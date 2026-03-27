Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantását ukrán szabotőrök hajtották végre, méghozzá nyugati hírszerző szolgálatok „nyilvánvaló támogatásával”. A politikus erről a France Télévisions csatornának adott interjújában beszélt.
Lavrov azt állította, hogy a történteket egyetlen nyugati ország sem ítélte el, külön kiemelve Franciaországot és Németországot, írja a TASZSZ.
Mint fogalmazott, Berlin „szégyenletes módon” hallgatólagosan elfogadta a saját alapvető érdekei ellen irányuló akciót.
Lavrov: támadás történt
Az orosz külügyminiszter szerint a 2022. szeptember 26-án történt robbantások példátlan támadásnak minősülnek. Az incidens következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer négy ágából három megsemmisült.
Az orosz főügyészség a történtek után nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított vizsgálatot. A robbantás körülményei azóta is vitatottak, és több nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben.
