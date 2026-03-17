Magyar Péterért aggódnak Kijevben, nem áll jól a Tisza szénája

Aggodalomra adhat okot Kijevben a magyar ellenzéki erők helyzete – erről beszélt egy ukrán tudósítás a magyarországi március 15-i események kapcsán. Valeria Pasko beszámolója szerint a két nagy politikai rendezvény közül a Békemenet nemcsak nagyobb létszámú volt, hanem földrajzi összetétele is eltérő képet mutatott.
Nemrégiben információ jelent meg arról, hogy hány ember vett részt a másik nagygyűlésen és úgy tűnik, hogy Orbán pártja fog nyerni. A magyar turisztikai ügynökség arról számolt be, hogy 180 ezer mobiltelefont rögzítettek Orbán pártjának rendezvényén és 150 ezret a Tisza párt nagygyűlésén.
– sajnálkozott az ukrán riporter. Valeria Pasko arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki rendezvényen több európai uniós zászló is látható volt emellett kiemelte: míg a kormánypárti megmozdulásra az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, addig a Tisza Párt eseményén inkább fővárosi jelenlét volt megfigyelhető.
Kijev már a magyarok európaiságát is kétségbe vonja?
Az ellenzéki nagygyűlésen volt néhány európai uniós zászló is vagyis mondhatjuk, hogy a napirend inkább Európa-párti és itt észrevehető, hogy az emberek inkább budapestiek.
– összegezte az ukrán riporter aki úgy fogalmazott: a rendelkezésre álló adatok és benyomások alapján jelenleg az látszik, hogy Orbán Viktor pártja kedvezőbb pozícióban lehet az áprilisi választások előtt.