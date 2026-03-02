Ki lesz és hogyan választják az új iráni vezetőt? Szakértő válaszolt

Az Egyesült Államok eleget tett ígéreteinek, Donald Trump elnök parancsára pedig célzott csapásokat hajtott végre az amerikai haderő Iránban. A légitámadásokban Irán több magas rangú vezetője is életét veszítette, köztük Ali Hamenei ajatollah is. A szomszéd országok repülőterei egymás után zártak be az iráni megtorló csapások miatt.
Lapunk a kibontakozó események, a régió stabilitása és Irán jövőbeni sorsával kapcsolatban megkereste Sayfo Omart, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét. A szakértő szerint a régió szempontjából fontos kiemelni, hogy az olajban gazdag arab országok mindent megtettek azért, hogy ezt a forgatókönyvet elkerüljék.
„Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok már előre közölték, hogy ők nem járulnak ahhoz hozzá, hogy az ő légtereiket használja az Egyesült Államok bármilyen művelethez, ettől pedig azt remélték, hogyha mégis sor kerül a konfliktusra, akkor ezzel leszedik az irániak célkeresztjét magukról” – fogalmazott Sayfo Omar.
A szakértő szerint egyébként az Öböl-országok nagyon jól ismerik a térképet, és habár az Egyesült Államokra saját biztonságuk garanciájaként gondolnak, azonban azt is tudják, hogy bármi is történjen, nekik Irán szomszédságában kell élniük. „Az Egyesült Államoknak hozzávetőleg 40 ezer katonája van a Közel-Keleten, és gyakorlatilag a legtöbb arab országban van valamilyen amerikai támaszpont” – fogalmazott.
Az arab országok tisztában vannak azzal, hogy nekik bármi történik, ott kell élniük Iránnak a szomszédságában, és bármi konfliktus történik Iránban, az valamilyen módon őket is érinteni fogja. Tehát itt ők szerették volna elkerülni azt a forgatókönyvet, ami Irakban bekövetkezett a 2003-as amerikai bevonulást követően, amikor is káosz alakult ki, és olyan biztonsági fenyegetés keletkezett, amely utána más országokban is éreztette a hatását
– emelte ki Sayfo Omar.
A közvetlen iráni támadások azonban csak az érem egyik oldalát adják. A szakértő szerint ugyanis a környező országok gazdasági kárai mindenképpen jelentősek, még ha a katonai csapások csak korlátozott mértékben érték is a polgári infrastruktúrát.
A világ két legnagyobb légitársasága, az Emirates és a Qatar Airlines földre kényszerült parancsolni a flottáját, több száz járatot töröltek. Emellett azonban csorba esett ezen országoknak imidzsében is, amely gyakorlatilag arra épült, hogy a forrongó közel-keleti térségben ők a szilárd pontok, ők a biztonságnak a kis szigetei – hangsúlyozta.
Irán eközben ajatollah nélkül maradt, hiszen az amerikai és izraeli légicsapások elsők között célozták Ali Hameneit. Az öröklés kérdése azonban egy összetett politikai folyamat Sayfo Omar szerint.
Az iráni alkotmány az ügymenetről egyértelműen rendelkezik, amennyiben bármi történik az ajatollahhal, akkor a 88 tagú szakértők tanácsa hivatott új ajatollahot választani, ez azonban egy meglehetősen sok kompromisszummal, egyeztetéssel járó politikai folyamat. A mostani háborús körülmények között nincs esély arra, hogy ez a 88 tagú csoport összegyűljön, és hogy lefolytassanak egy ilyen eljárást, különösen, mert nem is látszik egyelőre, hogy ki fog kiemelkedni ebből a konfliktusból erős emberként, vagy legalábbis kompromisszumos jelöltként
– emelte ki a szakértő.
Tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok likvidálta Hamenei ajatollahot, likvidálta a Forradalmi Gárdának a vezetőjét, illetve a vezérkarból számos embert. Donald Trump 48 emberről beszélt. Nem tudjuk azonban, hogy kik azok, akik életben maradtak a másodvonalban, hogy ki fog igazából erős emberként kiemelkedni, van-e bármiféle informális megkeresés az amerikaiak részéről már mások irányába. Tehát ebben becslésekbe vagy jóslatokba bocsátkozni a mostani helyzetben még információ hiányában nehéz
– fogalmazott Sayfo Omar.