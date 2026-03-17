Magyar Péterért aggódnak Kijevben, nem áll jól a Tisza szénája

Aggodalomra adhat okot Kijevben a magyar ellenzéki erők helyzete – erről beszélt egy ukrán tudósítás a magyarországi március 15-i események kapcsán. Valeria Pasko beszámolója szerint a két nagy politikai rendezvény közül a Békemenet nemcsak nagyobb létszámú volt, hanem földrajzi összetétele is eltérő képet mutatott.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció Kaiser Ákos)

Nemrégiben információ jelent meg arról, hogy hány ember vett részt a másik nagygyűlésen és úgy tűnik, hogy Orbán pártja fog nyerni. A magyar turisztikai ügynökség arról számolt be, hogy 180 ezer mobiltelefont rögzítettek Orbán pártjának rendezvényén és 150 ezret a Tisza párt nagygyűlésén.

– sajnálkozott az ukrán riporter. Valeria Pasko arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki rendezvényen több európai uniós zászló is látható volt emellett kiemelte: míg a kormánypárti megmozdulásra az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, addig a Tisza Párt eseményén inkább fővárosi jelenlét volt megfigyelhető.

Kijev már a magyarok európaiságát is kétségbe vonja?

Az ellenzéki nagygyűlésen volt néhány európai uniós zászló is vagyis mondhatjuk, hogy a napirend inkább Európa-párti és itt észrevehető, hogy az emberek inkább budapestiek.

– összegezte az ukrán riporter aki úgy fogalmazott: a rendelkezésre álló adatok és benyomások alapján jelenleg az látszik, hogy Orbán Viktor pártja kedvezőbb pozícióban lehet az áprilisi választások előtt.