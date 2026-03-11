A Politico is leírta: Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszelnek

Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat a háborús kiadások fedezésére, miközben Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a korábban beígért, 90 milliárd eurós hitel folyósítását. Két uniós diplomata elárulta, hogy az EU vezetői a jövő héten Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót és abban bíznak, sikerül rávenniük Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt a támogatás jóváhagyására. Ha azonban a két ország kitart az álláspontja mellett, a balti és az északi államok már kidolgoztak egy alternatív megoldást, amely elegendő forrást biztosíthat Ukrajna számára ahhoz, hogy az év első felében ne menjen csődbe – írja a Politico.
Egy másik, a tárgyalásokra rálátó forrás szerint az így biztosítandó teljes összeg harmincmilliárd euró lehet. Mivel ez a támogatás kétoldalú hitel formájában érkezne, nincs szükség uniós szintű jóváhagyásra. Mindeközben Eelco Heinen holland pénzügyminiszter arról tájékoztatta kollégáit, hogy országa 2029-ig évente 3,5 milliárd euró támogatást tervez nyújtani Kijevnek. Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kedden úgy fogalmazott: nem először fordul elő, hogy Magyarországgal hasonló akadályok merülnek fel.
Így vagy úgy, teljesíteni fogjuk ezt a kölcsönt
– tette hozzá. Az Ukrajnának szánt külön finanszírozási megoldás gondolata már a decemberi uniós csúcstalálkozó előtt felmerült. Akkor a tagállamok vezetői végül abban állapodtak meg, hogy egyetlen közös EU-hitelt biztosítanak. Kijev pénzügyi helyzete némileg javult, miután a Nemzetközi Valutaalap a múlt hónap végén jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelcsomagot, amelyből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítottak. Négy, az ukrán államháztartást jól ismerő forrás a Politicónak arról beszélt, hogy az országnak így elegendő forrása lehet ahhoz, hogy legalább május elejéig elkerülje a fizetésképtelenséget.
Korábban az EU úgy számolt, hogy Ukrajna március végére csődbe juthat, ami komoly hátrányt jelentene az orosz erőkkel szemben, valamint az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalások közepette növelné a kilencvenmilliárd eurós uniós pénzügyi mentőcsomag sürgősségét.
A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, ám egy orosz dróntámadás megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállítja az orosz olajat Magyarországra és Szlovákiába. Orbán Viktor többször hangsúlyozta, hogy Ukrajna politikai okból szándékosan halogatja a vezeték kijavítását. A miniszterelnök emiatt nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához, és megakadályozta az EU Oroszország elleni 20. szankciócsomagjának elfogadását is, amelyhez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges.
Zelenszkij a múlt héten újságíróknak arról beszélt, hogy elképzelhető, hogy egy–másfél hónapon belül – közvetlenül a magyarországi választások után – újraindulhat az olajszállítás a vezetéken keresztül. A kijelentéssel Zelenszkij nyíltan utalt a brüsszeli és kijevi választási beavatkozásra. Több diplomata szerint mind Kijevben, mind Brüsszelben úgy számolnak, hogy amennyiben Orbán Viktor elveszíti a választásokat, Magyar Péter támogathatja az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt. Ez különösen akkor valószínű, ha a vezetéket addigra helyreállítják, vagy ha Magyarország más jellegű uniós támogatást kap.
Diplomáciai források szerint abban bíznak, hogy Magyar Pétert motiválhatja az a cél, hogy feloldják a Magyarországnak befagyasztott uniós forrásokat. Egy másik lehetséges ösztönző, hogy Budapest 16 milliárd eurós hitelért folyamodott az EU SAFE programjához, amely kedvező feltételekkel biztosít forrásokat azoknak az államoknak, amelyek nagy mennyiségben vásárolnak fegyvereket. A kérelmet az Európai Bizottság egyelőre nem hagyta jóvá.
Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap azt mondta, blokkolni fogja a kölcsönt, ha a vezeték javítása nem történik meg, még abban az esetben is, ha Orbán Viktor elveszíti a választást.