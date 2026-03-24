Kiderült, ki retteghet Kim Dzsong Un haragjától – mutatjuk!

Észak Korea vezetője megnevezte, hogy kit tart országa legfőbb ellenségeként. Kim Dzsong Un hangsúlyozta, hogy bármilyen innen érkező provokációnak „könyörtelen következményei” lennének – számolt be az esetről a 24tv.

Kiderült ki retteghet Kim Dzsong Un haragjától

Az észak-koreai vezető hivatalosan is az ország fő ellenségének nevezte Dél-Koreát. Azt is megígérte, hogy minden erőfeszítést megtesz a Phenjan elleni ellenséges erők elleni harc érdekében.

Kim Dzsong Un fenyegetésében így fogalmazott:

(Dél-Korea ) minden provokációért meg fog fizetni

Észak-Koreában alkotmánymódosításokról tárgyalnak, de nem világos, hogy Dél-Korea „ellenséges államként” való státuszát rögzítik-e az alkotmányban.

Kim Dzsong Un az Egyesült Államokat is megvádolta azzal, hogy állítólag terrorista támadásokat hajt végre, és a világ különböző régióiba avatkozik be, utalva a közel-keleti helyzetre.

Azt is kijelentette, hogy kész folytatni a nukleáris fegyverek fejlesztését, valamint biztosítani nukleáris erőinek „gyors és pontos” harckészültségét a „stratégiai fenyegetésekre” adott válasz érdekében.

A közel-keleti háború eszkalációja megerősítette a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság meggyőződését abban, hogy nukleáris programjának fejlesztése elengedhetetlen a rezsim fennmaradásához.

Az ország körülbelül 50 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, és elegendő anyaga van további 40 előállításához, a nemzetközi szankciók és a leszerelésre irányuló diplomáciai erőfeszítések ellenére.

Kim Dzsong Un 13 éves lányát, Kim Dzsuet is kinevezte az észak-koreai nukleáris arzenál felügyeletére.

Hírszerzési források szerint a jövőben a Koreai Néphadsereg vezetésére készítik fel, és már most is részt vesz eligazításokon.