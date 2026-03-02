Ki lesz és hogyan választják az új iráni vezetőt? Szakértő válaszolt

Az Egyesült Államok eleget tett ígéreteinek, Donald Trump elnök parancsára pedig célzott csapásokat hajtott végre az amerikai haderő Iránban. A légitámadásokban Irán több magas rangú vezetője is életét veszítette, köztük Ali Hamenei ajatollah is. A szomszéd országok repülőterei egymás után zártak be az iráni megtorló csapások miatt.

Irán vezető nélkül maradt, a régió pedig súlyos gazdasági veszteségeket szenved el a konfliktus miatt

Fotó: FADEL ITANI / NurPhoto

Lapunk a kibontakozó események, a régió stabilitása és Irán jövőbeni sorsával kapcsolatban megkereste Sayfo Omart, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét. A szakértő szerint a régió szempontjából fontos kiemelni, hogy az olajban gazdag arab országok mindent megtettek azért, hogy ezt a forgatókönyvet elkerüljék.

„Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok már előre közölték, hogy ők nem járulnak ahhoz hozzá, hogy az ő légtereiket használja az Egyesült Államok bármilyen művelethez, ettől pedig azt remélték, hogyha mégis sor kerül a konfliktusra, akkor ezzel leszedik az irániak célkeresztjét magukról” – fogalmazott Sayfo Omar.

A szakértő szerint egyébként az Öböl-országok nagyon jól ismerik a térképet, és habár az Egyesült Államokra saját biztonságuk garanciájaként gondolnak, azonban azt is tudják, hogy bármi is történjen, nekik Irán szomszédságában kell élniük. „Az Egyesült Államoknak hozzávetőleg 40 ezer katonája van a Közel-Keleten, és gyakorlatilag a legtöbb arab országban van valamilyen amerikai támaszpont” – fogalmazott.

Az arab országok tisztában vannak azzal, hogy nekik bármi történik, ott kell élniük Iránnak a szomszédságában, és bármi konfliktus történik Iránban, az valamilyen módon őket is érinteni fogja. Tehát itt ők szerették volna elkerülni azt a forgatókönyvet, ami Irakban bekövetkezett a 2003-as amerikai bevonulást követően, amikor is káosz alakult ki, és olyan biztonsági fenyegetés keletkezett, amely utána más országokban is éreztette a hatását

– emelte ki Sayfo Omar.

A közvetlen iráni támadások azonban csak az érem egyik oldalát adják. A szakértő szerint ugyanis a környező országok gazdasági kárai mindenképpen jelentősek, még ha a katonai csapások csak korlátozott mértékben érték is a polgári infrastruktúrát.