Bombázóháború a Közel-Keleten – Castel Izraelből jelentkezik – videó

Robert C. Castel Jeruzsálemből jelentkezett az iráni háború fejleményeiről és annak európai, illetve ukrajnai következményeit elemezte. A szakértő szerint a konfliktus jellege kulcsfontosságú:

Ez a háború elsősorban egy stratégiai bombázóháború.

Hangsúlyozta, hogy a felek főként harci repülőgépek, ballisztikus rakéták, drónok vagy cirkáló robotrepülőgépek segítségével támadják egymást, miközben szárazföldi műveletekből alig látni valamit. Castel szerint a közel-keleti fejlemények Ukrajna számára súlyos következményekkel járhatnak. Úgy fogalmazott:

Ukrajna számára ez a háború itt a Közel-Keleten egy katasztrófa tulajdonképpen.

Ennek oka, hogy Kijev eleve szűkös készletekkel rendelkezik Patriot légvédelmi rakétákból, amelyek nagyjából az egyetlen rendszer amelyik képes megvédeni Ukrajnát az orosz ballisztikus rakétáktól. A Közel-Keleten azonban – az Öböl-országok részvétele miatt – drámaian meg fog nőni az igény ezekre az elfogórakétákra. Amikor a nyugati szövetségesek rakétákat adnak át az ukránoknak, az nagy valószínűleg a Perzsa-öbölből kerül leszállításra, ha hiány lesz ezekből, akkor az Öböl-menti országok ezeket megtartják majd maguknak.

A kialakult helyzetet Moszkva is érzékeli – hangsúlyozta Castel. Szerinte Oroszország most olyan alkalmat láthat,

ami talán soha többet nem fog visszatérni, megtörni az ukrán légvédelmet,

és fokozni fogja a nyomást az ukrán hátországra. A szakértő nem hiszi, hogy Oroszország kihagyná ezt a kínálkozó lehetőséget. A politikai figyelem megoszlása szintén Ukrajna rovására mehet.

A politikus is ember. Nekik is van egy figyelmi sávszélességük

– mondta Castel, hozzátéve, hogy a közel-keleti események és az európai migránsközösségekhez kapcsolódó belpolitikai feszültségek elvonhatják a nyugati döntéshozók figyelmét az orosz–ukrán háborúról. Amit azzal magyarázott, hogy a nyugati országokban igen jelentős, migráns hátterű közel-keleti kisebbség él és ezek komoly problémákat tudnak okozni a befogadóországoknak.

Tehát láttuk például a müncheni biztonsági konferencia alatt az iráni ellenzéknek, az ellenzékkel azonosuló iráni bevándorlóknak a tüntetéseit. És én azt sem tartom kizártnak, hogy Iránnak sikerülni fog mozgósítania olyan iráni vagy olyan síita kisebbségeket is Európában, akik az iráni rendszert támogatják. És ez valószínűleg igen komoly tömegeket fog kivinni az utcára, és belpolitikailag is foglalkoztatni fogja a nyugati politikusokat.

A közel-keleti konfliktusnál nem a Hormuzi-szoros a lényeges

Az energetikai dimenzió kapcsán a szakértő úgy véli, a közbeszédben túlzottan a Hormuzi-szoros esetleges lezárására koncentrálnak. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros az egy szoros, egy átjáróház, amelyet le lehet zárni, de éppúgy egy perc alatt ki is lehet nyitni – geopolitikai értelemben. Szerinte ennél sokkal súlyosabb a régió energiainfrastruktúrájának pusztítása.