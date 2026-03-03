Hírlevél
Rendkívüli

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Fontos

Zelenszkij bejelentést tett az ukrán elnökválasztásról

kényszersorozás

Kerítés mentette meg a férfit Odesszában a kényszersorozástól – nem bírtak vele a toborzók

Újabb meghökkentő jelenet terjed az interneten Ukrajnából: Odesszában egy férfi szó szerint egy kerítésbe kapaszkodva menekült meg attól, hogy erőszakkal besorozzák.
kényszersorozásTCKZelenszkijOdesszaUkrajna

Kényszersorozás ismét. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a férfit a hadkiegészítő központ (TCK) emberei megpróbálták elvinni, ám nem tudták kirángatni a vaskerítés mögül.

kényszersorozás
A brutális kényszersorozások már az ukrán mindennapok részei (Fotó: AFP)

A videón az látható, hogy több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni a férfit, aki teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik.

Végül a toborzók nem tudták lerángatni a férfit, aki így – legalábbis egyelőre – elkerülte az azonnali elhurcolást.

A kényszersorozások folytatódnak

Ukrajnában hónapok óta egyre több hasonló esetről számolnak be. Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, a tömegközlekedési eszközön, piacon vagy éppen az utcán.

A háború elhúzódása és az élőerőhiány miatt a hatóságok fokozott ütemben próbálják pótolni a veszteségeket. Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

A közösségi médiában rendszeresen jelennek meg felvételek arról, hogy az utcán, bevásárlóközpontoknál vagy tömegközlekedési eszközökön igazoltatnak férfiakat, majd sokakat azonnal hadkiegészítő központokba szállítanak.



 


 

 

Orosz-ukrán háború
