben az amerikai elnök, Donald Trump már győzelemről beszélt, ám a közel-keleti konfliktus könnyen elhúzódhat. Egy hosszabb háború pedig akár az iráni lakosság jelentős részét is menekülésre kényszerítheti.

Berlin már számol a lehetőséggel

A német politikában is egyre gyakrabban kerül szóba a kérdés. Natalie Pawlik, a német kormány integrációs megbízottja szerint egyelőre túl korai konkrét előrejelzésekről beszélni, ugyanakkor a kormánykoalícióban már felmerült a lehetséges migránsok fogadására való felkészülés.

Egy új kutatás, amelyet a Rockwool Foundation gazdaságkutató intézet készített, arra jutott, hogy az iráni menekültek leginkább Németországot és Kanadát választanák célországnak.

Egy 2024-es felmérés – amelyet a Gallup közvélemény-kutató intézet készített több mint ezer iráni megkérdezésével – azt mutatta, hogy azok közül, akik elhagynák hazájukat:

– 28 százalék Németországot választaná,

– 13 százalék Kanadát,

– 10 százalék Törökországot,

– 6–6 százalék pedig az Egyesült Királyságot és Franciaországot.

A kutatók szerint a migrációs mintákat elsősorban a már létező közösségek határozzák meg.

Christian Dustmann, a kutatás egyik szerzője szerint a diaszpórák kulcsszerepet játszanak: megkönnyítik a migrációt, csökkentik annak költségeit és kockázatait.

Már most is Németországban él a legtöbb iráni migráns

Az adatok azt mutatják, hogy a jelenlegi iráni menekültek legnagyobb része már most is Németországban él. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága statisztikái szerint 2025 végén: 29 százalékuk Németországban, 26 százalékuk az Egyesült Királyságban, 8 százalékuk Kanadában, 5 százalékuk pedig Ausztriában tartózkodott. A kutatás társszerzője, Tommaso Frattini szerint ez azt jelenti, hogy egy esetleges új menekülthullám valószínűleg a már meglévő migrációs útvonalakat követné.