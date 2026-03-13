Hírlevél
Lebuktak az ukránok által felbérelt kémek

Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat állítása szerint elfogott kettő kémet. Az FSZB közlése szerint a gyanúsítottak katonai célpontokról és létesítményekről gyűjtöttek információkat Ukrajna számára.
FSZBorosz-ukrán háborúOroszországUkrajna

Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közzétett egy videót, amelyen látható két orosz állampolgár letartóztatása, akik megbízásból információkat gyűjtöttek katonai létesítményekről és egységekről az ukrán hírszerzésnek. Az FSZB közlése szerint a gyanúsítottak telefonjain megtalálták az összekötőkkel folytatott beszélgetéseket – írja a Life

Az FSZB elfogta a két gyanúsítottat
Az FSZB elfogta a két gyanúsítottat 
Fotó: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

A felvételen látható, hogy az egyik gyanúsítottat Moszkvában őrizetbe vették: a rendőrök kirángatták egy taxiból, a földre teperték, megbilincselték, átkutatták a lakását és megvizsgálták okostelefonjának tartalmát. A második férfit a Tveri régióban tartóztatták le. A videón látható a telefonja és az ukrán tartó tisztjeinek küldött anyagok.

Az FSZB mind a két gyanúsítottat őrizetbe vette és hazaárulás vádjával állítják majd őket bíróság elé. 

A 21 és 36 éves fogvatartottak az interneten keresztül vették fel a kapcsolatot az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának képviselőivel. Összekötő tisztjeik utasítására információkat gyűjtöttek a moszkvai, tulai és tveri területeken található katonai létesítményekről és katonai egységek helyéről és továbbították azokat. 

 

