Megszólalt a rácsok mögül Maduro

Nicolás Maduro feleségével, Cilia Floresszel közösen közzétett üzenetében arról számolt be, hogy nagyszámú levelet és imát kaptak támogatóiktól.
Megkaptuk üzeneteiteket, leveleiteket és imáitokat. Minden szeretetteljes és támogató szó lelkileg erősít minket. Jól vagyunk, erősek, nyugodtak vagyunk, és folyamatosan imádkozunk
– áll a bejegyzésben.
A venezuelai vezető arra kérte honfitársait, hogy őrizzék meg a nemzeti egységet. Hangsúlyozta, hogy a „megbékélés és tisztelet” útját kell követni, és minden nézeteltérést konstruktív párbeszéd útján kell rendezni. Köszönetet mondott minden aggódó polgárnak és „a világ minden táján élő jóakaratú embereknek” a szolidaritásukért. Hozzátette, hogy ez a figyelem „erkölcsi erőt és belső tartást” ad neki a jelenlegi körülmények között.
A további fejlemények egyelőre az Egyesült Államokban zajló jogi eljárásoktól függenek. Az ország tisztviselői egyelőre nem hoztak nyilvánosságra új részleteket az üggyel kapcsolatban – írja a Life.ru.
Január 3-án az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet indított „Abszolút Elhatározás Hadművelet” néven Venezuela ellen.
Az amerikai erők katonai létesítményeket és infrastruktúrát támadtak Caracas térségében a légvédelmi rendszerek kiiktatása érdekében, majd ezt követően különleges erők – köztük a Delta Force – megrohamozták az elnöki rezidenciát. Ennek eredményeként Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest otthonukban elfogták, és azonnal kiutasították az országból.
New Yorkba szállították őket, ahol Madurót kábítószer-terrorizmussal és más szövetségi bűncselekményekkel vádolták meg. Donald Trump amerikai elnök sikeresnek nevezte a műveletet, és kijelentette, hogy Amerika mostantól „irányítja” Venezuelát az átmeneti időszakban.