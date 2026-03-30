Társkeresőkkel csalogatják el a férfiakat, az utcán civilben vadásznak – új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában – videó

Egyre trükkösebb és aggasztóbb módszerekkel zajlik a mozgósítás Ukrajnában: a legfrissebb hírek szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül csalogatják el a férfiakat, hogy besorozzák őket, és Hmelnickijben is új taktikát vetettek be. A kényszersorozás nem állhat le, hiszen a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, de egyre több panasz érkezik arról is, hogy megfelelő pénzért egyesek mentesülhetnek a szolgálat alól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, és sorra érkeznek a civil beszámolók az erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről. Egy névtelen forrás szerint a toborzóközpontok női munkatársai társkereső oldalakon keresztül csalják el a férfiakat, egyes városokban pedig már civil ruhás TCK-sok igazoltatják az embereket az utcán.

Társkeresőkkel csalogatják el a férfiakat, az utcán civilben vadásznak – új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában
Társkeresőkkel csalogatják el a férfiakat, az utcán civilben vadásznak – új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában Fotó: AFP

Egy névtelenül nyilatkozó alkalmazott a Strananak arról beszélt, hogy a katonai toborzók már társkereső oldalakat is használnak arra, hogy férfiakat találjanak és találkozóra hívják őket. Az állítást egy videóban tette.

A beszámoló szerint a módszer lényege egyszerű: a toborzók felveszik a kapcsolatot a férfiakkal, majd személyes találkozót egyeztetnek. A találkozó azonban nem a megszokott módon zajlik.

Regisztráltam a weboldalon, majd megbeszéltünk egy találkozót, egy randit. Aztán jöttek a srácok és felvettek

– mondta egy Szvetlana nevű nő, aki elmondása szerint három éve dolgozik a toborzóközpontnál. A nő arról is beszélt, hogy ez a gyakorlat megszokott. Amikor megkérdezték, hogy sok férfit tudnak-e így elérni, úgy fogalmazott, hogy „ezek a számok normálisak”. Hozzátette, hogy kifejezetten a fiatalabb korosztályt keresik. Elmondása szerint energikus, negyven év alatti férfiakat próbál megszólítani a társkereső oldalakon. 

Egy ponton még tréfálkozott is a módszerrel kapcsolatban: „Hogy egész éjjel tartson, és ne úgy, hogy az első kör után elaludjon.”

A beszámoló szerint nemcsak az online térben jelentek meg új módszerek. Hmelnickijben is megváltozott a toborzók módszere.

Ukrán Telegram-csatornákon megjelent videók szerint a területi toborzóközpontok munkatársai civil ruhában végzik az ellenőrzéseket. 

A felvételeken az látható, hogy járókelőket állítanak meg, és katonai nyilvántartási okmányokat kérnek tőlük.

Amikor az érintettek megkérdezik, hogy kik ők és milyen jogon kérik az iratokat, a toborzók igazolvány felmutatásával igazolják magukat.

A videók tanúsága szerint az egyik ilyen ellenőrzés során két toborzó lépett kapcsolatba a felvétel készítőjével, köztük egy fiatal nő is volt.

A civil ruhás akciók célja az lehet, hogy a férfiak ne ismerjék fel azonnal a toborzókat, és ne próbáljanak meg elmenekülni az ellenőrzések elől.

Korrupciós botrányok a kényszersorozás körül
Korrupciós botrányok a kényszersorozás körül Fotó: AFP

Korrupciós botrányok a kényszersorozás körül

A területi toborzóközpontok egyes munkatársai 4 és akár 80 ezer dollár közötti összeget kérhetnek a mozgósítás alóli mentességért – erről Artem Novov ügyész beszélt egy parlamenti bizottsági ülésen, szavait a Strana idézte. Elmondása szerint jelenleg 63 büntetőeljárás zajlik a TCK képviselői ellen, amelyek közül több jogellenes fogvatartással és erőszakkal kapcsolatos. 

Hozzátette, hogy egyre több panasz érkezik a központok működésére.

Kényszersorozás: a civilek már jobban félnek a toborzóktól, mint a fronttól – videó
A civilek már jobban félnek a toborzóktól, mint a fronttól Fotó: AFP

Odáig fajultak a módszerek, hogy egy benzinkút mosdójából vitték el a férfit

Poltavában a beszámolók szerint a toborzók egy benzinkúton találtak rá egy férfira, aki előlük próbált elrejtőzni. A férfi a mosdóba zárkózott, de ez sem jelentett számára védelmet. Az ott dolgozók megpróbálták megakadályozni az intézkedést, ám a toborzók erőszakosan léptek fel. 

A beszámolók alapján az ajtót berúgták, majd a férfit a helyszínről elvitték.

Az esetről készült felvételek felkerültek az internetre: az egyiken egy nő tiltakozik a történtek miatt, egy másikon pedig az látható, ahogy a férfit egy kisbuszhoz kísérik.

Egy másik esetben, Harkovban egy férfit minden előzetes tájékoztatás vagy hivatalos eljárás nélkül hurcoltak el, majd vélhetően közvetlenül a frontra vitték. 

A videón az is látható, ahogy egy nő – feltehetően a férfi párja – próbál ellenállni, de vele szemben is erőszakosan lépnek fel a toborzók.

Ukrán civilek egy újabb, odesszai incidenst vettek videóra, amin egy TCK-s toborzótiszt rátámadt egy fiatal férfira. 

Egy TCK-s ököllel kezdett ütlegelni egy fiatal férfit, a többi toborzótisztnek kellett közbelépnie.

Ehhez asszisztál Magyar Péter

Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között

Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti.

 

