A Politico is leírta: Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszelnek

Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat a háborús kiadások fedezésére, miközben Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a korábban beígért, 90 milliárd eurós hitel folyósítását. Két uniós diplomata elárulta, hogy az EU vezetői a jövő héten Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót és abban bíznak, sikerül rávenniük Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt a támogatás jóváhagyására. Ha azonban a két ország kitart az álláspontja mellett, a balti és az északi államok már kidolgoztak egy alternatív megoldást, amely elegendő forrást biztosíthat Ukrajna számára ahhoz, hogy az év első felében ne menjen csődbe – írja a Politico.

Egy másik, a tárgyalásokra rálátó forrás szerint az így biztosítandó teljes összeg harmincmilliárd euró lehet. Mivel ez a támogatás kétoldalú hitel formájában érkezne, nincs szükség uniós szintű jóváhagyásra. Mindeközben Eelco Heinen holland pénzügyminiszter arról tájékoztatta kollégáit, hogy országa 2029-ig évente 3,5 milliárd euró támogatást tervez nyújtani Kijevnek. Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kedden úgy fogalmazott: nem először fordul elő, hogy Magyarországgal hasonló akadályok merülnek fel.

Így vagy úgy, teljesíteni fogjuk ezt a kölcsönt

– tette hozzá. Az Ukrajnának szánt külön finanszírozási megoldás gondolata már a decemberi uniós csúcstalálkozó előtt felmerült. Akkor a tagállamok vezetői végül abban állapodtak meg, hogy egyetlen közös EU-hitelt biztosítanak. Kijev pénzügyi helyzete némileg javult, miután a Nemzetközi Valutaalap a múlt hónap végén jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelcsomagot, amelyből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítottak. Négy, az ukrán államháztartást jól ismerő forrás a Politicónak arról beszélt, hogy az országnak így elegendő forrása lehet ahhoz, hogy legalább május elejéig elkerülje a fizetésképtelenséget.

Korábban az EU úgy számolt, hogy Ukrajna március végére csődbe juthat, ami komoly hátrányt jelentene az orosz erőkkel szemben, valamint az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalások közepette növelné a kilencvenmilliárd eurós uniós pénzügyi mentőcsomag sürgősségét.

A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, ám egy orosz dróntámadás megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállítja az orosz olajat Magyarországra és Szlovákiába. Orbán Viktor többször hangsúlyozta, hogy Ukrajna politikai okból szándékosan halogatja a vezeték kijavítását. A miniszterelnök emiatt nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához, és megakadályozta az EU Oroszország elleni 20. szankciócsomagjának elfogadását is, amelyhez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges.