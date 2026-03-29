Újabb videó jelent meg az X-en az erőszakos ukrán kényszersorozással kapcsolatban. A felvételen egy éjszakai jelenet látható: egy nagy, fehér furgon áll az út szélén, miközben a katonai toborzók intézkednek.

Kényszersorozás Lvivben (Képernyőfotó: X)

Az akció során két férfival szemben is erőszakosan léptek fel.

Egy harmadik férfi eközben egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni a toborzók elől.

In Lvov, military commissars beat up two men during their arrest.



Another Ukrainian citizen crawled under the van to hide from the TCC.



— Beate Landefeld (@BeateLandefeld) March 28, 2026

Az Ukrán Fegyveres Erők jelentős létszámhiánnyal küzdenek, és egyre nehezebben tudják pótolni a kieső állományt, ami rendkívüli nyomást helyez a toborzóközpontokra.

Rendszeresen kerülnek fel a közösségi médiába az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatos, sokkoló felvételek, amelyek azt sugallják: az ukrán férfiak egyre kevésbé érzik magukat biztonságban.

Megrázó jelenet zajlott le Odesszában is: a TCK emberei egy férfit a ruhájánál fogva vonszoltak végig az utcán. A férfi azóta nagy valószínűséggel már egy kiképzőtáborban tartózkodik.





Egy másik felvételen egy ukrán nő lép közbe, miközben a Területi Toborzó Iroda munkatársai a közelben intézkedésre készülnek. A háttérben több ember figyeli feszült hangulatban az eseményeket. A nő láthatóan nehezen viseli a helyzetet, és egy mellette álló férfi fogja vissza, hogy ne kerüljön nagyobb bajba.

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

A Tisza Párt elnökéről 2024-ben több felvétel is készült Kijevben, az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem ismertek, annyi azonban feltételezhető, hogy Magyar Péter ukrán titkosszolgálati kapcsolattal, és Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személlyel is találkozott.





Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar Péter és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt a lapértesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.