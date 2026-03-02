Fontos hírek érkeztek a Közel-Keletről

Hírlevél
Szijjártó Péter a közel-keleti konfliktus kapcsán osztott meg egy új bejegyzést közösségi oldalán. Mint írta, Irán újabb csapásokat hajtott végre, ezért a délutánra tervezett, korlátozott légtérnyitás az Emirátusok repülőterein továbbra is bizonytalan.
Szijjártó Péter külügyminiszter új információt osztott meg közösségi oldalán a közel-keleti helyzettel kapcsolatban, mint írta, a hajnali, reggeli órákban Irán újabb csapásokat hajtott végre, ami miatt egyelőre továbbra is zárva vannak a légterek és a repülőterek az Egyesült Arab Emirátusokban és Katarban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, elszabadult a pokol a Közel-Keleten.

A közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalan, így a légtérnyitás ügye is az
Fotó: MTI/KKM

A délutánra tervezett, korlátozott nyitás az Emirátusok repülőterein így továbbra is bizonytalan. Amint újabb információkat adnak a helyi hatóságok, azonnal megosztjuk azokat

– írta a tárcavezető.

