Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

korrupció

Korrupciós botrány: pénzért segítettek kibújni a katonai szolgálat alól

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendvédelmi szervek lelepleztek egy, a kropivnickiji katonai egységhez tartozó katonát, aki a városi tanács egykori képviselőjével együtt olyan rendszert működtetett, amelynek keretében pénzt kértek a mozgósítás elkerülését kereső férfiaktól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
korrupcióorosz-ukrán háborúmozgósításUkrajna

A nyomozás szerint a katona olyan férfiakat keresett meg, akik már megkapták a behívót, és valamilyen módon ki akartak bújni a katonai szolgálat alól. Az ügybe bevont egy volt hatósági embert is, aki azt állította, hogy egészségügyi intézményekben vannak kapcsolatai, és segíteni tud a szükséges iratok megszerzésében – közölte a hivatal.

Korrupciót buktatott le az SZBU. A tettesek pénzért segítettek kibújni a katonai szolgálat alól (Fotó: stock fotó / Illusztráció)

11 500 dollárért az érintetteknek több lehetőséget kínáltak arra, hogy alkalmatlannak minősítsék őket katonai szolgálatra. Ennek részeként kórházi elhelyezést biztosítottak, illetve olyan orvosi vizsgálatokat szerveztek, amelyek során később különböző betegségeket – például magas vérnyomást vagy cukorbetegséget – állapítottak meg. 

Ezek szolgáltak alapul ahhoz, hogy a katonai orvosi bizottság alkalmatlannak nyilvánítsa őket – írja az Ukrainszka Pravda.

Az ügyészség egy konkrét esetet is ismertetett: 2025 októberében a katona pénzért felajánlotta egy újoncnak, hogy megszervezi számára a szolgálat alóli mentesítést, a Kirovohrad megyei katonai orvosi bizottság tisztviselőinek befolyásolásával.

A rendszer része volt a fiktív kórházi kezelés megszervezése és olyan orvosi dokumentumok kiállítása, amelyek alapján az érintettet alkalmatlannak minősítették, így elkerülhette a mozgósítást.

A pénzt több részletben adták át. 2025 márciusában, miután az utolsó, 1500 dolláros összeget is átvették, a gyanúsítottakat őrizetbe vették. A bíróság előzetes letartóztatást rendelt el velük szemben, 1 millió 499 ezer 600 hrivnya óvadék lehetőségével. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további érintettek azonosításán dolgoznak.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!