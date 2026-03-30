Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, és sorra érkeznek a civil beszámolók az erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről. Egy névtelen forrás szerint a toborzóközpontok női munkatársai társkereső oldalakon keresztül csalják el a férfiakat, egyes városokban pedig már civil ruhás TCK-sok igazoltatják az embereket az utcán.
Egy névtelenül nyilatkozó alkalmazott a Strananak arról beszélt, hogy a katonai toborzók már társkereső oldalakat is használnak arra, hogy férfiakat találjanak és találkozóra hívják őket. Az állítást egy videóban tette.
A beszámoló szerint a módszer lényege egyszerű: a toborzók felveszik a kapcsolatot a férfiakkal, majd személyes találkozót egyeztetnek. A találkozó azonban nem a megszokott módon zajlik.
Regisztráltam a weboldalon, majd megbeszéltünk egy találkozót, egy randit. Aztán jöttek a srácok és felvettek
– mondta egy Szvetlana nevű nő, aki elmondása szerint három éve dolgozik a toborzóközpontnál. A nő arról is beszélt, hogy ez a gyakorlat megszokott. Amikor megkérdezték, hogy sok férfit tudnak-e így elérni, úgy fogalmazott, hogy „ezek a számok normálisak”. Hozzátette, hogy kifejezetten a fiatalabb korosztályt keresik. Elmondása szerint energikus, negyven év alatti férfiakat próbál megszólítani a társkereső oldalakon.
Egy ponton még tréfálkozott is a módszerrel kapcsolatban: „Hogy egész éjjel tartson, és ne úgy, hogy az első kör után elaludjon.”
A beszámoló szerint nemcsak az online térben jelentek meg új módszerek. Hmelnickijben is megváltozott a toborzók módszere.
Ukrán Telegram-csatornákon megjelent videók szerint a területi toborzóközpontok munkatársai civil ruhában végzik az ellenőrzéseket.
A felvételeken az látható, hogy járókelőket állítanak meg, és katonai nyilvántartási okmányokat kérnek tőlük.
Amikor az érintettek megkérdezik, hogy kik ők és milyen jogon kérik az iratokat, a toborzók igazolvány felmutatásával igazolják magukat.
A videók tanúsága szerint az egyik ilyen ellenőrzés során két toborzó lépett kapcsolatba a felvétel készítőjével, köztük egy fiatal nő is volt.
A civil ruhás akciók célja az lehet, hogy a férfiak ne ismerjék fel azonnal a toborzókat, és ne próbáljanak meg elmenekülni az ellenőrzések elől.
Korrupciós botrányok a kényszersorozás körül
A területi toborzóközpontok egyes munkatársai 4 és akár 80 ezer dollár közötti összeget kérhetnek a mozgósítás alóli mentességért – erről Artem Novov ügyész beszélt egy parlamenti bizottsági ülésen, szavait a Strana idézte. Elmondása szerint jelenleg 63 büntetőeljárás zajlik a TCK képviselői ellen, amelyek közül több jogellenes fogvatartással és erőszakkal kapcsolatos.
Hozzátette, hogy egyre több panasz érkezik a központok működésére.
Odáig fajultak a módszerek, hogy egy benzinkút mosdójából vitték el a férfit
Poltavában a beszámolók szerint a toborzók egy benzinkúton találtak rá egy férfira, aki előlük próbált elrejtőzni. A férfi a mosdóba zárkózott, de ez sem jelentett számára védelmet. Az ott dolgozók megpróbálták megakadályozni az intézkedést, ám a toborzók erőszakosan léptek fel.
A beszámolók alapján az ajtót berúgták, majd a férfit a helyszínről elvitték.
Az esetről készült felvételek felkerültek az internetre: az egyiken egy nő tiltakozik a történtek miatt, egy másikon pedig az látható, ahogy a férfit egy kisbuszhoz kísérik.
Egy másik esetben, Harkovban egy férfit minden előzetes tájékoztatás vagy hivatalos eljárás nélkül hurcoltak el, majd vélhetően közvetlenül a frontra vitték.
A videón az is látható, ahogy egy nő – feltehetően a férfi párja – próbál ellenállni, de vele szemben is erőszakosan lépnek fel a toborzók.
Ukrán civilek egy újabb, odesszai incidenst vettek videóra, amin egy TCK-s toborzótiszt rátámadt egy fiatal férfira.
Egy TCK-s ököllel kezdett ütlegelni egy fiatal férfit, a többi toborzótisztnek kellett közbelépnie.
Ehhez asszisztál Magyar Péter
Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között.
Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti.