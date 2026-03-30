Társkeresőkkel csalogatják el a férfiakat, az utcán civilben vadásznak – új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában – videó

Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, és sorra érkeznek a civil beszámolók az erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről. Egy névtelen forrás szerint a toborzóközpontok női munkatársai társkereső oldalakon keresztül csalják el a férfiakat, egyes városokban pedig már civil ruhás TCK-sok igazoltatják az embereket az utcán.

Társkeresőkkel csalogatják el a férfiakat, az utcán civilben vadásznak – új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában

Egy névtelenül nyilatkozó alkalmazott a Strananak arról beszélt, hogy a katonai toborzók már társkereső oldalakat is használnak arra, hogy férfiakat találjanak és találkozóra hívják őket. Az állítást egy videóban tette.

A beszámoló szerint a módszer lényege egyszerű: a toborzók felveszik a kapcsolatot a férfiakkal, majd személyes találkozót egyeztetnek. A találkozó azonban nem a megszokott módon zajlik.

Regisztráltam a weboldalon, majd megbeszéltünk egy találkozót, egy randit. Aztán jöttek a srácok és felvettek

– mondta egy Szvetlana nevű nő, aki elmondása szerint három éve dolgozik a toborzóközpontnál. A nő arról is beszélt, hogy ez a gyakorlat megszokott. Amikor megkérdezték, hogy sok férfit tudnak-e így elérni, úgy fogalmazott, hogy „ezek a számok normálisak”. Hozzátette, hogy kifejezetten a fiatalabb korosztályt keresik. Elmondása szerint energikus, negyven év alatti férfiakat próbál megszólítani a társkereső oldalakon.

Egy ponton még tréfálkozott is a módszerrel kapcsolatban: „Hogy egész éjjel tartson, és ne úgy, hogy az első kör után elaludjon.”

A beszámoló szerint nemcsak az online térben jelentek meg új módszerek. Hmelnickijben is megváltozott a toborzók módszere.

Ukrán Telegram-csatornákon megjelent videók szerint a területi toborzóközpontok munkatársai civil ruhában végzik az ellenőrzéseket.

A felvételeken az látható, hogy járókelőket állítanak meg, és katonai nyilvántartási okmányokat kérnek tőlük.

Amikor az érintettek megkérdezik, hogy kik ők és milyen jogon kérik az iratokat, a toborzók igazolvány felmutatásával igazolják magukat.

A videók tanúsága szerint az egyik ilyen ellenőrzés során két toborzó lépett kapcsolatba a felvétel készítőjével, köztük egy fiatal nő is volt.