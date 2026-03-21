Javier Milei: Politikánk középpontjában az erkölcs áll

Argentína elnöke is felszólalt a CPAC 2026 Hungary rendezvény keretein belül. Javier Milei elmondta, Magyarországot azért csodálja, mert nagyon sok olyan elme van, amelyek vízióval rendelkeznek.

Ráadásul ez az ország nemcsak fantasztikus történelemmel rendelkezik, hanem olyan hagyományokkal, amelyek emblémái ennek az országnak, hogy harcol a gyilkos kollektivizmus ellen, a woke, a szocializmus és a globalisták ellen. Az az ország és ez a nemzet, amivel a szabadság iránti szeretetünk fűz össze, és természetesen Orbán Viktorral a személyes barátság és kölcsönös csodálat fűz össze minket

– fogalmazott az argentin elnök.

Milei elmondta, politikájuk középpontjában az erkölcs áll.

Mint tudják, minden kormányzati döntésnél három változót kell figyelembe venni. Az első az erkölcsi kérdés, hogy ez etikailag helyes-e, mint ahogy Marcus Aurelius is mondta az Elmélkedések című könyvében, hogyha nem helyes a tett, és ha nem igaz, akkor ne mondd! A második szempont, amelyet figyelembe kell venni az az, hogy az intézkedés gazdaságilag hatékony-e, vagyis hogy jólétet teremt-e. És végül pedig a harmadik szempont a politikai haszonban rejlik

– fejtette ki, és elmondta: számunkra, akik generációkban, nemzedékekben gondolkodunk a politikai ciklusok helyett, ez a rend egyértelmű és magától értetődő, az erkölcsileg helyes, vagyis az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jog védelme mindig kivétel nélkül az első helyen áll.

Elődeik rossz politikájukkal nem tették lehetővé a növekedést, ők már a kormányzásuk elején olyan intézkedéseket hoztak, amellyel sikerült leszámolniuk a hanyatlással. Mint mondta, Európában évtizedek óta éppen az ellenkező döntési jogokat átkövették, akárcsak Argentínában, bár más ütemben, először azt vizsgálták a politikusok, hogy mi az ő saját érdekük, míg az, hogy gazdaságilag mi a hatékony és erkölcsileg mi a helyes, ha egyáltalán foglalkoztak ezzel, a legutolsó soron merül fel bennük.

Az együttérzés nevében támadják meg a tulajdonjogot, az egyenlőség nevében teszik tönkre az érdemeket. Egy üres univerzális megközelítés nevében adják át a nemzeti szuverenitást olyan bürokratáknak, akiket senki sem választott meg. Valahányszor az európai politika rossz döntést hozott, azt valami nemes cél nevében tette. De ez egy trükk, ez a csapda, ez az átverés. Mert minden nemes cél mögött egy nagyon konkrét politikai szám is húzódik, függővé kell tenni az embereket, szavazókat kell teremteni

– fejtette ki. Mint mondta, Orbán Viktor volt az első, aki szembeszállt ezzel.

Ő volt az első, aki szembeszállt az egész jól kigondolt Európával, és kimondta, amit senki sem akart hallani, hogy a Nyugat veszélyben van öngyilkosság felé haladva, hogy Európa kontrollálatlan, tömeges bevándorlás során ez nem nagylelkűség, hanem a saját népével szembeni felelőtlenség. Ezt akkor mondta még, amikor nagyon drágán megfizetett érte, ezt nevezik bátorságnak. Évekkel később a tények igazat adnak neki, aki időben kimondta az igazságot. És pontosan ez az, ami megkülönböztet egy államférfit a politikustól, az államférfi kimondja az igazságot, mielőtt még célszerű lenne kimondani, vagy jól jönne.

Javier Milei elmondta, Magyarország és Argentína két olyan ország, amelyeknek ez teljesen világos és amelyek nyitottak a változás feleire. Ezért támogatjuk az olyan kezdeményeseket, mint Trump elnök Border Street programja – tette hozzá, és kiemelte, „amikor az azonos elveket valló országok határozottan és összehangoltan cselekszenek, valódi előrelépéseket lehet elérni anélkül, hogy beleragadnánk abba a tehetetlenségbe vagy kétértelműségbe, amely gyakran megbénítja bizonyos nemzetközi szervezeteinket. Argentína első naptól kezdve csatlakozott ehhez, mert hiszünk egy olyan diplomáciában, amely kockázatot vállal a béke elérése érdekében. Hazánkban ez az út máris konkrét eredményeket hozott”.