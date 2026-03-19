Kaja Kallas

Kaja Kallas bevallotta, Brüsszel a 90 milliárdos ukrán kölcsön Magyarországból való kierőszakolásán ügyködik

A brüsszeli uniós vezetők ismét képtelenek voltak az eredeti gazdasági kérdésekre koncentrálni, helyette az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel körüli vita uralja a csúcstalálkozót. Brüsszelben egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy politikai nyomással kényszerítenék ki a magyar álláspont megváltoztatását, miközben a döntést már korábban elfogadottnak tekintették. Mindeközben az energiaárak emelkedése és a globális kockázatok ellenére is az orosz energiahordozók teljes kizárását sürgetik.
Az uniós országok vezetői azért ülnek össze, hogy áttekintsék az Ukrajnának szánt hitel kérdését, valamint a közel-keleti helyzetet. A csütörtöki egyeztetés eredetileg Európa gazdasági élénkítésére fókuszált volna, ám ehelyett jelenleg két fegyveres konfliktus, erősödő transzatlanti feszültség és a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt gigászi méretű hitel határozza meg a napirendet – írta a Politico.

Kaja Kallas szerint Brüsszel a 90 milliárdos ukrán kölcsön Magyarországból való kierőszakolásán ügyködik
Kaja Kallas szerint Brüsszel a 90 milliárdos ukrán kölcsön Magyarországból való kierőszakolásán ügyködik
A tárgyalások középpontjában az áll, miként lehetne felszabadítani azt a jelentős uniós kölcsönt, amelyet Kijevnek szántak, s amit Magyarország a Barátság kőolajvezeték leállítása kapcsán következetesen akadályoz.

Mindeközben az iráni konfliktus hatásai meredeken emelkedő olajárakat idéztek elő, ami arra készteti az európai döntéshozókat, hogy mérlegeljék a beavatkozás mértékét.

Kaja Kallas képtelen elengedni az ukrán hitelezést

Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy a vezetőknek „politikai bátorságra” van szükségük a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel előre mozdításához, amelyet a legfontosabb ügynek nevezett. Rámutatott, hogy a megállapodást már decemberben elfogadták, most azonban visszalépés tapasztalható, ami szerinte egyáltalán nem tekinthető jóhiszemű lépésnek.

Kaja Kallas szerint Brüsszel keresi a módját annak, miként tudná rábírni Magyarországot a 90 milliárd eurós hadikölcsön elfogadására.

A lett kormányfő az orosz energiahordozók teljes kizárását szorgalmazza

Lettország miniszterelnöke, Evika Siliņa arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli viták kezelésére több lehetséges megoldás is létezik. 

Jelezte, hogy azoknak az államoknak, amelyek még mindig orosz fosszilis energiát használnak, törekedniük kell a függőség megszüntetésére.

Mint mondta, nem egyetlen út vezet a megoldáshoz, és emlékeztetett arra, hogy Lettország hosszú ideig szembesült azzal, miként próbálta Oroszország olcsó gázzal erősíteni a függőséget. 
Hozzátette: országa 2022-ben, európai támogatással, sikeresen megszüntette az orosz gázimporttól való függését.

 

