Európa bajban: hatalmas migrációs hullám készül

A Közel-Keleten zajló háború újabb migránshullámot indíthat el, és egy friss kutatás szerint ennek egyik fő célországa Németország lehet. Egy új tanulmány arra figyelmeztet: ha az iráni konfliktus tovább eszkalálódik, a menekülők elsősorban azokba az országokba indulhatnak, ahol már most is jelentős diaszpóraközösségek élnek.
Az iráni helyzet továbbra is rendkívül feszült. Bár az utóbbi időben Izrael és az Egyesült Államok támadásai jelentős katonai nyomást helyeztek Teheránra, szakértők szerint az országot irányító teokratikus rendszer egyelőre stabil, írja a Merkur.

Irán
Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a fia Teheránban (Fotó: Middle East Images/AFP)

Az iráni kérdés egyik ismert szakértője, Ralph Ghadban korábban úgy fogalmazott: a mollák rezsimének jelenleg nincs valódi alternatívája, ezért várhatóan hatalmon marad. 

A hatóságok és a Forradalmi Gárda továbbra is szigorúan ellenőrzik a lakosságot, miközben a tiltakozásokat keményen leverik. Mindeközben az amerikai elnök, Donald Trump már győzelemről beszélt, ám a közel-keleti konfliktus könnyen elhúzódhat. Egy hosszabb háború pedig akár az iráni lakosság jelentős részét is menekülésre kényszerítheti.

Berlin már számol a lehetőséggel

A német politikában is egyre gyakrabban kerül szóba a kérdés. Natalie Pawlik, a német kormány integrációs megbízottja szerint egyelőre túl korai konkrét előrejelzésekről beszélni, ugyanakkor a kormánykoalícióban már felmerült a lehetséges migránsok fogadására való felkészülés.

Egy új kutatás, amelyet a Rockwool Foundation gazdaságkutató intézet készített, arra jutott, hogy az iráni menekültek leginkább Németországot és Kanadát választanák célországnak.

Egy 2024-es felmérés – amelyet a Gallup közvélemény-kutató intézet készített több mint ezer iráni megkérdezésével – azt mutatta, hogy azok közül, akik elhagynák hazájukat:

– 28 százalék Németországot választaná,

– 13 százalék Kanadát,

– 10 százalék Törökországot,

– 6–6 százalék pedig az Egyesült Királyságot és Franciaországot.

A kutatók szerint a migrációs mintákat elsősorban a már létező közösségek határozzák meg. 

Christian Dustmann, a kutatás egyik szerzője szerint a diaszpórák kulcsszerepet játszanak: megkönnyítik a migrációt, csökkentik annak költségeit és kockázatait.

Már most is Németországban él a legtöbb iráni migráns

Az adatok azt mutatják, hogy a jelenlegi iráni menekültek legnagyobb része már most is Németországban él. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága statisztikái szerint 2025 végén: 29 százalékuk Németországban, 26 százalékuk az Egyesült Királyságban, 8 százalékuk Kanadában, 5 százalékuk pedig Ausztriában tartózkodott. A kutatás társszerzője, Tommaso Frattini szerint ez azt jelenti, hogy egy esetleges új menekülthullám valószínűleg a már meglévő migrációs útvonalakat követné.

Refugees are protesting in Diavata Camp (Former Anagnostopoulou military camp), in Thessaloniki, Greece, on August 17, 2017. They blocked the entrance and rushed out all the government and ngo employees including army and police. Refugees and migrants are from Syria, Iran, Afghanistan, Pakistan and Kurdish in this camp. They are protesting because in the transformed house containers that they live, more people will come. The camp hosts about 350 people with AC, kitchen, WC in each container and the number of the guests can be expanded at least for more 20%. The government is bringing , actually relocation from camps in bad conditions from the islands, 27 people by bus to this camp. Each container house can host 6 people. For the moment in most of the houses live 4 people. Refugees even denied to reunite their families that hold two containers. The ministry arranged a few empty containers but refugees and migrants still keep protesting. Other demands from the refugees are to leave the camp and live in house, relocate to European countries like Germany and organize a school in the camp for little children. Local authorities and police are blocked outside of the camp. The temperature in the camp is about 36°C right now and they still stay outside. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Európa lehet a fő célpont

A tanulmány arra is rámutat, hogy a gyakorlatban nem mindenki tud távoli országokba – például Kanadába vagy az Egyesült Államokba – eljutni. A földrajzi közelség és az utazási korlátozások miatt sokan inkább Európa felé indulhatnak.

A szakértők szerint emiatt a kontinens, és azon belül különösen Németország válhat a legfontosabb célponttá, ha az iráni háború újabb menekülthullámot indít el. 

 

