Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Lavrov

Lavrov az Északi Áramlat felrobbantásáról: Ukrán szabotőrök voltak a támadók

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantását ukrán szabotőrök hajtották végre, méghozzá nyugati hírszerző szolgálatok „nyilvánvaló támogatásával”. A politikus erről a France Télévisions csatornának adott interjújában beszélt.
Lavrov azt állította, hogy a történteket egyetlen nyugati ország sem ítélte el, külön kiemelve Franciaországot és Németországot, írja a TASZSZ.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Tatyana Makeyeva)

Mint fogalmazott, Berlin „szégyenletes módon” hallgatólagosan elfogadta a saját alapvető érdekei ellen irányuló akciót. 

Lavrov: támadás történt

Az orosz külügyminiszter szerint a 2022. szeptember 26-án történt robbantások példátlan támadásnak minősülnek. Az incidens következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer négy ágából három megsemmisült.

Fotó: TT/AFP

Az orosz főügyészség a történtek után nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított vizsgálatot. A robbantás körülményei azóta is vitatottak, és több nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben.

 

