Egyre súlyosabb a közel-keleti konfliktus: támadások, csapatmozgások és növekvő feszültség

Az elmúlt időszakban tovább éleződött a közel-keleti konfliktus, amely egyre több országot érint, és mind katonai, mind diplomáciai szinten fokozódó aktivitást hozott. A harcok nemcsak Izrael és Irán között zajlanak, hanem a térség több pontjára is átterjedtek, miközben új szereplők is bekapcsolódtak.

Az Egyesült Államok szombaton újabb katonai erősítést küldött a térségbe. Az amerikai Középső Parancsnokság közlése szerint megérkezett a USS Tripoli hadihajó, amely egy mintegy 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból álló egységet vezet, valamint szállító- és csapásmérő repülőgépeket is magával hozott. Ezzel párhuzamosan a Washington Post arról számolt be, hogy a Pentagon többhetes iráni szárazföldi műveletekre készül, bár továbbra sem világos, Donald Trump jóváhagyná-e ezeket – írja a BBC.

A konfliktus kiterjedését mutatja, hogy a jemeni húszik is bekapcsolódtak a harcokba, és szombaton rakétacsapásokat indítottak Izrael felé. Ha a csoport a Vörös-tengeren közlekedő hajókat is támadni kezdi, az tovább növelheti a nemzetközi szállítmányozás zavarait.

Izrael szombaton újabb csapáshullámot hajtott végre Teherán ellen. Az izraeli hadsereg szerint ideiglenes parancsnoki központokat és fegyvergyártó létesítményeket támadtak, miután az iráni vezetés korábbi központjainak egy részét mobil egységekbe helyezte át. Az IDF közlése szerint több ilyen célpontot is megsemmisítettek.

BREAKING: The Houthis have launched a suicide drone at Southern Israel.



As Iran’s missile and drone stockpiles are depleted, they’re increasingly relying on their proxies.



The regime is floundering. pic.twitter.com/UMSSV9wxuf — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 28, 2026

Közben az Öböl-menti államokat is újabb támadások érték. Az Egyesült Arab Emírségekben az Emirates Global Aluminium abu-dzabi üzeme jelentős károkat szenvedett, és több dolgozó megsérült.

Bahreinben az Aluminium Bahrain kohóját érte iráni támadás, ahol két munkás könnyebben megsérült. Kuvaitban a nemzetközi repülőtér radarrendszere rongálódott meg súlyosan. Katar, Kuvait és az Emírségek is arról számoltak be, hogy légvédelmi rendszereik rakétákat, drónokat és más támadó eszközöket fogtak el.

Libanonban is folytatódnak a harcok. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy egy katonája meghalt Dél-Libanonban, ahol csaknem két hete szárazföldi műveleteket folytat.

A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a konfliktusban eddig több mint 1100 civil halt meg, köztük 120 gyermek és 42 mentős.

A WHO főigazgatója azt is közölte, hogy szombaton kilenc mentőápoló vesztette életét.