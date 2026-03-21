Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak – erre senki sem számított

Jair Netanjahu

Jair Netanjahu: Izrael az egyetlen ország, ahol a keresztények száma nő a Közel-Keleten

A CPAC Hungary felszólalója Jair Netanjahu.
Jair NetanjahuCPAC 2026Magyarország

A CPAC Hungary panelbeszélgetésén Jair Netanjahu, az izraeli miniszterelnök fia is felszólalt. Mint mondta, amit most látunk, az az, hogy a Közel-Keleten Irán a leggyengébb láncszem. Hozzátette, Izrael összes háborúja az elmúlt 40 év alatt iráni proxykkal zajlott le: a Hezbollahhal és a Hamasszal. 

Fotó: MTI Fotószerkesztőség

Jair Netanjahu arról is beszélt, hogy az egyetlen ország, ahol a keresztény populáció növekszik a Közel-Keleten és nem csökken, az Izrael. Az egyetlen ország a Közel-Keleten, ahol a keresztények egyenlőek szabad állampolgárok, az Izrael. Szolgálnak a hadseregben, a Legfelsőbb Bíróságban, a politikában.

Izrael az egyetlen biztonságos hely a kereszténység és a keresztények számára a Közel-Keleten

– fogalmazott. 

 

