Újabb videó látott napvilágot, amely bemutatja a kényszersorozások szörnyűségét Ukrajnában. A rövid felvétel megdöbbentő: egy férfira öten támadnak rá, hogy a frontra vigyék.

A civileknek a rombolás mellett a kényszersorozásokkal is szembe kell néznie

Fotó: AFP

A rövid felvétel, amit egy autóból rögzítettek, ismét rámutat a kényszersorozások brutalitására.

Forced mobilization in Lutsk🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️



In Lutsk, mobilization, as usual, is carried out in the finest tradition. In daylight, on a deserted street, TCC officers are pinning a young man down, presumably so he won’t change his mind about fulfilling his duty. For added persuasiveness,… https://t.co/bUYaz2ohMH pic.twitter.com/Iz0dyIG7Bv — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 21, 2026

Egy másik poszthoz, amelyben több videót is megosztottak, ezt írják:

A TCK tisztjei elfogják a város utcáin az összes férfit, akiknek nincs pénzük lefizetni a katonai besorozási irodákat.

Forced mobilization continues in Ukraine



TCC officers capture all men on a city street who do not have the money to pay off military enlistment offices.



Here are some videos from #Vinnytsia#Ukraine #UkraineNews #TCC #Mobilization #FreeUkraine https://t.co/fCkJ44BgVn pic.twitter.com/viCpq2aEiD — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 19, 2026

Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámol, folyamatosak a harcok Ukrajnában, több ezren vesztik életüket a fronton, így folyamatosan hurcolják el az embereket a TCK-sok.

Magyar Péter eközben 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg. A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.