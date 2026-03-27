Szijjártó Péter: Kapitány István leleplezte a pártja valódi terveit – videó

A tárcavezető kiemelte, hogy most már mindenki számára világos lehet, hogy Magyar Péter miért nem engedi a Tisza Párt jelöltjeit és politikusait szerepelni, hiszen nyilvánvalóan attól tarthat, hogy leleplezik önmagukat és leleplezik a Tisza Párt valódi terveit és céljait, ahogyan az történt most Kapitány Istvánnal, aki egy óvatlan pillanatában egy fórumon elmondta, hogy meg akarja szüntetni az árstopokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és meg akarja szüntetni a benzin védett árát.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint Kapitány István leleplezte a pártja valódi terveit

Kapitány alelnök úr egykori Shell-főnökként nyilvánvalóan a nyugati nagy energiacégek érdekeit képviseli a magyar emberek érdekeivel szemben, ezért akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, ezért akarja az olcsó orosz energiahordozókat kitiltani Magyarországról, hogy aztán a nyugati energiavállalatoktól a jelenleginél sokkal drágábban vásárolják meg az energiahordozókat

– vélekedett a külügyminiszter, aki figyelmeztetett, hogy „ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ha most mindenki hazamegy, s megnézi a múlt havi rezsiszámláját, azon a végösszeget, akkor meg kell szorozni hárommal, s ez lenne a rezsiköltsége a magyar családoknak, hogyha Kapitány alelnök úr és a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést”.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ezenfelül a Magyarországon működő gyárak energiaköltségei is drámai módon megemelkednének, működésük ezzel veszélybe kerülne, ami munkahelyek tízezreit is veszélybe sodorná.

Emellett Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt kivezetné a védett benzin- és dízelárat is, ami azt jelentené, hogy annyiért kellene vagy lehetne tankolni Magyarországon, mint más közép-európai országokban. Sok esetben már nemcsak 800, hanem a 900 forintnak megfelelő összeget is meghaladta a benzin, illetve a dízel literenkénti ára a közép-európai, európai országokban

– tudatta. „Mi itthon Magyarországon a védett árakat alkalmazzuk, így 600 forint alatt van a benzin ára és 615 a dízelé. Mindez tehát 8-assal vagy 9-essel kezdődik, tehát 800, illetve 900 forint fölött van más európai, sőt közép-európai országokban is” – hangsúlyozta.

A választás tétje tehát a rezsicsökkentés és a védett árak megvédése. A Tisza Párt felszámolná mind a rezsicsökkentést, mind a védett árakat, elképesztő plusz anyagi terheket rónának ezzel a magyar családokra, nem szabad ezt hagyni!

– szögezte le.