Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kényszersorozás Ukrajnában: mindennapos az erőszak

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: mindennapos az erőszak

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fényes nappal, a város közepén kaptak el egy férfit az ukrán TCK-sok. A kényszersorozást már titkolni sem tudják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásTCKorosz-ukrán háború

Újabb videó látott napvilágot, amely bemutatja a kényszersorozások szörnyűségét Ukrajnában. A rövid felvétel megdöbbentő: egy férfira öten támadnak rá, hogy a frontra vigyék. 

A civileknek a rombolás mellett a kényszersorozásokkal is szembe kell néznie
A civileknek a rombolás mellett a kényszersorozásokkal is szembe kell néznie
Fotó: AFP

A rövid felvétel, amit egy autóból rögzítettek, ismét rámutat a kényszersorozások brutalitására. 

Egy másik poszthoz, amelyben több videót is megosztottak, ezt írják:

A TCK tisztjei elfogják a város utcáin az összes férfit, akiknek nincs pénzük lefizetni a katonai besorozási irodákat.

Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámol, folyamatosak a harcok Ukrajnában, több ezren vesztik életüket a fronton, így folyamatosan hurcolják el az embereket a TCK-sok. 

Magyar Péter eközben 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg. A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!