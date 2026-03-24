Kim Dzsong Un

Kiderült, ki retteghet Kim Dzsong Un haragjától – mutatjuk!

Kim Dzsong Un Észak-Korea fő ellenségének nevezte Dél-Koreát, és súlyos következményeket helyezett kilátásba minden provokáció esetére. A phenjani vezetés közben alkotmánymódosításokat is fontolgat, amelyek érinthetik Szöul státuszát. Kim egyúttal megerősítette az ország nukleáris fegyverprogramjának folytatását és harckészültségének fokozását.
Észak Korea vezetője megnevezte, hogy kit tart országa legfőbb ellenségeként. Kim Dzsong Un hangsúlyozta, hogy bármilyen innen érkező provokációnak „könyörtelen következményei” lennének – számolt be az esetről a 24tv.

Kiderült ki retteghet Kim Dzsong Un haragjától
Kiderült ki retteghet Kim Dzsong Un haragjától
Fotó: AFP

Az észak-koreai vezető hivatalosan is az ország fő ellenségének nevezte Dél-Koreát. Azt is megígérte, hogy minden erőfeszítést megtesz a Phenjan elleni ellenséges erők elleni harc érdekében.

Kim Dzsong Un fenyegetésében így fogalmazott: 

(Dél-Korea ) minden provokációért meg fog fizetni

Észak-Koreában alkotmánymódosításokról tárgyalnak, de nem világos, hogy Dél-Korea „ellenséges államként” való státuszát rögzítik-e az alkotmányban. 

Kim Dzsong Un az Egyesült Államokat is megvádolta azzal, hogy állítólag terrorista támadásokat hajt végre, és a világ különböző régióiba avatkozik be, utalva a közel-keleti helyzetre.

Azt is kijelentette, hogy kész folytatni a nukleáris fegyverek fejlesztését, valamint biztosítani nukleáris erőinek „gyors és pontos” harckészültségét a „stratégiai fenyegetésekre” adott válasz érdekében. 

A közel-keleti háború eszkalációja megerősítette a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság meggyőződését abban, hogy nukleáris programjának fejlesztése elengedhetetlen a rezsim fennmaradásához.

Az ország körülbelül 50 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, és elegendő anyaga van további 40 előállításához, a nemzetközi szankciók és a leszerelésre irányuló diplomáciai erőfeszítések ellenére.

Kim Dzsong Un 13 éves lányát, Kim Dzsuet  is kinevezte az észak-koreai nukleáris arzenál felügyeletére.

 Hírszerzési források szerint a jövőben a Koreai Néphadsereg vezetésére készítik fel, és már most is részt vesz eligazításokon.

 

