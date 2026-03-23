Leningrád területi kormányzója, Alekszandr Drozgyenko közölte, hogy Ukrajna dróntámadást hajtott végre a Balti-tengeren található primorszki kikötő ellen – amely Oroszország egyik legnagyobb olajexport-központja – írta cikkében a The Kyiv Post.

Kulcsfontosságú olajexport-központot ért ukrán támadás

Fotó: AFP

A támadás következtében egy üzemanyagtartály megsérült, ami miatt tűz ütött ki.

A tűzoltási munkálatok folyamatban vannak, a személyzetet evakuálták. Az orosz média szerint a primorszki kikötő az orosz olaj és az Euro-5 alacsony kéntartalmú dízel üzemanyag egyik fő átrakodási pontja, napi mintegy 1 millió hordó olaj és 300 ezer hordó dízel betöltési kapacitással. A kikötőt korábban 2025. szeptember 12-én is célba vették, amikor ukrán drónok több rakpartot megbénítottak, és napokra késleltették az olajrakodási műveleteket.

Az ukrán Exilenova+ megfigyelő csatorna leírása szerint a primorszki kikötőt a térség legnagyobb olajkikötője, ami évi akár 75 millió tonnás kapacitással üzemel.

Innen szállítják ki az Ural típusú nyersolaj nagy részét, többek között egy ‘árnyékflotta’ segítségével a szankciók megkerülésére. Egy ilyen csomópont megrongálása közvetlen hatással van Oroszország exportlogisztikájára és devizabevételeire

– közölte a csatorna.

Az Exilenova+ később hozzátette, hogy a NASA FIRMS műholdas adatai alapján a tűz egy könnyű kőolajtermékek tárolására szolgáló terminált érintett.

Ez nemcsak a nyersolaj-infrastruktúrát érinti, hanem a benzin, dízel és repülőgép-üzemanyag létesítményeit is – olyan termékeket, amelyek magasabb hozzáadott értékkel bírnak

– áll a jelentésben, amely szerint a károk mind az exportbevételeket, mind a katonai logisztikát befolyásolhatják.

A régió elleni dróntámadás vasárnap késő este kezdődött.

Március 23-án reggel 6 óráig több mint 50 drónt lőttek le – mondta Drozgyenko. A Gacsinszkij járásban található Izora faluban egy lakóépület megsérült, három lakás ablakai betörtek. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Az incidens körülbelül egy kilométerre történt a VISKOM védelmi vállalattól, amely közelharci fegyvereket, robbanóanyagokat és speciális felszereléseket gyárt. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 249 ukrán merevszárnyú drónt fogtak el több régió felett, köztük Belgorod, Brjanszk, Kurszk, Leningrád és Moszkva térségében, valamint az Azovi-tenger felett.

Ideiglenes korlátozásokat vezettek be a pulkovói repülőtéren is, ahol éjfél és reggel 6 óra között 10 járat késett, hetet pedig töröltek. Ukrajna egyelőre hivatalosan nem erősítette meg a támadást.