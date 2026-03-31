Kim Dzsongun lányával együtt figyelte a rakétatesztet – új fegyverrendszert mutatott be Észak-Korea

A teszt során cirkálórakétákat indítottak az ország egyik legújabb, mintegy 5000 tonnás hadihajójáról, a Choe Hyon nevű rombolóról, írja az Independent.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető és lánya nézik a rakétatesztet (Fotó: KCNA/KNS)

A rakéták a Sárga-tenger felett közel három órán keresztül repültek, mielőtt kijelölt szigetcélpontokat találtak el.

Kim Dzsongun mellett ismét ott volt a lánya is

A kilövéseket kedden hajtották végre, az észak-koreai vezető pedig egy parancsnoki központból, videókapcsolaton keresztül követte az eseményeket. A felvételek szerint mellette tartózkodott lánya is, akit az utóbbi időben egyre gyakrabban mutatnak nyilvános katonai eseményeken.

Az észak-koreai állami kommunikáció szerint a teszt sikeres volt, és jelentős előrelépést jelent a hadsereg harckészültségének növelésében. Kim Dzsongun a jelentések szerint úgy fogalmazott: az elért eredmények tovább erősítették az ország stratégiai csapásmérő képességeit.

A mostani rakétateszt ismét ráirányítja a figyelmet Phenjan fegyverkezési programjára, amely az utóbbi években egyre intenzívebbé vált.







